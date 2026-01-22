Redazione digitale Belpietro e Sallusti: «Lo strapotere dei giudici va fermato» play icon

Ogni anno mille italiani finiscono in carcere senza motivo. Lo Stato paga milioni, ma i magistrati non rispondono mai. E intanto chi delinque resta libero e spesso uccide. Ecco perché è fondamentale votare Sì al referendum sulla riforma della giustizia.