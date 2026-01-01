Podcast
Tutti i Podcast de LaVerità. Ogni giorno raccontiamo la politica, l'attualità, i cambiamenti della società e le follie europeiste.
Ultimi episodi
K.I.S.S. | Non solo barche
Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 giugno
Dimmi La Verità | Gianni Alemanno: «In Italia c’è un’emergenza legata alle carceri»
Mai dire Blackout | Giù il petrolio, su il termometro.
Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Ripercussioni della lite tra Meloni e Trump»
Tutte le nostre firme
Ce lo chiede l’Europa | Europee 2024di La Verità
I conservatori e riformisti alleandosi con il Ppe nel 2024 potrebbero rompere gli equilibri franco tedeschi retti dai liberali e dai socialisti. Meloni da underdog è diventata una minaccia per l’attuale establishment europeo.
Dialoghi Testardi | Chiedimi se sono felicedi La Verità
C’è un uomo che brama la vita e desidera giorni felici? Alla domanda del Salmo messa da San Benedetto nella sua Regola risponde, oggi, la madre badessa di un monastero italiano
Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Ultime clamorose novità sul Covid»di La Verità
Ecco #DimmiLaVerità del 30 giugno 2026. La la capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela le ultime clamorose novità.
Dizionario Testardo | Bellezza: salverà il mondo, ma chi salverà lei?di La Verità
La bellezza è natura o cultura, dato o costrutto? Pura soggettività o risposta a un'esigenza costitutiva di ogni uomo? E perché le coordinate stesse del mondo contemporaneo sembrano puntare verso la negazione estetica? Viaggio nella categoria del bello attraverso musica,…
Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 giugnodi La Verità
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 29 giugno con Carlo Cambi
FoodTalk | Ricordi d’estate: al mare con i piatti casalinghidi La Verità
È una grande e bellissima tradizione italiana, che un tempo era vissuta da moltissime famiglie. Si andava al mare con la famiglia e si portava il pranzo fatto in casa. Lo ricordiamo, con lo sguardo rivolto al futuro.
Iran, Mamdani e l’America che cambiadi La Verità
Iran, New York socialista e Greenspan: la settimana americana tra diplomazia difficile, sinistra urbana e fine del mito della Fed.
Il caso Epstein: arrestato il principe Andrea | Ep.1di La Verità
Per il caso Epstein arriva il primo arresto eccellente: il fratello di Re Carlo, fin dall'inizio coinvolto nelle scabrose vicende del faccendiere. Ma è solo l'inizio del terremoto.
K.I.S.S. | Non solo barchedi La Verità
Ci sono nomi di aziende aeronautiche italiane che ormai pochi ricordano. Questa è la storia.
Tutta La Verità | Belpietro: «La verità sull’attentato a Modena»di La Verità
Maurizio Belpietro smonta la tesi del «folle isolato» dietro l'attacco di Salim El Koudri: «Ha seguito il modello terroristico dell'Isis colpendo cittadini inermi. Ma si preferisce derubricare tutto a disagio psichico pur di non ammettere il fallimento dell'integrazione automatica e…
La Borsa e la Vita | La Chiesa insegna dove investire i soldidi La Verità
Lo Ior lancia due Etf ispirati alla dottrina sociale della Chiesa: uno sugli Stati Uniti, uno sull’Europa. Dentro ci sono nomi come Nvidia, Amazon, Meta, Tesla, Asml, Allianz, Unicredit ed Hermès. Investimenti selezionati secondo criteri Esg e governance trasparente, ma…
Le Regine del Crimine | Tania Gomez la donna più ricercata d’Europadi La Verità
Non avendo mai avuto a che fare con la giustizia per un anno gli investigatori svedesi hanno raccolto numerose prove contro di lei prima che nei suoi confronti venisse emesso un mandato d'arresto europeo. Solo che la mattina nella quale…
Lo Scandalo di Notre-Damedi La Verità
Il 9 aprile 1950, giorno di Pasqua dell’anno santo, un (finto) monaco salì sul pulpito della cattedrale di Notre-Dame e annunciò che Dio era morto. Ecco come tutto iniziò.
Luoghi Oscuri | Massoneria e politica da Pertini a Napolitanodi La Verità
Quanto conta davvero la massoneria oggi in politica? In questa puntata di Luoghi Oscuri, il giornalista Ferruccio Pinotti ricostruisce numeri, reti di potere e influenze: un filo che attraversa la storia italiana fino ai giorni nostri.
Dimmi La Verità | ospite la deputata Grazia Di Maggio (Fdi)di La Verità
Ecco #DimmiLaverità del 17 maggio 2024. Ospite la deputata di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio. L'argomento del giorno è: "Premierato e migrazione"
La Verità alle Settedi La Verità
Ecco #LaVeritàAlleSette di sera del 24 maggio 2023. Ospite il vicedirettore Martino Cervo. L'argomento di oggi è: "Anticipazione (clamorosa) sulla Verità di domani, le “raccomandazioni” di Bruxelles, il podcast “Parole testarde”.
Mai dire Blackout | Giù il petrolio, su il termometro.di La Verità
Hormuz riapre e il petrolio cala, ma restano tensioni nell’OPEC. Reti elettriche sotto stress, carbone cinese e crisi Volkswagen.
Non Sparate sul Pianista | Mascagni-Leoncavallo: maratona verista al Regio di Torinodi La Verità
Andrea Battistoni, direttore musicale del Regio di Torino, presenta la prossima stagione del teatro, che si aprirà con una tetralogia all’insegna del Verismo. Protagonisti Mascagni e Leoncavallo: si parte con Cavalleria rusticana e Pagliacci, poi Iris e Bohème. Due perle…
Occhi sul Terrorismo | Il ruolo dei predicatori del male nella jihad tedescadi La Verità
Il fenomeno dei predicatori salafiti che operano in Germania è iniziato alla metà degli anni ’90 e oggi sono moltissimi. Dopo essere stati a lungo sottovalutati sono diventati una vera spina nel fianco delle autorità. Tra i piu’ noti e…
Parole Testarde | Roger Scruton contro Greta Thunbergdi La Verità
L’ambientalismo è condannato a essere progressista? Per uno dei più grandi filosofi contemporanei è vero il contrario.
Percorsi di sostenibilità | Il podcast di RINAdi Panorama
Trasparenza e integrità per una governance sostenibile. Il podcast di RINA dedicato ai progetti ESG
Mai dire Blackout | Crisi energetica alle portedi La Verità
Hormuz ancora chiuso, è crisi in Asia. Il Giappone cambia benchmark. Il mercato vede i 150 dollari al barile. Blackout spagnolo, il rapporto svela il colpevole.
Altrove in Alto Adige | Ritornare a Meranodi Panorama
Un luogo alpino, dal paesaggio rigoglioso che ricorda il Mediterraneo, i suoi colori, i suoi sapori. Tradizione, ma radicata nel presente: boutique di design, terme all’avanguardia, case storiche diventate angoli d’ospitalità contemporanea. Una destinazione antica, che sa conquistare le nuove…
Religione Ecologia | Il digitale, l’inquinamento di cui non si parladi La Verità
Volete essere persone migliori? Liberarvi del senso di colpa? Basta osservare i comandamenti, nella speranza che vi conducano alla vita eterna. Le religioni funzionano così e anche l’ideologia green si basa su questo.
Ritratti | Ginni Rometty, la pioniera del clouddi La Verità
All’IBM, Virginia, Ginni, Rometty ha prima vinto il pregiudizio di chi giudica le donne poco versate per l’ingegneria, la matematica e la tecnologia in genere. Poi, a 53 anni, è diventata la più potente donna d’affari d’America.
Segreti – I fiumi oscuri della Storia | Le evoluzioni e gli sviluppi della gnosi – Ep. 14di La Verità
Il podcast esplora le correnti sotterranee delle idee che hanno plasmato la storia, focalizzandosi sul misterioso movimento dei Fratelli del Libero Spirito, emerso nel Medioevo europeo. Francesco Borgonovo e Massimo Frana discutono le origini, le influenze e le pratiche di…
Strani Incontri | Yukio Mishima e David Bowiedi La Verità
Eccentrici, aristocratici, politicamente sulfurei e sessualmente ambigui: David Bowie e Yukio Mishima sono stati, nei rispettivi ambiti, due giganti del Novecento. Di loro parliamo nella quarta puntata di Strani incontri.
Gianluigi Paragone: «Censurano chi combatte l’immigrazione»di La Verità
Quello che è successo a Belfast, dove un immigrato sudanese ha tentato di decapitare in mezzo alla strada un cittadini irlandese è la prova del fallimento del modello europeo sull'accoglienza. E Gianluigi Paragone ricorda come la sinistra ha mascherato e…
Maurizio Belpietro: Conte e gli affari d’oro sul Coviddi La Verità
Maurizio Belpietro analizza l'operato di Giuseppe Conte durante l'emergenza sanitaria e la sua incredibile ascesa politica. Tra le anomalie della gestione Covid, i contratti milionari distribuiti senza motivazione e il silenzio dei grandi media, emerge un quadro preoccupante e di…
Venti di Guerra | Generale Bertolini: Israele sfida il Vaticano?di La Verità
Per il generale Marco Bertolini dietro la decisione di proibire l’ingresso al santo sepolcro al cardinal Pizzaballa nasconde una precisa strategia politica. E una sfida al Vaticano.
Zitti e Boni | Immigrazione, il grande ingannodi La Verità
L’idea che bastino buone leggi per uniformare popoli e culture diverse è il grande inganno del nostro tempo. Senza una popolazione storicamente e culturalmente coesa, la legge diventa impotente e lo Stato perde la sua funzione.