True Antonello Piroso Lo showman tutto fatturato e permalosità Rosario Fiorello (Imagoeconomica)

In tv e radio è mattatore assoluto, grazie a una simpatia travolgente, eppure in privato accetta malvolentieri qualsiasi critica. E che liti con Bruno Vespa, Roberto D’Agostino e Selvaggia Lucarelli. In Rai può fare quel che vuole, anche cucinare dove è vietato, suscitando invidie.Cognome e nome: Fiorello Rosario Tindaro. «Lo showman più completo che la tv italiana abbia mai avuto», per Aldo Grasso. «Permaloso», «ossessionato dal consenso», nella vita di tutti i giorni ben diverso dall’uomo che appare sul palco, per Selvaggia Lucarelli, al centro di una querelle con lui ai tempi di Sanremo 2020. Per gli smemorati: Tiziano Ferro dal palco dell’Ariston fece una battuta in diretta sui troppi interventi di «Fiore» al Festival: «Hashtag #Fiorellostattezitto». Fiorello non gradì, Amadeus corse in soccorso dell’amico: «Io proporrei piuttosto #Fiorelloparlaquantovuoi».Troppo poco, per un incontinente Stefano Coletta, direttore di Rai 1: «Senza Fiorello diventiamo tutti orfani a qualsiasi età», urca, «lanciamo #FiorellopersempreaSanremo». Fiorello cercò Lucarelli per sfogarsi, accusandola poi di aver tradito la sua fiducia.Replica della presunta scostumata: «Non lo frequento, non siamo amici, ci siamo sentiti una sola volta cinque anni fa, mi ha chiamato lui per contestare un mio articolo, gli ho replicato che non gradivo i suoi toni, e comunque non mi ha mai chiesto che la telefonata rimanesse segreta». Lucarelli è tornata alla carica alla vigilia dello scorso Natale, attaccandolo sul caso Corona: «“Ti salutiamo, ti vogliamo bene!”. Fiorello ieri se la rideva nel suo programma La Pennicanza su Rai Radio 2. Videochiamava l’ex detenuto per sbellicarsi tra applausi ed entusiasmo del pubblico dopo lo scoop su Alfonso Signorini» (e chissà se quest’ultimo ripeterebbe oggi il giudizio formulato il 26 novembre 2018 con Tony Damascelli del Giornale: «Amo l’intelligenza, la leggerezza, la genialità di Fiorello»). Episodio che, toh, è sfuggito a Grasso, quando il critico del Corriere della Sera, lo scorso 12 gennaio, ha stroncato il documentario Netflix su Corona.Come esempio dell’implicita complicità dei tanti che faticano a «chiamare le cose con il loro nome, specie se siamo di fronte a ricatti o estorsioni», ha rievocato la volta in cui Maurizio Costanzo chiuse brutalmente la bocca a Roberto D’Agostino, inventore del sito Dagospia, «reo» di aver osato sostenere che i reati commessi da «Furbizio» non gli consentivano di essere esempio di alcunché. Si citano i morti per non infastidire i vivi, si potrebbe inzigare. Dagospia invece ha messo Fiorello nel mirino: «Come fa a ospitare l’ex galeotto, lo sciacallo del web, per lo squallido scoop su Alfonsina La Pazza messo in piedi per arricchirsi?». Non basta. Il 22 gennaio il sito spara una «foto-flash», postata peraltro dallo stesso Fiore, in cui lo si vede preparare un piatto di pasta: «Ma Fiorello in Rai si sente il padrone di casa? Sono due giorni che cucina nella sua stanzetta di via Asiago, anche se è vietato dalle regole aziendali. Non può spadroneggiare come gli pare, nonostante la Rai con lui sia sempre appecoronata». Il giorno dopo Fiorello in diretta - «con il solito tono malmostoso di chi si sente intoccabile» (Dagospia) - carica a testa bassa: «Cialtrone!». D’Agostino squaderna allora il lungo elenco delle norme Rai in materia. E Fiorello avanza rinculando: «Io sono fumantino, lo è anche Dagospia. Sai i due cani che s’incontrano, baubau e l’altro fa baubau, però poi non si mordono, perché alla fine si stimano?». Un dietrofront non molto dissimile da quello con Bruno Vespa, quando Fiorello aveva tuittato: «Nooo, hanno tolto una serata a Vespa! Se gli avessero tolto un rene avrebbe sofferto di meno!». Il conduttore di Porta a Porta lo aveva infilzato: «Se avessero tolto a te un rene quando hai investito quel poveraccio, avresti fatto una battuta migliore», con riferimento all’incidente motociclistico che aveva coinvolto un pensionato, la figlia: «Mio padre centrato sulle strisce mentre attraversava», Repubblica del 3 marzo 2014.Duelli verbali conclusi con il calumet della pace, sia con Vespa sia con D’Agostino.Sotterrato il fornelletto della discordia, però, Fiorello torna sulle nuove «rivelazioni» di Furbizio: «Noi siamo solo spettatori, e da spettatori è meraviglioso», che è un po’ come farsi un selfie sorridendo a 32 denti mentre sullo sfondo c’è un maranza che con un machete minaccia i passanti. E Dagospia: «Se Corona sputtana (senza prove) Signorini, Gerry Scotti e tele-compagnia, Fiorello gongola? E se Corona avesse messo lui nel mirino?». In verità, se c’è uno reattivo a quanto detto o scritto di lui, quello è Fiorello. Che nel 2017 con Vanity Fair ha ammesso: «Sono permaloso e rancoroso e faccio molta fatica ad accettare le critiche. Sono fatto così». Prendiamo un episodio marginale, che però conferma come in passato si sia risentito per banali notiziole, altro che gli insulti e le invettive infamanti di Corona. Corriere, 29 aprile 2025: «Fiorello sparisce alla vigilia della nuova trasmissione: irritato dalla fuga di notizie», che riguardava il suo ritorno a Radio 2 nel giorno del suo compleanno, il 16 maggio. Risultato? L’iper-suscettibilità finisce con l’oscurare il suo indubbio talento di mattatore per eccellenza, la cui arma migliore è l’improvvisazione, grazie alla quale ha vinto 14 Telegatti, 9 Oscar della tv, più una miriade di targhe e riconoscimenti. Tra cui, nel 2016, il premio È giornalismo - in giuria Giulio Anselmi, Paolo Mieli, Mario Calabresi, Gian Antonio Stella - per il programma Edicola Fiore. Uno sparigliamento che ha fatto assomigliare i proponenti ai tacchini in vista del Thanksgiving: la certificazione di un destino segnato per la casta stampata. A un certo punto della sua arringa radiofonica Fiorello ha aggiunto: «I cialtroni si domandano: Fiorello crede di essere a casa sua visto che cucina in Rai? Risposta: sì. Fa quello che gli pare? Sì. La Rai glielo concede? Sì. Ma la Rai è appecoronato a Fiorello? Sì». Le stesse domande dei residenti di via Asiago nel 2023, inferociti per il suo spettacolo mattutino in strada che li tirava giù dal letto all’alba, e lui: «Li capisco, non li biasimo. Mi dispiace ma credo che Viva Rai 2 o si fa lì o non si può fare in nessun altro luogo» (invece poi traslocò al Foro Italico).Ma come? Sei il Numero Uno, e da siculo di certo lo sai, cu mancia fa muddichi, chi mangia fa molliche, il successo porta invidie e non si può piacere a tutti. Quindi: perché passare per un arrogante «Fiorello del Grillo», finendo per alimentare sospetti e pregiudizi già circolanti tra i tuoi detrattori, cui aveva dato voce il 19 marzo 2024 il giornalista del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo, lanciando un servizio sul duetto canoro che avevi fatto con tua figlia Angelica?Pensando di essere «coperto» dalla messa in onda, aveva sospirato: «Che carini, adesso questa c’avrà dodici trasmiss…», lasciando intendere cioè che, con cotanto padre, la ragazza avrebbe trovato le porte spalancate a viale Mazzini. Apriti cielo.L’amministratore delegato Rai Roberto Sergio è scattato sull’attenti con una nota ufficiale, parlando di «commento inappropriato e del tutto gratuito», spiegando di aver conferito l’incarico di «avviare un provvedimento disciplinare» ai danni di Giacovazzo, cui Fiorello si è peraltro dichiarato contrario. «Ma siamo sicuri» ha chiosato Mario Manca per Vanity Fair, «che Sergio si sarebbe speso così tanto se le parole di Giacovazzo fossero state indirizzate al figlio di un altro volto Rai?».Dopo di che, chapeau al Fiorello artista, da decenni sulla cresta dell’onda (con annessi pit-stop), un’enorme popolarità e un conseguente fatturato, che gli invidio. Il fatturato, intendo.Franco Bechis aka Fosca Bincher per Open, 5 luglio 2025: «Guadagnati raddoppiati, case per 20 milioni di euro, Roma, Milano, Sardegna, Cortina, Venezia: per Fiorello 2024 d’oro. Grazie all’abilità della moglie Susanna Biondo», amministratrice delle loro società.Quando Fiorello esce dal personaggio, risulta agreable per la lucidità con cui si racconta, anche con gli addetti ai lavori «acrobati», quelli che fanno le domande in ginocchio pur stando in piedi o seduti.2016: «Dare un premio giornalistico a me è come dare il riconoscimento di showman dell’anno a Giovanni Floris».2022: «Ho abbandonato i social perché mi svegliavo con l’ansia di dover dire qualcosa. Alla fine l’egocentrismo ci porta a controllare i commenti nella speranza di leggere i complimenti, invece a volte ci si scontra con attacchi davvero feroci. Due anni senza essere connesso nel privato, ma solo professionalmente per lanci di clip o annunci di lavoro, mi hanno fatto stare una meraviglia, ho ricominciato ad osservare il mondo». 2023: «Non siamo al centro del mondo. Siamo niente. Nient'altro che saltimbanchi».2024: «Mi guardo da fuori e mi chiedo: ma io che so fare? Mi sento artisticamente sopravvalutato. Giuro. Non penso di essere ’sto fenomeno. Imitatore? Ne trovo almeno dieci più bravi. So cantare, ma di cantanti ce ne sono almeno 190.000 più dotati di me. Monologhista? Ci sono colleghi che mi danno una spanna. Gli altri sono più bravi, forse io sono più forte perché creo quello che altri non fanno, l’aspettativa, l’idea dell’evento».Il prossimo spero sia il ritorno con un suo show in prima serata, l’ultimo fu nel 2011, abbandonando la furbesca comfort zone delle nicchie del palinsesto. Cristiano Ronaldo non può limitarsi a giocare in un campionato interregionale.