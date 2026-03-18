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Claudia Casiraghi
2026-03-18

«Sognando Rosso», tra memoria e celebrazione di Montezemolo

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«Sognando Rosso», tra memoria e celebrazione di Montezemolo
«Sognando Rosso» (Sky)

Il documentario di Chris Harris su Luca Cordero di Montezemolo, in onda su Sky Documentaries, ripercorre i fasti Ferrari tra materiali inediti e racconto personale.

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Agli Oscar irrompe l’elogio delle mamme. Ma ai giornali importa solo di Trump

Agli Oscar irrompe l’elogio delle mamme. Ma ai giornali importa solo di Trump
Jessie Buckley (Ansa)
Jessie Buckley, premiata per «Hamnet», dedica la statuetta alla maternità, ma il suo discorso passa sotto silenzio.

Sì, è proprio l’anno dei bambini. Bimbi stuprati alle feste dei potenti e dei satanisti. Bimbi del bosco tolti ai genitori dallo Stato. Bimbi fuori dal bosco, ma portati su un’isola e spogliati, abusati, fotografati e messi in commercio. Bimbi ritoccati in nome dell’eugenetica. Bimbi trucidati in guerra. Giù le mani dai bambini, palestinesi e non solo, cantiamo in coro. Poi arriva la premiazione degli Oscar, lo spettacolo dell’anno, Jessie Buckley vince il premio come miglior attrice per Hamnet, in cui interpreta una madre generosa, potente e intuitiva, e si lancia in un emozionante elogio della maternità. Risultato? La stampa italiana ignora il suo discorso e piagnucola perché non è stato vituperato a sufficienza Donald Trump. Ma certo, dei bambini ci ricordiamo solo quando l’Inps lancia il famoso allarme pensioni. Farli, è un’altra cosa. E farli non per caso, quasi un’eversione.

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Commerzbank smentisce Merz su Unicredit

Commerzbank smentisce Merz su Unicredit
Bettina Orlopp (Ansa)
Dopo la chiusura del cancelliere, Bettina Orlopp, l’ad della banca tedesca che ha ricevuto un’offerta di acquisizione, apre all’istituto italiano: «Saremmo assolutamente pronti a sederci e discutere». Orcel aveva avvisato il governo Meloni della mossa.

C’è un momento in cui la realtà si prende la briga di correggere i comunicati stampa. Alla sistemazione ha provveduto Bettina Orlopp, amministratrice delegata di Commerzbank smorzando la narrativa costruita dal cancelliere Friedrich Merz sull’Ops lanciata da Unicredit.

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Vladimir Putin: dal KGB al Cremlino - Biografia di un leader controverso

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Vladimir Putin: dal KGB al Cremlino - Biografia di un leader controverso
Vladimir Putin (Ansa)

Nato il 7 ottobre 1952 a Leningrado, Vladimir Vladimirovič Putin governa la Russia dal 2000 con un'interruzione formale tra 2008 e 2012. Ex agente dei servizi segreti sovietici, ha trasformato la Federazione Russa post-sovietica in una potenza autoritaria protagonista dello scacchiere geopolitico globale. Dall'esperienza nel KGB alla presidenza più lunga della storia russa moderna, dall'annessione della Crimea alla guerra in Ucraina: la biografia completa dell'uomo che ha ridefinito la Russia del XXI secolo.

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Zuppi «liquida» persino papa Leone. «I fedeli non lo prendono sul serio»

Zuppi «liquida» persino papa Leone. «I fedeli non lo prendono sul serio»
Matteo Zuppi (Ansa)
Parlando di guerra e diplomazia, il presidente della Cei lancia un siluro al pontefice mascherato da appello. «Prevost è inascoltato. Ed è preoccupante che specialmente i cristiani non lo sostengano pubblicamente».

Una voce nel deserto. Così appare Leone XIV nella descrizione che ne fa il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinal Matteo Zuppi. Uno che parla al vento, non proprio un complimento.

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