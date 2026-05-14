True Gianluca Baldini La Cina mostra i muscoli agli Usa ma puntare sul Dragone è rischioso

L’incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping vede un tycoon ammaccato dai conflitti e dal braccio di ferro sui dazi. Il rivale invece ha fatto incetta di risorse ed energia. Dal punto di vista finanziario i dubbi restano.L’incontro a Pechino fra Xi Jinping e Donald Trump racconta un brutale bagno di realismo. Trump torna nella Capitale cinese dopo quasi nove anni, ma non è più il «conquistatore» dei dazi. È un leader scottato dalla guerra con l’Iran, che ha incendiato i prezzi energetici, e dalle sentenze dei tribunali americani che hanno demolito parti centrali delle sue politiche tariffarie.Dall’altra parte del tavolo siede uno Xi Jinping raramente così forte. Mentre l’Occidente brucia miliardi in munizioni e paga petrolio alle stelle, Pechino controlla il rubinetto delle terre rare e ha già spinto molte aziende a diversificare le catene di approvvigionamento. Il vertice non appare come un incontro tra pari, ma come la presa d’atto che il baricentro economico e industriale del mondo si è spostato.In questi mesi, mentre molte economie occidentali vedevano peggiorare i dati economici e risalire l’inflazione, la Cina mostrava una stabilità silenziosa. Non è un caso, ma il risultato di una strategia quasi bellica: Pechino ha accumulato riserve enormi di petrolio, gas e fertilizzanti, trasformando la difesa in vantaggio competitivo.«La Cina è entrata in questa fase di turbolenza globale in una posizione di forza relativa», osserva Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf. «Mentre noi discutevamo senza grande costrutto di transizione green soprattutto ideologica, loro hanno installato in cinque anni più capacità elettrica di quanta ne abbiano gli interi Stati Uniti. Questo garantisce energia a basso costo per la loro manifattura, trasformando la crisi esterna in un vantaggio competitivo interno».Il quadro finanziario, però, è meno lineare. Investire in Cina non significa comprare un unico mercato. Ci sono le A-shares quotate a Shanghai e Shenzhen, più legate all’economia domestica, alla Banca centrale cinese e al sentiment dei risparmiatori locali. Qui rientrano indici come Csi 300 e Csi 500. Poi ci sono le H-shares e gli Adr quotati a Hong Kong o New York, dove compaiono giganti come Tencent e Alibaba, più sensibili ai capitali internazionali, ai tassi Usa e alle tensioni geopolitiche.Questa frammentazione spiega la forte divergenza fra gli indici. Le misure di liquidità di Pechino hanno favorito le borse interne di Shanghai e Shenzhen. Al contrario, i colossi tech cinesi internazionalizzati restano penalizzati da sfiducia, regolamentazione e timori geopolitici. E qui nasce il paradosso. A Wall Street si pagano multipli elevati per aziende che «promettono» l’Intelligenza artificiale. In Cina, società che l’IA la vendono già e generano utili scambiano a valutazioni molto più basse. Il mercato guarda ancora ai fallimenti immobiliari e sembra ignorare che nel gennaio 2025 Deepseek ha mostrato la capacità cinese di competere nell’IA a costi drasticamente inferiori a quelli americani.Sull’opportunità di investire in Cina, gli strategist restano divisi. C’è chi enfatizza forza industriale e innovazione; altri temono demografia, sanzioni, sovraccapacità produttiva e deflazione.