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Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale
Redazione digitale
2026-05-14

Valore Donna – Artefici di una trasformazione radicale

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Valore Donna – Artefici di una trasformazione radicale
Profili di donne che il potere di cambiare il mondo se lo sono conquistate con capacità, passione e dedizione. E che, proprio per questo, incarnano una delle forme più alte di merito. E di valore per la collettività.
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valore donna
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Nembrini: «Don Giussani mi ha convertito grazie a Marx»

Nembrini: «Don Giussani mi ha convertito grazie a Marx»
Franco Nembrini
Nel giorno della chiusura della fase diocesana per la causa di beatificazione, il saggista racconta il carisma del fondatore di CL: «Ho capito chi fosse quando ha regalato a mio fratello una copia del “Capitale”. Per lui le persone venivano prima di tutto il resto».

«Questa idea di compagnia che don Luigi Giussani lanciò più di cinquant’anni fa è la cosa di cui oggi, anche nella Chiesa, abbiamo più bisogno». Lo dice Franco Nembrini, insegnante e saggista, educatore, cantore di Dante, bergamasco di ferro. Si sente particolarmente interpellato dalla chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio monsignor Luigi Giussani (1922-2005) che avviene oggi, alle 17, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, con la recita dei Vespri presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. Perché Giussani ha cambiato la vita di Franco Nembrini, come ha fatto con quella di alcune generazioni di persone che attraverso il carisma di questo prete e, appunto, la «compagnia» che ha generato, hanno incontrato la «realtà di Cristo».

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intervista franco nembrini
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Contro l’assuefazione a morte e orrore torniamo a difendere la vita che nasce

Contro l’assuefazione a morte e orrore torniamo a difendere la vita che nasce
iStock
Affinché la civiltà non si decomponga dobbiamo proteggere la famiglia, presa a picconate soprattutto dal marxismo.

Siamo una cultura di morte. È cominciata con il femminismo. Semplificando molto, veramente molto, possiamo affermare che il nostro cervello ha due emisferi, destro e sinistro, diversi e complementari, due modi di guardare il mondo, due verità che convivono senza mai fondersi davvero. Il sinistro è un ragioniere inflessibile: pretende che due più due faccia quattro, sempre e soltanto quattro. Non ama le distrazioni, procede in fila indiana.

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pensiero forte

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Risvolti della visita di Trump in Cina»

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Risvolti della visita di Trump in Cina»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. Con il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi commentiamo la visita di Trump in Cina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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È ripartito il treno della legalizzazione per il suicidio medicalmente assistito

È ripartito il treno della legalizzazione per il suicidio medicalmente assistito
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Fornire una regolarizzazione significa normalizzare la possibilità di ammazzarsi.

Purtroppo, in questi ultimi giorni, è ripartito l’assurdo treno della legalizzazione del suicidio attraverso assistenza medica, con la garanzia dello Stato. C’è da rimanere senza parole di fronte all’idea che si possa pensare di rendere legale - quindi, protetto dal diritto, da una legge ad hoc - un evento sempre tragico come il suicidio.

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eutanasia
Le Firme
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