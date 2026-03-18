Redazione digitale Vladimir Putin: dal KGB al Cremlino - Biografia di un leader controverso True Vladimir Putin (Ansa)

Nato il 7 ottobre 1952 a Leningrado, Vladimir Vladimirovič Putin governa la Russia dal 2000 con un'interruzione formale tra 2008 e 2012. Ex agente dei servizi segreti sovietici, ha trasformato la Federazione Russa post-sovietica in una potenza autoritaria protagonista dello scacchiere geopolitico globale. Dall'esperienza nel KGB alla presidenza più lunga della storia russa moderna, dall'annessione della Crimea alla guerra in Ucraina: la biografia completa dell'uomo che ha ridefinito la Russia del XXI secolo.Le origini: Leningrado e la famiglia operaia Vladimir Putin nasce il 7 ottobre 1952 a Leningrado, città che solo pochi anni prima Stalin aveva ribattezzato, cancellando il nome imperiale di San Pietroburgo. La sua nascita avviene in un contesto segnato dalla ricostruzione post-bellica, nella fase iniziale dell’era Krusciov, quando l’Unione Sovietica cerca di rialzarsi dai danni materiali e morali lasciati dalla Seconda guerra mondiale. La città stessa, simbolo della resistenza sovietica, porta ancora i segni dell’assedio nazista che tra il 1941 e il 1944 durò 872 giorni e provocò oltre un milione di morti.Putin cresce in un appartamento comunitario tipico della Leningrado proletaria del dopoguerra, dove più famiglie condividono cucina e servizi igienici, e le condizioni di vita sono spesso precarie. La famiglia vive in povertà: il padre, Vladimir Spiridonovič Putin, è un veterano della guerra che lavora come operaio in una fabbrica di vagoni ferroviari, mentre la madre, Marija Ivanovna, porta con sé la memoria dei giorni di fame e privazioni vissuti durante l’assedio. L’esperienza della madre e del padre, entrambi profondamente segnati dalla guerra, contribuisce a trasmettere al giovane Vladimir una percezione forte del sacrificio e della resilienza necessaria per affrontare le difficoltà. Vladimir Putin, a destra, posa per una fotografia in questa immagine d'archivio con i suoi genitori Maria e Vladimir Spiridonovič Putin nel 1985, poco prima della sua partenza per la Germania (Getty Images)La storia familiare è inoltre segnata da perdite dolorose. Due fratelli maggiori di Vladimir muoiono prima della sua nascita: Viktor negli anni ’30 a causa della difterite e Albert durante l’assedio di Leningrado. Queste tragiche vicende, unite alla sopravvivenza della madre durante la fame e alla vita modesta del padre, costituiscono una sorta di eredità morale, un racconto di resistenza, sacrificio e sopravvivenza che caratterizza l’infanzia del futuro leader russo.Il quartiere in cui cresce è profondamente proletario, con abitazioni semplici e strade affollate, e la vita quotidiana è scandita dal lavoro dei genitori e dalle regole di una società che sta cercando di ricostruire un senso di normalità dopo anni di conflitto e repressione. L’ambiente in cui Vladimir Putin passa i primi anni di vita è quindi quello di un’Urss post-staliniana, caratterizzata da carenze materiali ma anche da un forte senso di comunità e solidarietà tra vicini, valori che contribuiscono a formare la mentalità pragmatica e determinata del futuro presidente.In questo contesto storico e sociale, la figura di Vladimir Putin emerge come figlio di una famiglia operaia sopravvissuta alla guerra, cresciuto tra povertà, sacrificio e memoria collettiva dell’assedio. Senza enfasi drammatica, l’infanzia del futuro presidente riflette l’insieme di condizioni sociali, familiari e storiche che avrebbero contribuito a forgiare la sua personalità, segnando le radici di una leadership che si sviluppa in un ambiente di rigore, resilienza e disciplina.Adolescenza ribelle e la scoperta delle arti marziali La giovinezza di Vladimir Putin si caratterizza per un’infanzia turbolenta: nel quartiere operaio di Leningrado, il giovane è spesso coinvolto in risse di strada e scontri con i coetanei. Questi primi comportamenti conflittuali riflettono un carattere vivace e testardo, ma anche la necessità di emergere e affermarsi in un contesto sociale duro e competitivo. Questa foto d'archivio del 1961 mostra una foto scolastica di un giovane Vladimir Putin. È ritratto (in prima fila, terzo da sinistra, accanto all'insegnante) con altri alunni della sua classe di San Pietroburgo (Ansa)All’età di 12 anni, la vita di Putin prende una svolta significativa con la scoperta del judo e del sambo in una palestra locale. L’allenatore Anatolij Račlin diventa una figura centrale nella sua formazione, introducendolo a una cultura basata sulla disciplina, il rispetto delle gerarchie e il controllo della forza. L’arte marziale non è solo esercizio fisico: per il giovane diventa uno strumento per canalizzare l’energia, dominare l’aggressività e sviluppare determinazione e autocontrollo. La pratica costante porta Putin a ottenere la cintura nera, traguardo che consolida l’impegno e la costanza, valori destinati a segnare la sua vita adulta.Parallelamente, frequenta la scuola secondaria numero 281. Gli esiti scolastici sono mediocri, ma sufficienti; ciò che conta, più che i voti, è l’educazione sovietica ricevuta attraverso programmi come gli Young Pioneers, che promuovono collettivismo, disciplina e ideali patriottici. L’ambiente scolastico, insieme alle arti marziali, contribuisce a strutturare la sua personalità: la necessità di rispetto reciproco, la lealtà verso un’autorità superiore e l’attenzione al rigore diventano tratti distintivi della sua formazione.In questi anni giovanili matura anche una fascinazione per il KGB, visto come élite patriottica al servizio dello Stato sovietico. L’attrazione per la struttura gerarchica e l’idea di protezione dello Stato si combinano con le lezioni di autocontrollo e strategia imparate sul tatami. Le arti marziali, quindi, non sono solo una disciplina sportiva, ma un vero e proprio laboratorio per il carattere, preparando il terreno psicologico per una futura leadership autoritaria, basata su pragmatismo, controllo e determinazione.In sintesi, l’adolescenza di Putin racconta la trasformazione da ragazzo problematico a giovane disciplinato, dove lo sport e l’ambiente sovietico giocano un ruolo decisivo nel plasmare il carattere e nell’instillare valori che diventeranno la base della sua futura identità politica e personale. Vladimir Putin, in basso, lotta con un compagno di classe alla Scuola Sportiva di San Pietroburgo nel 1971 (Ansa)1970-1975: Giurisprudenza e reclutamento nei servizi Nel 1970 Vladimir Putin si iscrive alla Facoltà di Legge dell’Università Statale di Leningrado, una delle istituzioni accademiche più prestigiose dell’Urss. Quegli anni coincidono con la stagnazione brežneviana, un periodo di stabilità autoritaria che garantisce sicurezza e ordine, ma allo stesso tempo reprime il dissenso e limita le aperture politiche. L’ambiente universitario, pur essendo centrato sull’istruzione e sulla formazione tecnica, riflette pienamente le caratteristiche della società sovietica: gerarchia rigida, rispetto delle regole e un’attenzione costante alla fedeltà allo Stato.Durante il percorso accademico, Putin si distingue per impegno e capacità analitica, attirando l’attenzione dei reclutatori del Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti (KGB), costantemente alla ricerca di giovani promettenti nelle università più prestigiose. La scelta di intraprendere gli studi giuridici non è casuale: un solido background in legge rappresenta un percorso comune tra i quadri dell’intelligence sovietica, offrendo strumenti analitici, conoscenze di diritto internazionale e abilità strategiche utili per l’attività di spionaggio e sicurezza statale.Nel 1975 Putin si laurea con una tesi in diritto internazionale, un tema strettamente collegato alle dinamiche globali e al ruolo dell’Urss nel contesto geopolitico dell’epoca. Il lavoro accademico non solo consolida la sua preparazione tecnica, ma rafforza la consapevolezza dei meccanismi giuridici che regolano la politica internazionale, competenza fondamentale per la futura carriera nei servizi segreti. Subito dopo la laurea, realizza il sogno coltivato fin dall’adolescenza: entra ufficialmente nel KGB, iniziando una carriera ventennale che lo porterà a operare in ruoli sempre più strategici e riservati.L’ingresso nell’élite dei servizi segreti rappresenta un momento cruciale della biografia di Putin. La disciplina, l’addestramento e la cultura organizzativa del KGB contribuiscono a definire la sua identità, consolidando tratti caratteriali come pragmatismo, riservatezza e determinazione. L’esperienza nei servizi segreti non è solo un lavoro: è la prosecuzione di un percorso iniziato in gioventù, che lega profondamente l’individuo allo Stato e trasforma l’aspirazione adolescenziale in una realtà concreta.Gli anni universitari e il successivo ingresso nel KGB segnano quindi una svolta decisiva: da studente promettente di legge, Putin diventa parte integrante di una struttura d’élite dell’Urss, acquisendo competenze e visione strategica che saranno determinanti per la sua futura ascesa politica. Questo periodo forgia non solo la carriera professionale, ma anche il senso di appartenenza, la disciplina e la visione del mondo che caratterizzeranno il suo approccio al potere negli anni successivi. Vladimir Putin a caccia ai piedi dei monti Sayan nella Repubblica di Tuva nella Siberia meridionale (Ansa)Addestramento e primi incarichi: dalla scuola 401 a Mosca Dopo l’ingresso nel KGB nel 1975, Vladimir Putin inizia la sua formazione professionale presso la Scuola 401 di Leningrado, istituto specializzato nel controspionaggio interno. Qui apprende le basi operative della sicurezza sovietica, studiando tecniche di sorveglianza, metodi di interrogatorio e procedure per il controllo di potenziali minacce all’ordine statale. L’addestramento enfatizza la disciplina rigorosa, la fedeltà allo Stato e la capacità di operare con discrezione in un contesto caratterizzato da diffidenza e controllo costante.Successivamente frequenta corsi avanzati presso la Scuola del KGB di Mosca, intitolata a Jurij Andropov, ex capo dell’organizzazione e segretario del PCUS. In questa fase, la formazione diventa più sofisticata: Putin studia intensivamente lingue straniere, con particolare attenzione al tedesco, strumento fondamentale per la sua futura assegnazione a Dresda. I programmi prevedono anche tecniche avanzate di intelligence, dall’interrogatorio al reclutamento di informatori, fornendo strumenti concreti per operazioni sia domestiche sia all’estero.I primi anni di servizio, tra il 1975 e il 1985, lo vedono impegnato in incarichi di routine sul territorio sovietico. Queste missioni comprendono sorveglianza di dissidenti, monitoraggio di studenti stranieri e attività burocratiche interne. Pur trattandosi di compiti meno spettacolari, essi rappresentano una fase fondamentale di gavetta, in cui l’agente apprende la mentalità tipica del chekista sovietico: una lealtà incondizionata allo Stato, una diffidenza costante verso l’Occidente e la percezione del mondo come un campo di battaglia ideologico tra blocchi.Il KGB, oltre a essere l’apparato principale di sicurezza dell’Urss, si configura come élite sociale: i suoi membri godono di privilegi materiali e di uno status superiore rispetto alla media, compensando stipendi relativamente modesti con benefici simbolici e opportunità di carriera. Questo senso di appartenenza a un’élite rafforza la motivazione e consolida la cultura interna dell’organizzazione, fondata su disciplina, segretezza e competenza tecnica.In sintesi, gli anni della formazione e dei primi incarichi consolidano le basi operative e psicologiche di Vladimir Putin come agente del KGB. L’addestramento alla Scuola 401, i corsi avanzati a Mosca e la gavetta nei servizi interni non solo lo preparano alle future responsabilità professionali, ma forgiano anche la sua mentalità, improntata a disciplina, pragmatismo e fedeltà assoluta allo Stato, elementi che caratterizzeranno l’intera carriera politica successiva. 7 luglio 1991: giornata di porte aperte presso la scuola del KGB a Mosca (Getty Images)1985-1990: Dresda - Testimone del crollo comunista Nel 1985 Vladimir Putin riceve un incarico considerato prestigioso all’interno della carriera nel KGB: viene assegnato a Dresda, nella Repubblica Democratica Tedesca, uno dei principali stati satelliti dell’Unione Sovietica. L’operazione si svolge sotto copertura presso la Casa dell’Amicizia Ddr-Urss, struttura ufficialmente dedicata alla cooperazione culturale, ma utilizzata anche come base operativa per attività di intelligence. In questo contesto, Putin si occupa di raccolta di informazioni su tecnologie occidentali, monitoraggio della dissidenza interna alla Germania Est e gestione dei contatti con la Stasi, il servizio di sicurezza est-tedesco, con cui il KGB mantiene una collaborazione stretta e continuativa.Durante il periodo a Dresda, la vita personale di Putin si stabilizza. Vive con la moglie Ljudmila, sposata nel 1983, e con le due figlie, Marija e Katerina, nate durante il soggiorno in Germania. Gli anni iniziali dell’incarico scorrono senza eventi di particolare rilievo, inseriti in un contesto relativamente stabile, in cui l’ordine sovietico in Europa orientale appare ancora solido e consolidato.La situazione cambia radicalmente alla fine degli anni Ottanta. Le riforme introdotte da Michail Gorbaciov, in particolare la rinuncia alla dottrina Brežnev, segnano un punto di svolta: l’Unione Sovietica decide di non intervenire più militarmente per sostenere i regimi comunisti nei paesi satelliti. Questo cambiamento apre la strada a una rapida destabilizzazione dell’intero blocco orientale. Nel 1989, i regimi comunisti dell’Europa dell’Est iniziano a crollare uno dopo l’altro, in un processo che culmina il 9 novembre con la caduta del Muro di Berlino, evento simbolico della fine della divisione europea.A Dresda, Putin si trova a vivere direttamente le conseguenze di questo passaggio storico. Secondo il suo stesso racconto, uno degli episodi più significativi avviene quando un gruppo di manifestanti prende d’assalto l’edificio del KGB in città. Di fronte al rischio di un’irruzione, Putin tenta di ottenere supporto militare dalle forze sovietiche presenti nella zona, ma i rinforzi non arrivano. Questo episodio rappresenta un momento di forte discontinuità: l’assenza di risposta da parte di Mosca viene percepita come il segnale concreto che l’Unione Sovietica ha deciso di non difendere più il proprio sistema di potere nell’Europa orientale.L’esperienza di Dresda assume così un valore cruciale nella formazione politica e psicologica di Putin. Il crollo improvviso di un ordine ritenuto stabile, unito alla percezione di abbandono da parte del centro sovietico, contribuisce a generare un senso di vulnerabilità e di perdita del controllo strategico. Nel 1990, Putin rientra in Unione Sovietica, trovando un paese già avviato verso una fase di disintegrazione interna, con il sistema comunista ormai in crisi irreversibile.Questo periodo rappresenta uno snodo fondamentale per comprendere le scelte e le posizioni che caratterizzeranno la sua futura leadership. L’esperienza diretta del collasso dell’impero sovietico, vissuta non come osservatore ma come operatore sul campo, lascia un’impronta duratura: la diffidenza verso l’Occidente, l’attenzione alla sicurezza e la percezione della perdita di influenza geopolitica diventano elementi centrali nella visione del mondo che Putin svilupperà negli anni successivi. Vladimir Putin sindaco di San Pietroburgo, firma un accordo sulla commercializzazione di invenzioni con il sindaco e senatore per l'economia di Amburgo, Hans-Juergen Krupp (Getty Images)1990-1996: San Pietroburgo - Dall’ombra al municipio Nel 1990 Vladimir Putin rientra a Leningrado, città che di lì a poco, nel 1991, tornerà al nome storico di San Pietroburgo. Il contesto è quello di un’Unione Sovietica ormai in fase terminale, attraversata da crisi economica, tensioni politiche e perdita di controllo da parte del centro. Per Putin, il ritorno segna l’inizio di una fase di transizione: dopo quindici anni nei servizi segreti, è costretto a ridefinire il proprio ruolo in un sistema che sta rapidamente scomparendo.Nel 1991 si dimette formalmente dal KGB. La versione ufficiale collega questa scelta al disaccordo con il putsch di agosto contro Michail Gorbaciov, tentativo fallito di restaurare il controllo da parte dell’ala conservatrice del Partito comunista. Tuttavia, questa interpretazione resta oggetto di discussione tra gli storici, inserendosi in un quadro più ampio di riorganizzazione delle élite sovietiche nel passaggio al nuovo ordine post-comunista.Conclusa l’esperienza nei servizi, Putin intraprende un percorso civile diventando assistente del rettore dell’Università di Leningrado per le relazioni internazionali. Questo incarico gli consente di mantenere una rete di contatti istituzionali e di inserirsi in ambiti amministrativi emergenti. È proprio in questo contesto che riallaccia i rapporti con Anatolij Sobčak, suo ex professore di diritto costituzionale, nel frattempo divenuto sindaco di San Pietroburgo e figura di primo piano nel nuovo scenario politico russo.Sobčak riconosce in Putin un profilo affidabile e competente, decidendo di coinvolgerlo direttamente nell’amministrazione cittadina. Lo nomina presidente del Comitato per le Relazioni Economiche Esterne del comune, incarico cruciale in una fase in cui la Russia si apre agli investimenti stranieri e avvia processi di privatizzazione su larga scala. In questo ruolo, Putin gestisce concessioni, accordi economici e flussi di capitale internazionale, operando in un contesto caratterizzato da forte instabilità normativa e da un’economia in rapida trasformazione.Gli anni Novanta a San Pietroburgo rappresentano un laboratorio del cosiddetto capitalismo selvaggio: la transizione dall’economia pianificata al mercato è segnata da privatizzazioni caotiche, dall’emergere degli oligarchi e da una diffusa presenza della criminalità organizzata. Mafia, corruzione e interessi economici si intrecciano in un sistema opaco, dove i confini tra legalità e illegalità risultano spesso sfumati. In questo ambiente, Putin si muove all’interno di una zona grigia, gestendo dossier complessi e mantenendo un profilo operativo discreto.Nel 1994 viene nominato vice-sindaco, consolidando la propria posizione nell’amministrazione cittadina e acquisendo maggiore influenza nei processi decisionali. Parallelamente, emergono accuse di corruzione legate alla gestione dei rapporti economici con l’estero; tuttavia, le inchieste avviate non portano a prove definitive e vengono successivamente archiviate.Il 1996 segna un passaggio decisivo. Anatolij Sobčak perde le elezioni comunali e rischia conseguenze giudiziarie. In questo contesto, Putin organizza la sua fuga in Francia, permettendogli di evitare l’arresto. L’episodio assume un valore simbolico rilevante: dimostra una lealtà personale assoluta nei confronti del proprio mentore, elemento che diventerà uno dei tratti distintivi del suo approccio al potere.Questo periodo rappresenta una fase di apprendimento fondamentale per Putin. Il passaggio dall’apparato del KGB alla politica municipale lo costringe a confrontarsi con le dinamiche concrete del potere in un sistema in trasformazione. Il caos post-sovietico, la gestione di interessi economici complessi e le relazioni personali costruite in questi anni contribuiscono a definire il suo metodo: pragmatismo, controllo delle reti di influenza e centralità della lealtà come principio operativo.1996-1999: Mosca chiama - Ingresso nell’orbita Eltsin Dopo la sconfitta politica di Anatolij Sobčak nel 1996, Vladimir Putin lascia San Pietroburgo e accetta l’offerta di trasferirsi a Mosca, entrando nell’amministrazione presidenziale su invito di Pavel Borodin, figura influente nell’entourage di Boris Eltsin. Il passaggio dalla dimensione municipale al centro del potere federale segna un cambio di scala decisivo nella sua carriera.Il primo incarico a Mosca è quello di vicedirettore della Direzione per gli Affari Presidenziali, struttura responsabile della gestione del patrimonio statale, in particolare degli asset immobiliari all’estero. Si tratta di un ruolo tecnico ma altamente strategico, che consente a Putin di acquisire familiarità con i meccanismi operativi del Cremlino e con le reti di potere che gravitano attorno alla presidenza. La gestione di beni e risorse fuori dai confini nazionali implica infatti relazioni sensibili e un elevato grado di fiducia da parte dei vertici.Nel 1997 viene promosso vicecapo dell’Amministrazione presidenziale con delega al personale. Questo incarico gli garantisce accesso diretto alla struttura burocratica dello Stato e alla gestione delle nomine, rafforzando il suo peso interno e ampliando la rete di contatti. È una posizione chiave per comprendere gli equilibri tra centro e periferia, nonché le dinamiche di fedeltà e controllo che caratterizzano il sistema politico russo. 20 novembre 1998: il presidente russo Boris Eltsin (a destra) ascolta il capo del Servizio di sicurezza federale russo (FSB), Vladimir Putin (a sinistra), durante il loro incontro nella residenza di campagna del governo Gorki-9, fuori Mosca (Ansa)Il 1998 rappresenta l’anno della svolta. Putin viene nominato capo del Controllo Principale, organismo incaricato di supervisionare l’operato dei funzionari regionali. Il ruolo gli permette di esercitare un controllo diretto sulle amministrazioni locali, consolidando la sua conoscenza del territorio e rafforzando la sua immagine di funzionario affidabile ed efficiente.Pochi mesi dopo, nel luglio 1998, arriva la nomina più significativa: direttore dell’FSB (Federal'naja Služba Bezopasnosti), il servizio di sicurezza federale che raccoglie l’eredità del KGB. A 45 anni, Putin si trova così a guidare l’intelligence russa. In un arco temporale di appena due anni, compie un’ascesa fulminea, passando da incarichi municipali a una delle posizioni più sensibili dello Stato.Questo percorso rapido e lineare segnala l’ingresso di Putin nella cosiddetta «famiglia» di Boris Eltsin, l’insieme di relazioni politiche, familiari ed economiche che circondano il presidente. Il sostegno di questo nucleo di potere appare determinante nel favorire una progressione così accelerata, evidenziando come la sua crescita non sia solo il risultato di competenze tecniche, ma anche di un sistema di promozione interna che individua in lui una figura affidabile per la gestione delle leve strategiche dello Stato.1999: L’anno della svolta - Dai palazzi di Mosca a premier L’estate del 1999 rappresenta uno dei momenti più instabili della Russia post-sovietica. Boris Eltsin, presidente ormai logorato da problemi di salute, da un evidente declino politico e da una crescente impopolarità, guida un sistema in crisi. In appena 18 mesi ha già sostituito quattro primi ministri, segnale di una leadership incerta e di un potere centrale frammentato. Sullo sfondo pesa il collasso economico seguito al default dell’agosto 1998, che ha minato la fiducia nelle istituzioni e aggravato le condizioni sociali del Paese.In questo contesto, il 9 agosto 1999, Eltsin nomina Vladimir Putin nuovo Primo Ministro. Fino a quel momento, Putin è conosciuto quasi esclusivamente negli ambienti del Cremlino: da circa un anno dirige l’FSB, ma rimane una figura poco nota all’opinione pubblica. La sua designazione appare inizialmente come una scelta tecnica, una delle tante in una fase caratterizzata da continui cambi ai vertici.La situazione cambia rapidamente tra agosto e settembre dello stesso anno. Una serie di attentati dinamitardi colpisce edifici residenziali in diverse città russe, tra cui Mosca, Volgodonsk e Buynaksk. Le esplosioni provocano oltre 300 morti e diffondono un clima di panico e insicurezza su scala nazionale. Gli attacchi colpiscono civili nel cuore delle aree urbane, alimentando la percezione di una minaccia interna e immediata. 10 agosto 1999: il primo ministro russo ad interim Vladimir Putin presiede una sessione della Commissione federale antiterrorismo russa (Ansa)Putin attribuisce la responsabilità degli attentati ai terroristi ceceni e utilizza questi eventi come base per lanciare una nuova offensiva militare nel Caucaso. Ha così inizio la seconda guerra cecena, dopo il fallimento della prima campagna sotto la presidenza Eltsin. L’operazione si caratterizza per bombardamenti massicci, in particolare sulla capitale Groznyj, e per una retorica fortemente assertiva. In questo contesto, Putin pronuncia una frase destinata a diventare simbolica del suo stile: «Li inseguiremo fino al cesso e li faremo fuori anche lì», espressione che sintetizza un approccio diretto e privo di ambiguità nella gestione della sicurezza.L’impatto politico è immediato. Nel giro di poche settimane, la popolarità di Putin cresce in modo significativo, passando da circa il 2% a oltre il 45%. L’immagine di leader deciso, capace di ristabilire ordine e sicurezza, trova consenso in una società provata da anni di instabilità economica e politica. La guerra in Cecenia e la risposta agli attentati diventano elementi centrali nella costruzione della sua figura pubblica.Allo stesso tempo, gli eventi del 1999 restano oggetto di controversia. Gli attentati non vengono mai chiariti in modo definitivo e, nel corso degli anni, emergono diverse teorie che ipotizzano un possibile coinvolgimento dei servizi di sicurezza russi. Tali ipotesi non sono mai state provate e vengono costantemente respinte dalle autorità ufficiali, ma contribuiscono a mantenere un’area di ambiguità attorno a uno dei passaggi più delicati della recente storia russa.Il 31 dicembre 1999 segna il punto di svolta definitivo. In un discorso televisivo a sorpresa, Boris Eltsin annuncia le proprie dimissioni, trasferendo i poteri presidenziali a Vladimir Putin, che assume così il ruolo di presidente ad interim. Contestualmente, Eltsin ottiene garanzie di immunità per sé e per la propria famiglia, chiudendo una fase politica segnata da forti turbolenze.In pochi mesi, Putin passa da figura poco conosciuta a leader al vertice dello Stato russo. Il 1999 si configura quindi come l’anno decisivo della sua ascesa, in cui crisi, conflitti e scelte politiche si intrecciano, definendo le basi del potere che consoliderà negli anni successivi.2000-2004: Primo mandato - Verticale del potere e guerra agli oligarchi Il 26 marzo 2000 Vladimir Putin viene eletto presidente della Federazione Russa al primo turno con il 52,9% dei voti, superando il candidato comunista Gennadij Zjuganov. A 47 anni, si presenta come il leader incaricato di ristabilire ordine e stabilità dopo un decennio segnato da crisi economica, frammentazione politica e perdita di controllo da parte dello Stato. Il primo mandato, che si estende dal 2000 al 2004, è caratterizzato da una strategia chiara: rafforzare il potere centrale e ridefinire i rapporti tra Stato, élite economiche e territori.Uno degli strumenti principali di questo processo è la costruzione della cosiddetta «verticale del potere». Putin introduce sette distretti federali, ciascuno guidato da un rappresentante presidenziale con il compito di supervisionare l’operato dei governatori regionali. In questo modo, il Cremlino rafforza il controllo sulle periferie, riducendo l’autonomia dei leader locali, che negli anni Novanta avevano acquisito ampi margini di indipendenza. Parallelamente, viene riformato il Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento: i governatori e i capi delle assemblee regionali, precedentemente membri di diritto, vengono sostituiti da rappresentanti designati, limitando ulteriormente il potere diretto delle élite territoriali. Vladimir Putin durante la tradizionale conferenza stampa congiunta a San Pietroburgo nel 2001 (Getty Images)Un secondo asse fondamentale riguarda il rapporto con gli oligarchi, protagonisti della stagione delle privatizzazioni degli anni Novanta. Putin definisce un nuovo equilibrio: la ricchezza privata è tollerata, ma deve rimanere separata dall’influenza politica. Il messaggio è esplicito: gli imprenditori possono mantenere e accrescere i propri patrimoni a condizione di non interferire con il potere statale. Chi accetta questa linea continua a operare con successo; chi la contesta viene progressivamente escluso.I casi di Vladimir Gusinskij e Boris Berezovskij rappresentano esempi emblematici di questa dinamica. Gusinskij, proprietario del gruppo Media-Most e della rete NTV, perde il controllo delle sue attività ed è costretto a lasciare il Paese. Berezovskij, figura centrale nella Russia degli anni Novanta, subisce un destino simile, trovando rifugio a Londra. In parallelo, lo Stato rafforza il controllo sui principali media nazionali, riducendo lo spazio per voci indipendenti e consolidando un sistema informativo più allineato alle posizioni del Cremlino.Il caso più significativo si verifica nel 2003 con l’arresto di Michail Khodorkovskij, amministratore delegato della compagnia petrolifera Yukos e considerato l’uomo più ricco della Russia. Khodorkovskij finanzia forze di opposizione e avvia trattative per la vendita di una quota rilevante della sua azienda a una compagnia americana. Viene arrestato in aeroporto, processato e condannato a una lunga pena detentiva. Yukos viene successivamente smembrata e i suoi principali asset trasferiti a Rosneft, società controllata dallo Stato. L’episodio assume un valore esemplare: segnala in modo chiaro le conseguenze per chi tenta di sfidare l’autorità del Cremlino.Sul piano internazionale, i primi anni della presidenza Putin sono caratterizzati da una fase iniziale di cooperazione con l’Occidente. Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, offre supporto al presidente George W. Bush nella lotta al terrorismo, accettando anche la presenza di basi militari statunitensi in Asia Centrale. Tuttavia, emergono presto divergenze. Nel 2003, la Russia si oppone apertamente all’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti, segnando l’inizio di una relazione più complessa e meno allineata.Nel frattempo, l’economia russa beneficia di un contesto internazionale favorevole, in particolare dell’aumento dei prezzi del petrolio. Questa dinamica contribuisce a sostenere la crescita e a rafforzare la stabilità interna, offrendo al governo risorse per consolidare il proprio progetto politico.Nel complesso, il primo mandato di Vladimir Putin definisce i tratti fondamentali del sistema che porterà il suo nome. Attraverso la centralizzazione del potere, il ridimensionamento delle élite economiche indipendenti e il controllo degli strumenti di informazione, si struttura un modello di governo basato su verticalità decisionale, stabilità istituzionale e gestione controllata delle dinamiche politiche ed economiche.Beslan e Dubrovka: terrorismo e autoritarismo Due eventi segnano in modo profondo i primi anni della presidenza di Vladimir Putin, influenzando sia la percezione pubblica della sicurezza sia l’evoluzione del sistema politico russo. Il primo è la crisi del teatro Dubrovka di Mosca, nell’ottobre 2002, quando un commando ceceno prende in ostaggio circa 850 persone durante una rappresentazione. Dopo giorni di stallo, le forze speciali russe intervengono utilizzando un gas per neutralizzare i sequestratori. L’operazione si conclude con la morte di tutti i terroristi, ma anche di circa 130 ostaggi civili, vittime degli effetti del gas. La gestione dell’emergenza suscita critiche, ma Putin difende l’operato delle autorità, richiamando la necessità di proteggere la sicurezza nazionale.Il secondo episodio, ancora più drammatico, avviene nel settembre 2004 a Beslan, in Ossezia del Nord. Un gruppo di terroristi sequestra oltre 1.100 persone, tra cui centinaia di bambini, all’interno di una scuola. Dopo tre giorni di tensione, il blitz delle forze di sicurezza si trasforma in una tragedia: muoiono 334 persone, di cui 186 bambini. L’evento provoca un forte shock nell’opinione pubblica russa e internazionale, evidenziando la vulnerabilità del Paese di fronte al terrorismo e i limiti delle operazioni di risposta. 2 settembre 2004: soldati in piedi accanto a un APC vicino all'edificio scolastico occupato dai terroristi a Beslan in Ossezia del Nord (Ansa)Queste crisi rappresentano un punto di svolta nella strategia politica di Putin. Il presidente utilizza il contesto di emergenza per rafforzare ulteriormente il controllo dello Stato. Tra le misure più rilevanti vi è l’abolizione dell’elezione diretta dei governatori regionali, che vengono da quel momento nominati dal presidente, consolidando la «verticale del potere». Parallelamente, vengono introdotte nuove leggi antiterrorismo che ampliano i poteri delle autorità e riducono gli spazi delle libertà civili, mentre il sistema dei media subisce ulteriori restrizioni.Nel Caucaso, la risposta alla minaccia separatista si traduce in una strategia di controllo diretto. In Cecenia, Putin sostiene l’ascesa di Ramzan Kadyrov, figlio di un ex leader ribelle passato dalla parte di Mosca, affidandogli la guida della regione. Il risultato è una «pacificazione» ottenuta attraverso metodi duri: Groznyj viene ricostruita, ma il territorio si trasforma progressivamente in un feudo personale, caratterizzato da forte concentrazione di potere e dalla presenza di milizie fedeli al leader locale.Le tragedie di Dubrovka e Beslan evidenziano quindi un duplice effetto: da un lato il costo umano elevatissimo, dall’altro un’accelerazione nel processo di centralizzazione politica. In risposta al terrorismo, il sistema si orienta verso un rafforzamento dell’autorità centrale, ridefinendo l’equilibrio tra sicurezza e libertà all’interno della Federazione Russa.2004-2008: Secondo mandato - Sfida all’Occidente Nel marzo 2004 Vladimir Putin viene rieletto presidente della Federazione Russa con il 71,3% dei voti, in un contesto in cui l’opposizione appare marginale e priva di reale capacità competitiva. Il secondo mandato, che si estende fino al 2008, si apre in una fase di forte crescita economica e stabilità interna, ma segna al tempo stesso un progressivo deterioramento delle relazioni con l’Occidente.Sul piano economico, la Russia beneficia di condizioni internazionali particolarmente favorevoli. Il prezzo del petrolio supera i 100 dollari al barile, garantendo entrate significative per le casse statali. Il prodotto interno lordo cresce a ritmi sostenuti, con una media annua intorno al 7%, e si sviluppa una nuova classe media urbana, concentrata soprattutto nelle grandi città. Questo ciclo espansivo rafforza la legittimità interna del potere e consente al Cremlino di consolidare il proprio modello di governance.Parallelamente, tuttavia, Putin sviluppa una linea sempre più critica nei confronti dell’Occidente. Accusa Stati Uniti ed Europa di perseguire politiche espansionistiche e di applicare standard doppi nelle relazioni internazionali. Il punto di svolta simbolico arriva nel febbraio 2007, con il discorso pronunciato alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. In quell’occasione, Putin attacca apertamente il sistema unipolare dominato dagli Stati Uniti, critica l’allargamento della Nato verso est e contesta le cosiddette guerre «umanitarie», accusando Washington di contribuire alla destabilizzazione globale. L’intervento sorprende molti osservatori e viene interpretato come un manifesto di rottura con l’ordine internazionale post-Guerra fredda.Nello stesso periodo, una serie di eventi contribuisce ad aumentare la tensione con i Paesi occidentali. Nel novembre 2007 Alexander Litvinenko, ex agente dell’FSB rifugiato a Londra e critico nei confronti del Cremlino, muore in seguito ad avvelenamento da polonio-210. Le autorità britanniche attribuiscono la responsabilità dell’omicidio a soggetti legati allo Stato russo, mentre Mosca respinge le accuse e rifiuta l’estradizione dei sospetti. L’episodio provoca un grave deterioramento delle relazioni tra Regno Unito e Russia. Alexander Litvinenko nel reparto di terapia intensiva dell'University College Hospital di Londra. L'ex spia del KGB, deceduto il 23 novembre 2006, aveva accusato Vladimir Putin di essere coinvolto nella sua morte (Getty Images)Nel 2008, la tensione si traduce in un confronto militare diretto nello spazio post-sovietico. Nell’agosto di quell’anno, a seguito delle provocazioni e dell’offensiva del presidente georgiano Mikheil Saakashvili in Ossezia del Sud, la Russia interviene con una guerra-lampo che si conclude in cinque giorni. Le forze russe occupano l’Ossezia del Sud e l’Abkhazia e successivamente ne riconoscono l’indipendenza, una decisione che resta isolata a livello internazionale. L’operazione invia un segnale chiaro: Mosca è disposta a utilizzare la forza per difendere la propria sfera di influenza.Sul fronte interno, il periodo è segnato da un progressivo restringimento degli spazi di dissenso. Nel 2006 la giornalista Anna Politkovskaja, nota per le sue inchieste critiche sulla guerra in Cecenia, viene uccisa in circostanze mai completamente chiarite. Figure dell’opposizione come Garry Kasparov e Boris Nemtsov vengono progressivamente marginalizzate, mentre il sistema politico si chiude attorno al potere centrale.Il secondo mandato di Putin si caratterizza quindi per una dinamica duplice. Da un lato, la crescita economica e l’espansione della classe media urbana contribuiscono a rafforzare la stabilità interna; dall’altro, si assiste a una riduzione dei diritti politici e civili e a un aumento della conflittualità internazionale. Le risorse generate dal boom energetico non solo sostengono lo sviluppo economico, ma permettono anche al Cremlino di adottare una politica estera più assertiva, segnando l’emergere di una Russia sempre più distante dai modelli occidentali e determinata a riaffermare il proprio ruolo sulla scena globale.2008-2012: Tandem Medvedev - Potere senza presidenza La Costituzione russa del 1993 prevede un limite di due mandati presidenziali consecutivi, vincolo che nel 2008 impedisce a Vladimir Putin di candidarsi per una terza volta immediata. Per aggirare questo ostacolo senza rinunciare al controllo del potere, viene costruita una soluzione istituzionale che mantiene la continuità del sistema. Putin individua in Dmitrij Medvedev, suo stretto collaboratore ed ex capo di gabinetto, il successore designato.Nel marzo 2008 Medvedev viene eletto presidente con il 70,3% dei voti, in un contesto privo di reale competizione. Subito dopo l’insediamento, nomina Putin Primo Ministro, avviando ufficialmente il cosiddetto «tandem» di governo. La formula prevede una divisione formale dei ruoli: Medvedev alla presidenza, Putin alla guida dell’esecutivo. Tuttavia, fin dall’inizio appare evidente come il centro decisionale rimanga nelle mani di Putin, che conserva il controllo delle leve strategiche dello Stato.Medvedev si presenta con un profilo differente rispetto al suo predecessore. Più giovane, con un’immagine modernizzatrice, utilizza un linguaggio orientato alla riforma, alla digitalizzazione e alla lotta alla corruzione. Si distingue anche per un approccio comunicativo più contemporaneo, facendo uso di strumenti come social media e tecnologie emergenti. Questo stile contribuisce a proiettare all’esterno l’immagine di una Russia più aperta e dialogante.Nel 2009, Medvedev promuove un tentativo di riavvicinamento con gli Stati Uniti, in collaborazione con l’amministrazione di Barack Obama. Il cosiddetto «reset» porta alla firma di un nuovo trattato START sulla riduzione delle armi strategiche e a una fase di cooperazione su alcuni dossier internazionali. Tuttavia, nonostante questi segnali, le principali decisioni in materia di politica estera, sicurezza ed energia continuano a essere associate alla figura di Putin, che mantiene una posizione dominante all’interno del sistema. 27 dicembre 2012: Vladimir Putin accanto al primo ministro Dmitry Medvedev durante una riunione del Consiglio di Stato al Cremlino (Ansa)Il funzionamento del tandem evidenzia quindi una distinzione tra forma e sostanza. Medvedev esercita formalmente le prerogative presidenziali, ma non dispone di una base di potere autonoma in grado di svincolarlo dall’influenza del suo predecessore. Le scelte strategiche restano allineate alla linea politica già consolidata negli anni precedenti, mentre il ruolo del presidente appare circoscritto a un ambito più esecutivo che decisionale.La natura di questo assetto emerge con chiarezza nel settembre 2011, quando, durante un congresso del partito Russia Unita, Medvedev annuncia che Putin si ricandiderà alla presidenza nelle elezioni del 2012. L’annuncio rende esplicito ciò che fino a quel momento era implicito: il tandem non rappresentava un reale trasferimento di potere, ma un meccanismo per aggirare il limite costituzionale dei mandati consecutivi.Il periodo 2008-2012 si configura così come una fase di continuità sotto una diversa configurazione istituzionale. Putin, pur non ricoprendo formalmente la carica di presidente, mantiene il controllo del sistema politico, dimostrando come l’architettura del potere possa essere adattata per garantire stabilità e permanenza al vertice dello Stato.Inverno 2011-2012: Proteste e repressione L’annuncio del ritorno di Vladimir Putin alla presidenza nel 2012 segna l’innesco della più ampia ondata di proteste in Russia dai tempi del crollo dell’Unione Sovietica. Il passaggio di consegne programmato con Dmitrij Medvedev, percepito da una parte crescente della popolazione come una manovra puramente formale, alimenta un malcontento che trova rapidamente espressione nelle piazze.Il primo detonatore è rappresentato dalle elezioni parlamentari del dicembre 2011, vinte dal partito Russia Unita in un clima segnato da accuse diffuse di brogli. Video di presunte manipolazioni elettorali circolano online, contribuendo a mobilitare l’opinione pubblica urbana. Il 10 dicembre 2011 oltre 50.000 persone si radunano in piazza Bolotnaja, a Mosca, per protestare contro i risultati elettorali e contro la prospettiva di un potere percepito come permanente, sintetizzato nello slogan «Putin forever».Le manifestazioni proseguono nei mesi successivi, con nuove mobilitazioni di massa nel febbraio 2012, alla vigilia delle elezioni presidenziali. In questo contesto emerge la figura di Aleksej Navalny, blogger e attivista anti-corruzione, che diventa uno dei volti più riconoscibili dell’opposizione. La sua definizione di Russia Unita come «partito di ladri e truffatori» si diffonde rapidamente, trasformandosi in uno slogan simbolo del dissenso.La risposta del Cremlino è duplice. Da un lato, Putin delegittima le proteste, definendo i manifestanti «provocatori pagati dall’Occidente» e accusando direttamente l’allora segretario di Stato statunitense Hillary Clinton di interferenze negli affari interni russi. Dall’altro, il sistema si prepara a gestire l’ondata di contestazione attraverso strumenti repressivi e normativi. 16 ottobre 2013: il leader dell'opposizione russa e blogger anticorruzione Alexej Navalny parla durante un'udienza presso il tribunale regionale di Kirov (Ansa)Il 4 marzo 2012 Putin viene rieletto presidente con il 63,6% dei voti, la percentuale più bassa della sua carriera ma comunque sufficiente a garantirgli la vittoria al primo turno. Il risultato non placa le tensioni. Le proteste vengono progressivamente represse con arresti di massa e interventi violenti delle forze dell’ordine. Il cosiddetto «processo Bolotnaja» porta alla condanna di diversi manifestanti, alcuni dei quali ricevono pene fino a quattro anni di carcere.Parallelamente, il quadro normativo si irrigidisce. Vengono introdotte leggi che ampliano il controllo dello Stato sulla società civile: norme che impongono alle organizzazioni non governative finanziate dall’estero di registrarsi come «agenti stranieri», restrizioni alla libertà di espressione e provvedimenti come il reato di offesa ai sentimenti religiosi e la legislazione contro la cosiddetta «propaganda Lgbt». Questi strumenti contribuiscono a limitare ulteriormente gli spazi di dissenso pubblico.Aleksej Navalny diventa uno dei principali bersagli di questa nuova fase. Sottoposto a procedimenti giudiziari ripetuti e a misure restrittive, tra cui periodi di arresti domiciliari, vede progressivamente ridursi la propria capacità operativa all’interno del paese.L’inverno 2011-2012 rappresenta così una svolta nella traiettoria politica della Russia contemporanea. Alla mobilitazione di una parte significativa della società civile segue una risposta statale che segna il passaggio a una fase di autoritarismo più esplicito, in cui il controllo politico e la gestione del dissenso diventano elementi centrali del sistema di potere.2012-2018: Terzo mandato - Crimea e isolamento Il ritorno ufficiale di Vladimir Putin alla presidenza, nel maggio 2012, segna l’inizio di una fase destinata a ridefinire in profondità la posizione della Russia sulla scena internazionale e l’equilibrio interno del sistema politico. Il terzo mandato si apre nel segno di una repressione più sistematica, già avviata in risposta alle proteste del 2011-2012. Tra il 2012 e il 2013 vengono approvate una serie di leggi che restringono significativamente lo spazio della società civile: le organizzazioni non governative che ricevono finanziamenti dall’estero sono obbligate a registrarsi come «agenti stranieri», mentre nuove normative colpiscono attivisti, oppositori e minoranze, inclusa la comunità Lgbt. Parallelamente, cresce il controllo su internet e sui mezzi di comunicazione, consolidando un sistema sempre più centralizzato.Tuttavia, è il 2014 a rappresentare il vero punto di svolta. Nel febbraio di quell’anno, la rivoluzione di Euromaidan in Ucraina porta al rovesciamento del presidente Viktor Janukovyč, considerato vicino a Mosca, che fugge in Russia. Il Cremlino interpreta l’evento come una destabilizzazione orchestrata dall’Occidente ai propri confini, una minaccia diretta alla sicurezza e all’influenza russa nello spazio post-sovietico.La risposta arriva rapidamente. Nel marzo 2014, truppe russe senza insegne ufficiali — i cosiddetti «omini verdi» — prendono il controllo della Crimea, penisola strategica sul Mar Nero. Il 16 marzo viene organizzato un referendum lampo che registra un 96,7% di voti favorevoli all’annessione alla Russia, un risultato non riconosciuto dalla comunità internazionale. Due giorni dopo, il 18 marzo, Putin annuncia formalmente l’annessione in un discorso al Cremlino dal forte tono nazionalista, accolto con entusiasmo dall’élite politica e da ampi settori della popolazione. 1° marzo 2014: uomini armati non identificati in uniforme militare bloccano una base militare ucraina a Balaklava in Crimea (Ansa)Parallelamente, nell’aprile 2014, esplode il conflitto nel Donbass, nell’Ucraina orientale. Nelle regioni di Donetsk e Lugansk, gruppi separatisti filo-russi, sostenuti militarmente da Mosca, si scontrano con le forze governative ucraine. Il conflitto si trasforma rapidamente in una guerra a bassa intensità ma prolungata, destinata a diventare uno dei principali focolai di instabilità in Europa.Il 17 luglio 2014 segna uno dei momenti più drammatici di questa fase: il volo MH17 della Malaysia Airlines viene abbattuto sopra il Donbass, causando la morte di 298 persone. Le inchieste internazionali attribuiscono la responsabilità a un missile terra-aria BUK di fabbricazione russa, alimentando ulteriormente le tensioni tra Mosca e l’Occidente.La reazione occidentale si concretizza in un pacchetto di sanzioni economiche senza precedenti. Vengono colpiti settori chiave dell’economia russa, imposti congelamenti di beni a esponenti dell’élite e introdotte restrizioni finanziarie e tecnologiche. Le conseguenze non tardano a manifestarsi: il rublo subisce un forte deprezzamento e l’economia entra in una fase di recessione.Nonostante il deterioramento del quadro economico e l’isolamento internazionale crescente, sul piano interno Putin rafforza la propria posizione. L’annessione della Crimea viene percepita da larga parte dell’opinione pubblica come una restaurazione del prestigio nazionale, e il consenso nei confronti del presidente raggiunge livelli record, con un picco intorno all’86%. Il recupero di un territorio simbolicamente e strategicamente rilevante contribuisce a consolidare l’immagine di Putin come difensore degli interessi russi.Il periodo 2012-2018 rappresenta dunque un punto di non ritorno. Da un lato, la Russia si afferma come potenza pronta a utilizzare la forza per difendere la propria sfera di influenza, sfidando apertamente l’ordine internazionale. Dall’altro, questo approccio comporta un isolamento crescente e un deterioramento delle relazioni con l’Occidente, con conseguenze economiche e diplomatiche rilevanti.La contraddizione è evidente: mentre all’interno il consenso si rafforza e il potere si consolida, sul piano internazionale la Russia entra in una fase di confronto strutturale con Stati Uniti ed Europa. Il terzo mandato di Putin segna così la trasformazione definitiva del sistema politico russo e il suo riposizionamento come attore antagonista nello scenario globale.2015: Siria - Prima proiezione militare globale Settembre 2015 segna un cambiamento strategico per la Russia di Vladimir Putin: per la prima volta dal crollo dell’Urss, Mosca interviene militarmente in un conflitto lontano dal suo spazio post-sovietico. L’obiettivo ufficiale è sostenere il regime di Bashar al-Assad, sotto assedio da ribelli locali e dall’avanzata dell’Isis, ma l’operazione rappresenta molto di più: una proiezione globale di potenza e un banco di prova per l’intervento militare fuori area.Le Forze Armate russe dispiegano bombardieri e mezzi aerei avanzati in Siria, presentando le operazioni come lotta all’Isis. La realtà, tuttavia, è più complessa: i raid colpiscono indistintamente tutte le opposizioni ad Assad, permettendo al regime di consolidare territori strategici. La ricaduta più visibile è Aleppo: tra settembre 2015 e dicembre 2016, la città viene riconquistata dalle truppe filo-governative, con massicci bombardamenti sulle aree civili, che provocano devastazione e un alto numero di vittime. 20 ottobre 2015: Vladimir Putin stringe la mano al presidente siriano Bashar al-Assad durante il loro incontro al Cremlino a Mosca (Ansa)Oltre alla componente militare, la Siria diventa uno strumento di politica internazionale e proiezione strategica. La base navale di Tartus, sul Mediterraneo orientale, consolida la presenza navale russa fuori dai confini storici. Sul campo, le truppe testano nuove armi e sistemi di guerra, affinando tattiche di coordinamento e capacità tecnologiche. Ogni operazione diventa un segnale chiaro: la Russia può intervenire militarmente lontano da casa, rompendo il precedente isolamento post-sovietico.Sul piano diplomatico, l’intervento rafforza le alleanze regionali. Mosca consolida l’asse con Teheran e stabilisce contatti diretti con Ankara, gestendo una relazione complessa con Recep Tayyip Erdoğan. La narrativa ufficiale enfatizza la difesa degli alleati, contrapponendosi implicitamente agli Stati Uniti, accusati di aver «abbandonato» leader come Mubarak in Egitto. La Siria diventa così un laboratorio del nuovo interventismo russo: combinazione di capacità militare, influenza diplomatica e presenza economica futura attraverso contratti di ricostruzione.Con l’operazione in Siria, Putin inaugura una fase di espansionismo strategico: la Russia non è più confinata alla propria area di influenza post-sovietica, ma è pronta a operare a livello globale, proteggendo regimi alleati e testando capacità militari avanzate. Il conflitto siriano diventa simbolo della nuova ambizione imperiale russa e di un approccio assertivo alla politica internazionale, dove la forza e la proiezione militare si accompagnano a messaggi politici di deterrenza verso l’Occidente.2016-2018: Interferenze e rielezione Nel 2016 il mondo osserva gli Stati Uniti durante la storica sfida presidenziale tra Hillary Clinton e Donald Trump. In questo contesto, l’intelligence statunitense, britannica e dell’Unione Europea accusa la Russia di un’operazione coordinata di interferenza. Gli strumenti principali sono l’hacking del Comitato Nazionale Democratico, con la diffusione via WikiLeaks delle email di Clinton, e una sofisticata campagna di disinformazione sui social network gestita dalla cosiddetta «Internet Research Agency» di San Pietroburgo, nota come fabbrica di troll russa. Contatti tra membri del team Trump e operatori russi alimentano ulteriori sospetti.Robert Mueller conduce un’inchiesta dettagliata, pubblicata nel 2019, che conferma l’interferenza russa nel processo elettorale americano, pur non trovando prove di collusione diretta tra il team Trump e il Cremlino. Putin nega tutto, definendo le accuse «isteria anti-russa». Tuttavia, il contesto mostra chiaramente che Mosca aveva l’interesse strategico di danneggiare Clinton, favorevole a sanzioni contro la Russia, e agevolare Trump, critico della Nato. La vittoria di Trump viene percepita come un successo diplomatico per il Cremlino, anche se la relazione personale tra i due leader non produce gli effetti previsti da Mosca.In patria, il 18 marzo 2018, Putin viene rieletto per la quarta volta presidente con il 76,7% dei voti. L’opposizione è decimata: Aleksej Navalny è impedito a candidarsi tramite condanne giudiziarie discutibili, mentre Ksenija Sobčak, figlia del mentore Anatolij Sobčak, può partecipare come candidata «liberale» decorativa. L’affluenza ufficiale è del 67,5%, ma in molte regioni emergono prove di manipolazioni e brogli elettorali. Il quarto mandato (2018-2024) consolida il controllo assoluto di Putin, anche se l’economia mostra segni di stagnazione: le sanzioni internazionali mordono e il prezzo del petrolio non supera più i 100 dollari al barile, limitando le risorse finanziarie dello Stato.Il quadro di questo periodo è duplice: sul piano internazionale, la Russia si dimostra in grado di influenzare elezioni estere e riaffermare la propria presenza geopolitica; sul piano interno, il potere di Putin è incontestabile, ma l’economia e la pressione sociale segnano le prime crepe strutturali del sistema.2020: Costituzione a vita Gennaio 2020 segna l’avvio di una manovra costituzionale che ridefinisce il futuro politico della Russia. Ufficialmente, la modifica punta a rafforzare il ruolo della Duma e a proteggere i «valori tradizionali», vietando i matrimoni gay. In realtà, una clausola nascosta azzera i mandati presidenziali precedenti, permettendo a Putin di candidarsi nuovamente nel 2024 e nel 2030, potenzialmente restando al Cremlino fino al 2036, quando avrà 83 anni. 11 marzo 2020: i risultati della votazione sugli emendamenti alla Costituzione russa durante una sessione plenaria della Duma a Mosca (Ansa)Nel frattempo, ad aprile 2020, la pandemia Covid-19 colpisce la Russia. La gestione della crisi è disastrosa: ospedali collassano, morti sottostimati, l’economia soffre. Putin però sfrutta il lockdown per accelerare il referendum costituzionale. A luglio 2020, il voto ufficiale registra il 78% di favorevoli, ma osservatori internazionali denunciano pressioni, brogli e casi di voto multiplo. La riforma consolida di fatto un potere presidenziale a vita, legalizzando l’egemonia personale.Agosto 2020 segna un altro momento critico: Aleksej Navalny viene avvelenato in Siberia con Novichok, sopravvive miracolosamente ed è evacuato in Germania. Indagini investigative di Bellingcat identificano agenti FSB come responsabili. A gennaio 2021, al suo rientro in Russia, Navalny è immediatamente arrestato. Manifestazioni di massa chiedono la sua liberazione, ma oltre 10.000 persone vengono fermate, alcune pestate. Navalny finisce in prigione, dove morirà nel 2024 in circostanze sospette.Questo periodo mostra chiaramente la strategia di Putin: consolidamento assoluto attraverso manipolazione costituzionale, repressione sistematica dell’opposizione e controllo totale degli strumenti istituzionali e sociali. La Russia entra così in una fase di potere personale illimitato, con un’autorità senza precedenti dalla caduta dell’Urss, pur affrontando crisi economiche e malcontento sociale crescente.24 febbraio 2022: L'invasione dell'Ucraina La fine del 2021 segna il culmine di mesi di tensione tra Mosca e l’Occidente. Nel dicembre 2021, Putin presenta un ultimatum alla Nato: nessun allargamento a Ucraina e Georgia, ritiro delle truppe occidentali dall’Europa orientale. La risposta degli alleati è un netto rifiuto. Nei giorni successivi, l’esercito russo continua a concentrarsi lungo il confine ucraino, con decine di migliaia di soldati, carri armati e mezzi pesanti pronti all’azione. Il 21 febbraio 2022, poche ore prima dell’invasione, Putin riconosce ufficialmente l’indipendenza delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, un atto che anticipa l’operazione militare e segnala il pieno sostegno russo ai separatisti filo-russi.Il 24 febbraio 2022, alle ore 5:00 ora di Mosca, Putin compare in televisione per annunciare quella che definisce un’«operazione militare speciale» in Ucraina. I motivi ufficiali, secondo la versione russa, sono la «denazificazione e demilitarizzazione» del Paese e la protezione dei russofoni. Gli analisti occidentali, tuttavia, individuano obiettivi reali differenti: rovesciare il governo di Volodymyr Zelensky, installare un regime fantoccio filo-russo, impedire l’integrazione dell’Ucraina in Occidente e ristabilire una sfera di influenza di stampo imperiale.L’invasione scatta su larga scala: bombardamenti colpiscono Kiev, Kharkiv, Odessa e Mariupol. Il piano russo prevedeva una vittoria rapida, forse entro pochi giorni. Tuttavia, la resistenza ucraina sorprende Mosca. Zelensky rifiuta di fuggire, pronunciando la frase diventata simbolo della determinazione nazionale: «Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio». L’esercito ucraino, rafforzato da milizie locali e dalla popolazione civile, combatte con efficacia, rallentando l’avanzata russa. 24 febbraio 2022: un uomo cammina davanti a veicoli blindati russi presso la stazione ferroviaria nella regione di Rostov (Ansa)A marzo 2022, l’esercito russo è costretto a ritirarsi da Kiev dopo pesanti perdite e disorganizzazione logistica. Intanto emergono le prime prove di crimini contro civili: a Buča, centinaia di persone vengono uccise dalle truppe russe, con civili giustiziati sommarialmente. Questi episodi scatenano condanne internazionali e rafforzano il quadro di un’invasione non solo militare, ma anche sistematicamente violenta verso la popolazione.L’Occidente risponde con sanzioni senza precedenti: le principali banche russe vengono escluse dal sistema Swift, vengono congelate le riserve della Banca Centrale della Russia per un valore di circa 300 miliardi di dollari, scattano embargo tecnologici totali e vengono sequestrati gli assets di oligarchi legati al Cremlino. L’impatto economico interno è immediato: il rublo crolla, l’inflazione cresce e le imprese occidentali presenti in Russia – da McDonald’s a Ikea, fino ad Apple e altre multinazionali – abbandonano il mercato.A settembre 2022, Putin annuncia una mobilitazione parziale di 300.000 riservisti per sostenere l’offensiva in Ucraina. La misura provoca fuga di centinaia di migliaia di cittadini russi verso Paesi confinanti. Nello stesso mese, la Russia proclama l’annessione illegale di quattro regioni ucraine – Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson – che tuttavia non sono mai state completamente controllate dalle truppe russe e restano illegittime agli occhi della comunità internazionale.Nel marzo 2023, la Corte Penale Internazionale emette un mandato d’arresto contro Putin con l’accusa di deportazione forzata di bambini ucraini. Il conflitto, lungi dall’essere concluso, prosegue nel 2023, 2024 e 2025. Le stime indicano centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi. Città come Mariupol e Bakhmut sono ridotte a rovine. L’economia ucraina subisce distruzioni sistematiche, mentre la resistenza civile e militare continua a rallentare e contrastare l’offensiva russa.Questo periodo segna una svolta definitiva per Putin e per la Russia: da una superpotenza regionale con influenza strategica, il Paese entra in una fase di isolamento internazionale e conflitto prolungato, mentre la narrazione interna viene gestita con propaganda patriottica, ma le perdite umane e materiali rappresentano uno dei momenti più drammatici della storia contemporanea europea. L’invasione dell’Ucraina ridefinisce così l’immagine del Cremlino, combinando proiezione militare aggressiva e ritiro diplomatico dal contesto internazionale.Vita privata: matrimonio, figlie e segreti Vladimir Putin mantiene una riservatezza assoluta sulla propria vita privata, costruendo un’immagine pubblica di leader senza debolezze personali esposte. Il primo grande evento familiare noto è il matrimonio con Ljudmila Aleksandrovna Škrebneva, celebrato nel luglio 1983. La coppia si era conosciuta tramite amici a Leningrado; lei lavorava come hostess per Aeroflot, lui era un giovane agente del KGB. Il matrimonio segna l’inizio di una vita familiare che rimarrà rigorosamente privata per decenni.Durante il periodo in Germania, dove Putin era in servizio a Dresda come ufficiale KGB, nascono le loro due figlie: Marija Ivanovna nel 1985 e Katerina Vladimirovna nel 1986. Alcuni sostengono che il nome della seconda figlia sia Jekaterina, ma le fonti ufficiali non lo confermano. Le due ragazze, cresciute lontano dai riflettori, diventano un segreto di Stato. Da adulte non sono mai apparse pubblicamente, non esistono foto ufficiali e sono note soltanto tramite pseudonimi: Marija come «Marija Vorontsova» e Katerina come «Katerina Tichonova». Ljudmila, madre delle due, compare raramente in pubblico dopo l’anno 2000 e, quando lo fa, mantiene sempre un profilo basso.Il 6 giugno 2013, durante l’intervallo di un balletto al Cremlino, i Putin annunciano pubblicamente il divorzio, definendolo una «decisione comune». Fonti interne suggeriscono che la separazione de facto fosse avvenuta già da anni. Dopo il divorzio, cominciano a circolare voci non confermate su una relazione con Alina Kabaeva, ex-ginnasta olimpica e poi deputata di Russia Unita. I media russi, sotto stretto controllo governativo, non possono trattare apertamente la questione. 31 ottobre 2000: Vladimir Putin e sua moglie Ljudmila Aleksandrovna Škrebneva davanti alla piramide del Louvre durante la loro visita ufficiale a Parigi (Getty Images)Altre indiscrezioni riportano la presenza di un presunto figlio illegittimo nato nel 2003 da una relazione con Svetlana Krivonogikh, ex collaboratrice domestica diventata milionaria. Tra il 2019 e il 2020, inchieste di Proekt e altri media indipendenti documentano l’esistenza di una possibile figlia avuta da Kabaeva, ma anche in questo caso non esistono conferme ufficiali. Questi elementi restano dunque da considerarsi come voci circostanziate, supportate da indagini giornalistiche ma mai confermate dalle fonti ufficiali.Il patrimonio ufficiale di Putin, secondo la dichiarazione presidenziale, si limita allo stipendio annuo di circa 140.000 dollari e non include alcun asset privato. Tuttavia, inchieste condotte dall’opposizione – in particolare da Aleksej Navalny e dalla testata Proekt – hanno documentato proprietà multimiliardarie presumibilmente collegate al presidente tramite prestanome. Tra queste figurano il palazzo sul Mar Nero a Gelendžik, stimato intorno a un miliardo di dollari, yacht di lusso, residenze multiple e altri beni immobili. Forbes e altre fonti internazionali stimano il patrimonio reale di Putin tra i 70 e i 200 miliardi di dollari, cifra contestata e impossibile da verificare ufficialmente.L’opacità totale sulla sfera personale appare strategica: proteggere la famiglia da esposizioni pubbliche, mantenere intatto il controllo politico e rendere la ricchezza personale inattaccabile. La combinazione di vita privata invisibile e potere assoluto contribuisce a costruire l’immagine di un leader impermeabile alle pressioni esterne. La famiglia rimane così protetta, la ricchezza nascosta e ogni possibile vulnerabilità personale annullata. In questo contesto, le indiscrezioni su relazioni e figli extra-coniugali restano elementi marginali nel quadro pubblico, mentre il controllo sulla narrazione interna è totale.Il risultato è un contrasto netto: un presidente che domina la scena politica globale e nazionale, ma di cui la sfera privata è avvolta nel più rigoroso segreto, e qualsiasi informazione non ufficiale viene filtrata, censurata o relegata a rumor investigativi. La strategia di invisibilità personale diventa parte integrante del potere di Putin, garantendogli un alone di invulnerabilità mediatica e politica che pochi leader contemporanei possono vantare.Putin nell'immaginario globale L’immagine di Vladimir Putin nel panorama mondiale è il risultato di una costruzione minuziosa, orchestrata dallo Stato e dai media russi, e al contempo di una percezione altamente polarizzata all’estero. All’interno della Russia, il leader viene presentato come figura eroica e infallibile, attraverso un vero e proprio culto della personalità. La propaganda statale si manifesta in forme vistose e continue: calendari con Putin a torso nudo durante attività sportive o ricreative come pesca, judo o cavallo, documentari che ne esaltano le doti di capo e patriota, murales urbani, merchandising diffuso in ogni angolo del paese. I media statali, tra cui Rossija 1, Pervyj Kanal e RT, costruiscono un racconto coerente: Putin è l’uomo forte, il decisore implacabile e il patriota incorruttibile, protettore della Russia contro minacce interne ed esterne. 14 febbraio 2019: Vladimir Putin si allena con il judoka Beslan Mudranov presso il complesso sportivo Yug Sport di Sochi (Getty Images)Video virali e apparizioni pubbliche contribuiscono a rafforzare l’immagine. Alcuni eventi sono chiaramente staged: Putin guida un caccia Su-27, si immerge in un batiscafo per esplorazioni subacquee, salva una biologa da una tigre siberiana. Questi momenti, ampiamente diffusi online e attraverso media controllati, rafforzano il mito dell’eroe concreto, pronto all’azione diretta e capace di controllare ogni situazione. La narrativa dominante contrappone una Russia tradizionale, forte e virtuosa, a un Occidente decadente e moralmente corrotto, con Putin a difendere valori e civiltà.In Occidente, la ricezione di Putin prima del 2022 era più ambivalente. Da una parte, la satira era onnipresente: programmi come South Park, The Simpsons e Saturday Night Live lo prendevano di mira, mentre meme e contenuti virali ne mettevano in ridicolo atteggiamenti e gesti. Dall’altra, una parte del pubblico nutriva una curiosità e talvolta un fascino per l’immagine dell’uomo forte, pragmatico e anti-liberale. Dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022, la percezione occidentale diventa invece unanimemente negativa: media mainstream, governi e opinione pubblica lo demonizzano, con paragoni ricorrenti a Hitler o Stalin e qualifiche di criminale di guerra. Alcune frange estreme, di destra o di sinistra, continuano a vederlo come un eroe anti-globalista, ma si tratta di una minoranza contestata.La polarizzazione è massima: per i sostenitori interni e per alcune nazioni del Global South, Putin rimane un eroe assoluto, simbolo di resilienza e sovranità; per oppositori in Occidente e Ucraina, rappresenta un villain mondiale, minaccia diretta alla pace e alla democrazia. La strategia di comunicazione russa si estende anche ai social media, con account ufficiali fortemente controllati e l’uso massiccio di troll farm per campagne di disinformazione e manipolazione dell’opinione pubblica. Testate come RT e Sputnik amplificano il soft power della Russia, sebbene siano state bannate in larga parte dell’UE dopo il 2022.L’influenza culturale di Putin trascende la politica: diventa un personaggio riconoscibile anche nella narrativa globale, da protagonista in film di James Bond a riferimento ricorrente in analisi geopolitiche, simbolo archetipico di leader forte e imperiale. Il suo volto, le sue azioni e la costruzione mediatica lo rendono un archetipo, un punto di riferimento obbligato in qualsiasi discussione sulla Russia contemporanea e sulle dinamiche del potere internazionale. Così, Putin si colloca allo stesso tempo come simbolo di resilienza nazionale, mito mediatico e figura polarizzante sul piano globale.I numeri di un regno senza precedentiDalla carriera nel KGB agli incarichi di primo piano negli anni Novanta, fino a diventare presidente per cinque mandati consecutivi, Vladimir Putin ha costruito un potere quasi assoluto, combinando astuzia politica, controllo dei media e strategie costituzionali per aggirare i limiti dei mandati. La sua ascesa non è stata lineare: il tandem con Medvedev (2008-2012) ha mostrato come il controllo reale fosse sempre nelle sue mani, mentre la crescente repressione interna ha marginalizzato l’opposizione e consolidato un consenso diffuso, sebbene spesso contestato.I mandati presidenziali hanno visto momenti di boom economico (anni 2000-2008), ma anche crisi e stagnazione dovute a sanzioni internazionali e crolli dei prezzi del petrolio. Parallelamente, le guerre condotte sotto la sua leadership – Cecenia, Georgia e Ucraina – hanno provocato centinaia di migliaia di morti, sfollati e devastazioni, alimentando al contempo una narrativa patriottica e nazionalista interna che ha rafforzato la sua immagine di difensore della Russia.L’immagine pubblica è stata costruita con cura: culto della personalità, propaganda sportiva e avventure mediatiche hanno creato il mito dell’«uomo forte», capace di rispondere alle sfide globali e proteggere la civiltà russa dal presunto degrado occidentale. Sul piano internazionale, Putin ha combinato diplomazia aggressiva e interventi militari strategici – dalla Siria alla Crimea fino all’Ucraina – mostrando capacità di proiezione di potenza fuori dal territorio post-sovietico e influenzando equilibri geopolitici globali.La gestione della vita privata, volutamente opaca, e la segretezza sul patrimonio reale hanno completato il quadro di un leader che minimizza le vulnerabilità personali per concentrarsi sul controllo politico totale. La revisione costituzionale del 2020, che gli consente di candidarsi fino al 2036, segna un passaggio storico: la formalizzazione di un potere quasi illimitato, garantito da strumenti legali ma sostenuto da repressione sistematica e controllo dei media.In sintesi, Vladimir Putin rappresenta un caso unico nella storia contemporanea: combinazione di carisma personale, strategia politica, militarismo e manipolazione istituzionale. Mentre i dati numerici confermano la longevità e il successo elettorale, i costi umani e politici delle sue decisioni mostrano la complessità di un dominio che ha ridefinito la Russia e il suo ruolo nel mondo, generando consenso interno e isolamento internazionale allo stesso tempo. Il suo percorso incarna l’equilibrio tra potenza consolidata e vulnerabilità economica, tra mito pubblico e realtà drammatica delle guerre e della repressione interna.Timeline completa: 1952-2025Scenari futuri: stabilità, successione o collasso? Il futuro della Russia sotto Vladimir Putin si presenta come un ventaglio di scenari possibili, senza certezze definitive ma con linee di sviluppo riconoscibili. Uno dei percorsi più probabili a breve termine è la continuità del suo dominio. In questo scenario, Putin rimarrebbe al potere fino al 2030 o addirittura al 2036, come consentito dalla modifica costituzionale del 2020. La guerra in Ucraina potrebbe cristallizzarsi in un conflitto congelato, simile a quello coreano, con fronti stabilizzati e una Russia isolata ma autosufficiente grazie ai commerci con Cina, India e paesi del Global South. L’economia, pur sotto sanzioni permanenti, potrebbe trovare un equilibrio interno, mentre la repressione contro ogni forma di opposizione rimarrebbe totale. Sul piano geopolitico, l’asse Mosca-Pechino-Teheran si consoliderebbe, mentre l’Occidente accetterebbe de facto una nuova cortina di ferro. La fine di questo percorso potrebbe arrivare solo per motivi di salute: Putin, che già nel 2025 ha 73 anni, potrebbe ritirarsi o morire al potere, con voci ricorrenti su malattie mai confermate.Un secondo scenario riguarda una successione controllata. Putin potrebbe preparare un successore fidato, simile a quanto avvenuto con Medvedev tra 2008 e 2012, garantendo una transizione senza scosse apparenti. Pur cedendo la presidenza, manterrebbe il controllo reale come «padre della nazione» o presidente del Consiglio di Sicurezza, continuando a orientare la politica estera e interna. Questo approccio consentirebbe la sopravvivenza del sistema autocratico, ma comporterebbe rischi: nessun erede possiede il carisma o la rete di controllo di Putin, e l’assenza di una figura forte potrebbe innescare lotte interne tra élite, siloviki e oligarchi.Uno scenario più estremo, ma teoricamente possibile, è quello di una sconfitta militare catastrofica in Ucraina. Perdite insostenibili e collasso economico potrebbero provocare ribellioni interne o un colpo di stato militare, con la deposizione di Putin e il disfacimento del sistema centralizzato. Precedenti storici, come il crollo dell’Urss nel 1991, ricordano che anche regimi consolidati possono cadere rapidamente, sebbene Putin possieda oggi un controllo molto più saldo rispetto a Gorbaciov.Infine, la morte improvvisa del leader, per motivi di salute o attentato, lascerebbe un vuoto di potere senza meccanismi di successione chiari. La competizione tra clan dei siloviki, oligarchi e tecnocrati potrebbe generare instabilità simile agli anni Novanta. In assenza di un accordo interno, l’FSB potrebbe assumere il controllo, ma le dinamiche rimarrebbero imprevedibili.I fattori chiave che influenzeranno questi scenari includono la durata della guerra in Ucraina, la tenuta dell’economia sotto sanzioni, la salute di Putin, la lealtà dei siloviki e la possibile reazione della popolazione, finora passiva ma potenzialmente instabile. Anche le dinamiche geopolitiche, con il ruolo di Cina, India e di un eventuale disgelo con l’Occidente, giocheranno un ruolo determinante. Alcune certezze restano, tuttavia: la Russia post-Putin sarà diversa, il sistema autocratico potrebbe sopravvivere, nessuna democratizzazione è prevedibile a breve e la guerra in Ucraina definirà permanentemente l’eredità storica di Putin.