True Stefano Graziosi Putin piange Khamenei lo «statista» Vladimir Putin (Ansa)

La Russia perde un ennesimo pezzo del sistema di alleanze, Pechino teme per il greggio. La Nato riposiziona le forze, dall’Ue aria fritta. Il Papa: «Stop alla spirale di violenza».L’attacco all’Iran e l’eliminazione fisica di Ali Khamenei stanno scuotendo in profondità gli equilibri mediorientali.«L’attacco e l’uccisione del leader supremo dell’Iran rappresentano una grave violazione della sovranità e della sicurezza dell’Iran. La Cina si oppone fermamente e la condanna fermamente», ha tuonato ieri il ministero degli Esteri di Pechino, per poi aggiungere: «Chiediamo l’immediata cessazione delle operazioni militari, l’interruzione di un’ulteriore escalation della situazione di tensione e uno sforzo congiunto per mantenere la pace e la stabilità in Medio Oriente e nel mondo in generale».Notevole irritazione è stata espressa anche da Vladimir Putin, che ha bollato l’uccisione dell’ayatollah come «un omicidio commesso in cinica violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale». «Nel nostro Paese», ha proseguito il presidente russo, «l’ayatollah Khamenei sarà ricordato come uno statista eccezionale che ha dato un enorme contributo personale allo sviluppo delle amichevoli relazioni russo-iraniane, portandole al livello di una partnership strategica globale».È del resto abbastanza chiaro come l’attacco alla Repubblica islamica e l’eliminazione di Khamenei rappresentino un duro colpo all’influenza mediorientale di Pechino e Mosca. Nel 2021, la Cina firmò un patto di cooperazione venticinquennale con il regime khomeinista. Non solo. La Repubblica popolare è anche storicamente il principale acquirente di greggio iraniano in violazione delle sanzioni statunitensi. Dall’altra parte, la morte di Khamenei si configura come un problema rilevante per lo stesso Putin, il quale, dopo la caduta di Bashar al Assad in Siria nel 2024, vede adesso crollare un altro suo storico alleato regionale.In questo quadro, Mosca e Pechino, che non hanno granché assistito il regime khomeinista negli ultimi mesi, si augurano che l’operazione militare contro Teheran possa portare Washington a impantanarsi. Uno scenario inquietante per gli Usa, che Donald Trump potrebbe cercare di evitare ricorrendo a una «soluzione venezuelana»: vale a dire, scegliendo come interlocutore un pezzo del vecchio regime, dopo averlo adeguatamente sdentato e addomesticato (guarda caso, ieri, il presidente statunitense si è detto pronto a «parlare» con i leader iraniani). Nel frattempo, la Nato ha fatto sapere di aver «riadattato» il posizionamento delle proprie forze per difendersi dai missili balistici o dai velivoli senza pilota «provenienti dall’Iran o da altre regioni».Se Mosca e Pechino appaiono assai preoccupate, Bruxelles sembra invece continuare a non toccare palla. «La morte di Ali Khamenei è un momento decisivo nella storia dell’Iran. Ciò che accadrà in seguito è incerto. Ma ora si apre una strada verso un Iran diverso, un Iran che il suo popolo potrà plasmare con maggiore libertà», ha affermato l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri, Kaja Kallas, in una dichiarazione piuttosto generica. Dal canto suo, Ursula von der Leyen ha auspicato una «transizione credibile» a Teheran, denunciando un rischio di «instabilità». E qui sono necessarie due considerazioni.La prima è che quanto accaduto sabato ha platealmente sconfessato la linea della Commissione europea che, dal 2015 al 2025, aveva tenuto una posizione assai blanda nei confronti dell’Iran, promuovendo alacremente il Jcpoa: il controverso accordo sul nucleare che era stato negoziato, tra gli altri, da John Kerry, Sergej Lavrov e Federica Mogherini.La seconda è che, come a Gaza e in Ucraina, anche stavolta Bruxelles appare totalmente fuori da giochi: irrilevante tanto sul piano geopolitico quanto su quello diplomatico.Mentre Tayyip Erdogan si è detto «addolorato» per la morte di Khamanei, a intervenire sulla crisi iraniana è stato, infine, anche Leone XIV. «La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi, che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile», ha affermato ieri il pontefice, chiedendo di «fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile».