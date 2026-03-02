{{ subpage.title }}

Alessandro Rico
2026-03-02

Trump innesca la faida tra islamici: «Riad lo ha spinto ad attaccare»

Donald Trump (Ansa)
Altre rappresaglie sui Paesi del Golfo, anche se Teheran invoca la de-escalation. La resa dei conti tra sunniti e sciiti allarma Erdogan, alleato dell’Iran. Trump ha fretta di chiudere: «Siamo in anticipo, parlerò al regime».

«L’Iran avrebbe avuto l’arma nucleare fra due settimane senza i nostri attacchi alle sue installazioni». Donald Trump, ieri, ha affidato a Fox news un primo bilancio dell’operazione Epic fury, costata già la vita a tre militari americani, ma che il presidente considera «in anticipo sui tempi previsti». Se sia vero, lo capiremo presto. Per l’equazione della guerra lampo, è dirimente una variabile: le scintille nel mondo islamico si trasformeranno o meno in un incendio?

medio oriente
True

Putin piange Khamenei lo «statista»

Vladimir Putin (Ansa)
La Russia perde un ennesimo pezzo del sistema di alleanze, Pechino teme per il greggio. La Nato riposiziona le forze, dall’Ue aria fritta. Il Papa: «Stop alla spirale di violenza».
geopolitica
True

Una pioggia di missili piomba su Israele. Attivati i riservisti: è guerra regionale

I soccorritori nel luogo in cui un missile lanciato dall'Iran ha colpito una zona residenziale a Beit Shemesh, nel centro di Israele (Ansa)
  • Gli ayatollah cercano vendetta nei confronti dello Stato ebraico, mentre Washington punta tutto su una rivolta contro il regime.
  • Decapitata la linea di comando iraniana. È giallo sulla fine di Ahmadinejad. Gli Usa: «Eliminati 48 obiettivi in un colpo solo». Uccisi anche dei soldati americani.

Lo speciale contiene due articoli.

israele iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 2 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 2 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Task force per riportare a casa gli italiani

Antonio Tajani (Ansa)
Attivata un’unità speciale per assistere gli oltre 55.000 connazionali nell’area del Golfo, tra cui scolaresche in gita. Oggi al Senato l’informativa di Tajani. Crosetto torna in patria con un volo militare: «Rimborso il triplo, contro di me polemiche vergognose».

Ore di apprensione per gli italiani bloccati in Medio Oriente. Mascate, la capitale dell’Oman, è la sola e rischiosa via di fuga dalla zona di conflitto. Nelle ultime ore il sultanato ha però chiuso la frontiera con Dubai - dista circa 500 chilometri - per paura di un esodo di massa e la Farnesina ha invitato gli italiani a restare negli Emirati Arabi.

iran
