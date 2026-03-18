True Nino Sunseri Commerzbank smentisce Merz su Unicredit Bettina Orlopp (Ansa)

Dopo la chiusura del cancelliere, Bettina Orlopp, l’ad della banca tedesca che ha ricevuto un’offerta di acquisizione, apre all’istituto italiano: «Saremmo assolutamente pronti a sederci e discutere». Orcel aveva avvisato il governo Meloni della mossa.C’è un momento in cui la realtà si prende la briga di correggere i comunicati stampa. Alla sistemazione ha provveduto Bettina Orlopp, amministratrice delegata di Commerzbank smorzando la narrativa costruita dal cancelliere Friedrich Merz sull’Ops lanciata da Unicredit.Merz aveva chiuso la porta. Orlopp l’ha riaperta. Non spalancata, si badi bene. Uno spiraglio. Quanto basta, però, per capire che politica e banca non stanno leggendo lo stesso copione.Prima a Bloomberg TV, poi alla Morgan Stanley European Financial Conference di Londra il capo di Commerzbank ha confezionato un discorso costruttivamente ambiguo. Ha detto un no che somigliava molto a un sì condizionato. «Per portarci al tavolo delle trattative non è necessario presentare un’offerta pubblica di acquisto», ha evidenziato, «abbiamo ripetutamente manifestato la disponibilità a discutere una proposta avanzata da Unicredit qualora ne avessimo ricevuta una». Insomma la porta è aperta. Il buffet no.Il lancio dell'offerta pubblica di scambio da parte di Andrea Orcel che punta a superare la soglia del 30% di Commerzbank non era concordata. E qui sta il primo elemento di attrito: il blitz era inatteso, dice Orlopp, così come la dichiarata intenzione di Unicredit di non puntare al controllo. Due sorprese in una.Ma la super-manager va oltre. Si addentra nella valutazione del prezzo: 30,8 euro per azione proposti da Unicredit contro un target price indicato dagli analisti di 37 euro. Sette euro di distanza, che nelle geometrie di Borsa sono un abisso. Che la banca tedesca non sia in posizione di debolezza lo si capisce dall’elenco di risultati che la Orlopp mette sul tavolo: «Abbiamo chiuso il 2025 con risultati record. Abbiamo un ottimo inizio per il 2026, buone previsioni fio al 2028». E non è finita: nel corso dell’anno arriveranno obiettivi «aggiornati e migliorati» che si spingeranno fino al 2030. Sulle manovre di difesa la Orlopp è altrettanto tranquilla: il buyback azionario andrà avanti perché «è impossibile che qualcuno superi la soglia del 30% senza che noi possiamo mettere in atto delle contromisure». In ogni caso esiste un «preavviso di un paio di mesi». Ovvero: abbiamo tutto il tempo per accendere i fumogeni. Tanto più che all’interno della banca non mancano atteggiamenti fortemente ostili. «La proposta di acquisizione di Commerzbank avanzata dall’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel è oltraggiosa» dichiara il presidente del consiglio dei lavoratori di Commerzbank, Sascha Uebel. «E’ oltraggioso che Orcel annunci l’offerta in un momento di elevata incertezza a causa della guerra in Iran e dell’aumento dei prezzi dell’energia».In mezzo alle polemiche c’è un dettaglio che ha il sapore del retroscena di qualità: Orcel aveva informato Palazzo Chigi prima di lanciare l'Ops. Una cortesia istituzionale, ma anche un segnale. Soprattutto dopo gli scontri a proposito del Golden Power che ha costretto Orcel a rinunciare a Banco Bpm. Unicredit, stavolta, non agisce in un vuoto politico, e il governo Meloni sa cosa sta succedendo sul dossier tedesco. Che questa consapevolezza si traduca in sostegno attivo o in silenzio benevolo, è ancora da vedere.Orlopp è stata esplicita su cosa servirebbe per sedersi davvero al tavolo: una proposta concreta, non un'Ops che la banca considera «tattica». Ha anche elencato tutti gli ostacoli che una fusione del genere comporterebbe: le integrazioni post-acquisizione «sono sempre difficili», soprattutto «in un ambiente ostile». La velocità di integrazione conta. La struttura dell’integrazione conta. Il prezzo conta.E poi c’è il fattore umano, che l’ad inserisce con una certa enfasi: «Un'entità combinata avrebbe il mercato più grande, quello tedesco, date le dimensioni, e non abbiamo solo azionisti e stakeholder, ma anche clienti e personale». La violenta presa di posizione del presidente del consiglio dei lavoratori non lascia dubbi sulle intenzioni. Una fusione si traduce in esuberi, proteste sindacali e dichiarazioni parlamentari indignate. Un promemoria per ricordare che la partita non si gioca soltanto tra bilanci e listini azionari. Morale della storia: Merz ha detto no, Orlopp ha detto «forse». Il mercato, continua a chiedersi quando arriverà l’offerta vera. Quella con il prezzo giusto, la governance condivisa e il piano d'integrazione che non spaventi i sindacati.Per ora, quel documento non esiste. Esiste però una porta socchiusa che ieri non c’era. È già qualcosa.