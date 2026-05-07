Trump: «Intesa entro settimana prossima». Parigi invia una nave

Donald vuole l’accordo prima del suo viaggio in Cina. Teheran frena: «Ancora punti inaccettabili». Macron sente Pezeshkian.Il ministro degli Esteri, Wang Yi, incontra il suo omologo iraniano: «Guerra illegittima, il cessate il fuoco non ammette ritardi».Lo speciale contiene due articoliLa Casa Bianca ha annunciato la sospensione temporanea dell’operazione navale «Project Freedom», la missione militare statunitense avviata per garantire il passaggio delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz durante il conflitto con l’Iran.A comunicarlo è stato il presidente americano Donald Trump, che ha collegato la decisione ai progressi registrati nei contatti diplomatici con Teheran e alle pressioni esercitate da alcuni Paesi mediatori, tra cui il Pakistan. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, Washington avrebbe accettato una pausa limitata dell’operazione, pur mantenendo attivo il blocco marittimo imposto nelle ultime settimane attorno alle coste iraniane. L’obiettivo è verificare la possibilità di arrivare rapidamente alla firma di un’intesa politica capace di congelare l’escalation militare e aprire una nuova fase negoziale. Trump ha parlato di «progressi significativi» nei colloqui indiretti con la Repubblica islamica, sostenendo che la sospensione della missione rappresenti un test sulla reale disponibilità iraniana a raggiungere un accordo stabile. In un’intervista concessa alla rete americana Pbs, Donald Trump ha dichiarato di ritenere possibile la firma dell’accordo con Teheran prima della sua visita ufficiale in Cina, prevista per il 14 e 15 maggio. «È possibile», ha affermato il presidente americano parlando della possibilità di una rapida conclusione del negoziato. La risposta ufficiale iraniana è attesa entro 48 ore.Secondo indiscrezioni pubblicate dal sito americano Axios, emissari statunitensi e iraniani starebbero lavorando alla definizione di un memorandum composto da quattordici punti. Il documento dovrebbe sancire la cessazione delle ostilità e aprire un periodo di 30 giorni dedicato a negoziati più approfonditi. Tra i temi centrali figurerebbero la riapertura stabile dello Stretto di Hormuz, il contenimento del programma nucleare iraniano, la graduale eliminazione delle sanzioni economiche americane e lo sblocco di fondi iraniani congelati all’estero. Il negoziato è gestito, per la parte americana, da Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre Teheran partecipa sia direttamente sia tramite canali di mediazione internazionali. Le future sessioni di confronto potrebbero svolgersi a Islamabad oppure a Ginevra. Fonti americane precisano però che, in caso di fallimento delle trattative, Washington sarebbe pronta a ripristinare immediatamente il blocco o a riprendere le operazioni militari. Secondo il Wall Street Journal, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un’intesa preliminare per rilanciare i negoziati, che potrebbero riprendere già la prossima settimana a Islamabad.Nel frattempo, però, il clima nel Golfo Persico resta estremamente teso. Una nave portacontainer della compagnia francese Cma Cgm, la Sant’Antonio, è stata colpita durante il transito nello Stretto di Hormuz. L’azienda ha confermato che alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti e che l’imbarcazione ha riportato danni strutturali. «In nessun caso è stata presa di mira la Francia», ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, precisando che l’imbarcazione «era sotto bandiera maltese, con un equipaggio filippino». Macron ha riferito di aver parlato con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, esprimendo preoccupazione per l’escalation e condannando gli attacchi contro infrastrutture civili e navi. Macron ha chiesto la fine del blocco dello Stretto di Hormuz e il ritorno alla piena libertà di navigazione, spiegando che la missione navale franco-britannica e il dispiegamento nell’area della portaerei Charles de Gaulle puntano a ristabilire fiducia e sicurezza nella regione.Mentre la diplomazia accelera, sul piano militare continuano i movimenti delle grandi flotte internazionali. La portaerei Gerald Ford, rimasta per mesi nel Mediterraneo orientale in preallerta, è stata richiamata verso gli Usa. Secondo fonti israeliane citate da Reuters, lo Stato ebraico non sarebbe stato informato in anticipo dell’accelerazione diplomatica avviata da Trump. Le stesse fonti sostengono che apparati militari israeliani ritenessero imminente un ampliamento delle operazioni contro l’Iran. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza e, al termine, ha spento le polemiche: «C’è pieno coordinamento tra me e Trump, e l’obiettivo più importante è la rimozione del materiale arricchito dall’Iran».Uno dei nodi principali dei colloqui resta il programma nucleare iraniano. Secondo Axios, Washington pretenderebbe una lunga moratoria sull’arricchimento dell’uranio da parte della Repubblica islamica. Alcune fonti parlano di una sospensione minima di 12 anni, mentre altre indicano 15 anni come possibile compromesso finale. L’Iran avrebbe invece proposto un congelamento limitato a 5 anni. Nel frattempo, i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato che il transito nello Stretto di Hormuz sarebbe nuovamente consentito «in condizioni di sicurezza», a patto che le navi rispettino le procedure fissate dalle autorità iraniane. I Pasdaran hanno ringraziato gli armatori che avrebbero collaborato attenendosi alle disposizioni di Teheran. L’Iran ha poi respinto la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti al Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Magari l’accordo si farà; tuttavia, restano i segnali contrastanti da Teheran. Media locali hanno fatto sapere che per il governo «la proposta americana contiene diverse clausole inaccettabili». Il portavoce della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, ha definito il memorandum circolato sui media occidentali «la lista dei desideri degli americani».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/trump-accordi-di-pace-iran-2676860862.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="la-svolta-di-pechino-ora-ruolo-piu-incisivo-nel-golfo" data-post-id="2676860862" data-published-at="1778127796" data-use-pagination="False"> La svolta di Pechino: «Ora ruolo più incisivo nel Golfo» Con un tempismo da manuale, Pechino ha accolto ieri il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, mentre si accelerano i tentativi per far sedere Teheran e Washington al tavolo dei negoziati. La visita, che conferma gli stretti legami tra i due Paesi, arriva a ridosso dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l’omologo cinese Xi Jinping.Nel bilaterale con il capo della diplomazia cinese Wang Yi, il ministro degli Esteri iraniano ha fatto il punto sulla crisi nel Golfo. Araghchi ha comunicato che Teheran è disposta ad accettare un accordo con Washington solo se sarà «equo e completo». Ha poi garantito che «l’Iran, così come ha dimostrato forza nel difendersi, è altrettanto serio nel campo della diplomazia», fermo restando che il regime farà «del suo meglio» per «proteggere i propri diritti e interessi legittimi nei negoziati».Con Pechino che cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’attività diplomatica, Wang Yi, all’inizio del faccia a faccia, ha sottolineato: «Riteniamo che un cessate il fuoco totale non ammetta ritardi, che una ripresa delle ostilità sia sconsigliabile e che perseverare nei negoziati sia particolarmente importante». La linea cinese resta comunque quella di ritenere «illegittima» la guerra condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro il regime iraniano. Inoltre, è stata ribadita la piena fiducia sul programma nucleare: «La Cina apprezza l’impegno dell’Iran a non sviluppare armi nucleari e ribadisce il suo legittimo diritto all’uso pacifico dell’energia nucleare».Nell’incontro, anche la questione dello Stretto di Hormuz è stata centrale visto che Pechino, prima del conflitto, acquistava più dell’80% del petrolio iraniano esportato. Il ministero degli Esteri cinese ha quindi esortato «le parti coinvolte» a ripristinare «il passaggio normale e sicuro» attraverso il canale marittimo. E stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, Araghchi ha fatto presente che la questione dello Stretto deve essere «gestita in modo adeguato e risolta il prima possibile». Pare che Pechino abbia accolto indirettamente l’appello del segretario del Tesoro statunitense, Scott Bessent: all’inizio di questa settimana ha infatti invitato la Cina ad aumentare i suoi sforzi diplomatici per convincere il regime iraniano ad aprire lo Stretto. Tra l’altro, Pechino ieri ha confermato la propria volontà di «proseguire gli sforzi per allentare le tensioni». Xinhua ha aggiunto che Wang Yi ha comunicato che la Cina svolgerà «un ruolo più incisivo» nel ristabilire «la pace e la tranquillità in Medio Oriente».La posizione di Pechino è stata accolta positivamente da Araghchi, che ha scritto su X: «L’Iran si fida della Cina e si aspetta che continui a svolgere un ruolo attivo nella promozione della pace e nella risoluzione del conflitto nella regione, oltre a sostenere la creazione di un nuovo quadro regionale postbellico in grado di conciliare lo sviluppo e la sicurezza».Il colloquio tra i due capi della diplomazia dell’Iran e della Cina si è svolto mentre si avvicina l’incontro tra Trump e Xi Jinping. Con il viaggio del tycoon fissato per il 14 e 15 maggio, diversi esperti ritengono che il presidente americano voglia concludere il conflitto proprio prima di presentarsi davanti al leader cinese. In questo contesto, sono stati confermati i solidi rapporti bilaterali tra la Cina e l’Iran. Wang Yi ha assicurato che Pechino resta «un partner strategico affidabile» del regime. A tal proposito, su Xinhua si legge: «Wang ha aggiunto che la Cina è disposta a collaborare con l’Iran per consolidare e approfondire la fiducia politica reciproca, mantenere e rafforzare gli scambi ad alto livello, approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori e continuare a promuovere la partnership strategica tra la Cina e l’Iran».