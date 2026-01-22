{{ subpage.title }}

 Stefano Piazza
2026-01-22

Appuntamento in Piazza con il senatore Alberto Balboni

Stefano Piazza incontra il senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, per un confronto sui temi chiave della fase finale della legislatura. Al centro del dialogo il bilancio del Parlamento, i temi chiave delle legislatura, il referendum sulla Giustizia, le polemiche con l’Anm le ragioni del Sì e le grandi riforme istituzionali in discussione, dal premierato all’autonomia differenziata.

I pm minorili: «Chiamateci di meno la notte»

(IStock)
Incredibile lettera a Napoli: «Le forze dell’ordine ci contattino solo in caso di omicidi, rapine e stupri».

Lo premetto subito onde evitare equivoci: i cretini siamo noi che non capiamo. Va bene? Quindi nessun intento diverso dal voler denunciare la nostra stupidità, il nostro allarmismo e il nostro populismo.

La colpa è nostra che non capiamo le esigenze dei sostituti procuratori in forza nelle ore notturne i quali si sono lamentati con il procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, il quale ha scritto ai questori di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; al signor comandante della Legione carabinieri Campania e al signor comandante della Guardia di finanza della Regione Campania. I quali evidentemente non controllano la situazione dei loro agenti, «colpevoli» di chiamare troppe volte tra le 23 e le 7 del mattino gli uffici dei pubblici ministeri per delle cosette da niente.

La certezza della pena per i giudici: far uscire prima di cella chi delinque

Mauro Glorioso, vittima dell'episodio di violenza dei Murazzi, nel giorno della sua laurea (Ansa)
Una delle ragazze che ha partecipato al lancio della bici dai Murazzi e che ha reso paraplegico Mauro Glorioso è stata scarcerata a metà della condanna. Il Tar cancella il Daspo ai vandali pro Pal di Milano.

«Prego, accomodatevi». Quella del sistema giudiziario ai cittadini che chiedono sicurezza è una risposta deprimente. Incita all’esultanza da curva maranza e baby gang, vandali di periferia e campioni da centro sociale. Per chi commette reati, sfascia beni altrui e manda all’ospedale le forze dell’ordine, ieri era un giorno di festa per due motivi.

Edicola Verità | la rassegna stampa del 22 gennaio

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 22 gennaio con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Food Talk | Lunga vita al pandoro libero da Chiara Ferragni

Dopo la chiusura con il proscioglimento della vicenda giudiziaria che ha riguardato la nota influencer, di buono resta solo lo storico dolce.

gemma gaetani food talk podcast
