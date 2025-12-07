True Francesco Borgonovo «Noi cattolici abbiamo da imparare da Charlie Kirk» Charlie Kirk. Nel riquadro, il sacerdote Salvatore Priola (Ansa)

Il sacerdote siciliano Salvatore Priola, nel saggio «La consegna», riflette sul ruolo sempre più marginale di religiosi e fedeli nella vita pubblica: «L’etichetta di cattolico è un aggravio, ma le famiglie non deleghino la formazione dei figli a chi vuole cancellare le radici culturali».Salvatore Priola, presbitero della chiesa di Palermo dal 1996, ha insegnato antropologia filosofica e antropologia della religione alla pontificia facoltà teologica di Sicilia, e per le edizioni Pozzo di Giacobbe ha pubblicato un libro molto potente intitolato La consegna, una profonda riflessione sul ruolo dei cristiani nella vita pubblica.Il suo saggio sembra prendere le mosse da una affermazione di Divo Barsotti che dice in sostanza: sembra che i cristiani si vergognino di rendere testimonianza della loro fede.«Don Divo lo diceva già un po’ di anni fa, da un po’ di tempo ci metteva in guardia dal rischio di vivere un cristianesimo talmente anonimo da non essere più nemmeno percepito, nemmeno più colto in nessuna delle sue espressioni. Nelle sue forme non tanto religiose - questo in molte parti d’Italia e in giro per l’Europa ancora è possibile - quanto culturali. Quell’avvertimento dato da don Divo a me oggi pare molto attuale». Più che un rischio è una certezza. Certe posizioni oggi appaiono insostenibili, indicibili. «Oggi sembra quasi che nell’agorà culturale chi si presenta con l’etichetta di cristiano, cattolico in modo particolare, abbia una sorta di aggravio in partenza nel farsi accettare per ciò che esprime, per quello che sostiene, per il pensiero che vuole portare quale contributo al dialogo sul piano sociale, culturale, civile. Insomma, c’è una sorta di aggravio in partenza per potersi accreditare al pari di tutte le altre voci». Nei mesi scorsi abbiamo parlato molto di Charlie Kirk, uno che certo non si vergognava delle sue idee. Eppure oggi se un politico italiano parlasse come lui avrebbe probabilmente molte difficoltà persino in ambito conservatore. «Sì, penso che questo sia vero, ma la fatica la fa anche oggi la Chiesa quando si tratta di uscire un pochino più allo scoperto e dare forza a quelle figure coraggiose che giustamente richiedono legittimo spazio per poter portare il proprio contributo di idee, che poi sono idee maturate alla scuola del Vangelo, maturate nell’orizzonte di fede. Io credo che da Kirk, qualcosa da imparare l’abbiamo: nel metodo e nel merito. Quantomeno il coraggio di osare, di varcare certe soglie, di attraversare certe porte, che anche nel recente passato sono state chiuse. Voglio ricordare quello che capitò persino al grande pontefice Benedetto XVI, all’Università La Sapienza di Roma, e si trattava giusto della punta dell’iceberg. Situazioni del genere oggi se ne registrano un po’ dovunque. Ecco: osare, andare oltre il proprio giardino per provare a intavolare una discussione, un confronto nel cortile di qualcun altro credo ci aiuterebbe a crescere, a migliorare, a mettere a fuoco nuovi orizzonti». La sensazione è che la Chiesa oggi venga accettata quando si comporta da grande associazione umanitaria. Ma appena c’è la fede di mezzo sorgono i problemi. «Se la Chiesa si esprime dal punto di vista sociale, umanitario, è chiaro che trova un terreno più semplice, più disponibilità. Nel momento in cui la Chiesa assolve pienamente alla sua missione, che è quella di annunciare il Vangelo, di testimoniare Gesù Cristo, di offrire il bene della salvezza a ogni uomo e ogni donna che intercetta nel percorso della propria missione, lì cominciano a sorgere le difficoltà, le obiezioni, le ostilità, le inimicizie. E si ripresentano sotto nuove vesti, a volte anche molto subdole, forme di persecuzione, di rifiuto e di pregiudizi che vogliono silenziarla e metterla da parte. La Chiesa, io credo, oggi deve avere la capacità e il coraggio non solo di conservare la fede ma di fare la differenza, senza paure, senza tentennamenti, anche a costo di rischiare qualcosa». C’è forse chi pensa che adeguarsi un po’ all’onda mediatica e culturale prevalente - in sostanza stare un po’ di più in sintonia col mondo - possa pagare. «Beh sì, questo probabilmente ha un ritorno. Ma sono quelle forme di ritorno in linea con la logica del mondo, che oggi paga e domani non paga. Oggi c’è una linea, c’è un vento che ti gonfia le vele, domani quel vento finisce. Le vele della barca della Chiesa, per usare un’immagine molto antica e sempre attuale, le gonfia lo spirito di Dio, non le gonfiano le correnti ideologiche, di pensiero, culturali e i fattori sociali che possono in questo momento offrire un ritorno e un credito. Le vele della Chiesa le gonfia lo spirito di Dio e la Chiesa deve restare in ascolto dello spirito per restare fedele a Cristo e al Vangelo, perché è l’unica fedeltà che gli è richiesta dentro le pieghe della storia di questo mondo. Gesù ai suoi ha detto chiaramente che sarebbero stati nel mondo ma non del mondo e questa preposizione articolata ogni tanto bisogna distinguerla più chiaramente, perché a far confusione ci vuole poco» Nel libro lei sostiene che ci vorrebbe un wokismo cristiano. Che cosa intende? Il termine wokismo non evoca belle sensazioni...«È il titolo di un paragrafo che ho voluto chiamare così provocatoriamente. Parlo di un wokismo delle famiglie cristiane in realtà. Questa è la spinta che mi piacerebbe dare alle famiglie che ancora si definiscono cristiane cattoliche: la spinta a svegliarsi, nel senso proprio del termine, e a riappropriarsi del loro ruolo pedagogico, educativo, culturale, formativo, prendendo in mano la vita della famiglia e dei figli in modo particolare, perché non finiscano nelle mani di chi li vorrebbe invece “svegliati” ma in un modo totalmente inaccettabile per noi cristiani. Usare quel termine per me è stato risignificarlo in ambito e in chiave cristiana: bisogna risvegliarsi per riappropriarsi di quelle che sono le specificità della formazione cristiana che le famiglie devono dare ai propri figli. Senza delegarle e lasciarle nelle mani di chi poi interviene a modificare persino le radici culturali delle persone». Sa che oggi questo tema è molto dibattuto. Si parla di educazione sentimentale nelle scuole, e poi c’è stato il caso della famiglia del bosco.«Dobbiamo stare molto attenti. Esistono casi di famiglie inadeguate - pericolosamente inadeguate - a garantire i diritti dei minori e quindi la sicurezza, la salute, l’istruzione, la formazione, la cronaca ce lo testimonia in tante circostanze. Tuttavia io sono dell’idea che nessuno abbia il diritto di prevaricare le scelte che ogni famiglia fa nel formarsi dal punto di vista sociale, civile, culturale. E su questo nessuna delega, secondo me, va data ad alcuno in maniera cieca. Per questo motivo io sottolineo l’importanza del fatto che le famiglie svolgano appieno il loro ruolo educativo. Se si delega questo ruolo ad altri, il rischio è che intervengano con pregiudiziali ideologiche e orientino le nuove generazioni in una direzione altra, a volte addirittura opposta, a quella che sta alla matrice della genesi della famiglia stessa. Per cui, o che sia cristiana, che sia musulmana, che sia atea, agnostica, quale che siano le ragioni che hanno visto nascere una famiglia, io credo che quella famiglia abbia il diritto di educare e formare i figli secondo le ragioni che l’hanno fatta venire alla luce. È chiaro che poi ci vuole una vigilanza da parte delle istituzioni laddove si riscontrino oggettivi elementi che possono compromettere l’equilibrio soprattutto dei minori». Oggi però le influenze esterne sono tante e forti. Si comincia ad accanirsi con la famiglia nel bosco, poi magari si passa ad altri anche apparentemente meno strambi. «A volte il passaggio è molto semplice da fare. Laddove la valutazione, il giudizio è pregiudicato da visioni ideologiche, è chiaro che tutto quello che non si confà al modo di vedere o di sentire della maggioranza rischia di diventare tra strano, anomalo, inaccettabile. Il pericolo è che l’omologazione allo stile della maggioranza finisca per mortificare le specificità, le caratteristiche che sono proprie di chi magari ha un altro progetto di vita. Differente, forse, ma non per questo di per sé negativo». Nel suo libro lei parla spesso di combattimento. A che si riferisce? «Tutta la prima parte è dedicata al combattimento. Come mi premuro di chiarire, il combattimento non è mai contro gli altri ma è sempre in sé stessi. Noi siamo chiamati a fare guerra al nemico peggiore che abbiamo nella nostra vita, che è il nostro ego autoreferenziale, autocentrato, superbo, arrogante, che rischia di condizionare tutto e tutti. Dobbiamo tornare a padroneggiare le nostre esistenze. Cristianamente noi diciamo che è la Signoria di Cristo, la Regalità di Cristo che deve aiutarci, sostenerci, guidarci, illuminarci nell’essere padroni di noi stesso, nel dominarci. Il combattimento spirituale mira a riappropriarsi della propria autentica libertà di figlio di Dio. Per questo bisogna battagliare contro tutto ciò che in un modo o nell’altro ti vuole incatenare a un vizio, una debolezza. Contro tutto quello che ti vuole fare arrendere, alzare bandiera bianca di fronte alle fragilità che sperimenti nel cammino della tua vita. Per dire che la vita cristiana non è una passeggiata al Luna Park per nessuno, né per il Papa, né per i Vescovi, né per un prete come me, né per un laico. Gesù lo ha detto: la vita cristiana è combattimento, chi vuol venire dietro a me, dice Cristo, rinneghi sé stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Questa è vita cristiana».