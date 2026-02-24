{{ subpage.title }}

François De Tonquédec
Maurizio Caverzan
2026-02-24

La band di migranti battezza il Festival. E gli italiani pagano i biglietti il 20% in più

La band di migranti battezza il Festival. E gli italiani pagano i biglietti il 20% in più
(Ansa). Nel riquadro, I «Faraoni fuoriclasse»
  • I «Faraoni fuoriclasse» vivono in Campania all’interno di case famiglia di una onlus diretta da Sossio Fardello, un fan di Roberto Fico.
  • E Fiorello, in collegamento, rincara la dose: «Vi auguro tanti, tanti battibecchi».

Fidanza: «Serve rafforzare normative e controlli per difendere la nostra agricoltura»

Fidanza: «Serve rafforzare normative e controlli per difendere la nostra agricoltura»
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia a margine dell'evento «Protecting european agri-food standard» a Bruxelles.

Il caso Epstein decima i laburisti. Arrestato il diplomatico Mandelson

Il caso Epstein decima i laburisti. Arrestato il diplomatico Mandelson
Andrea Mountbatten-Windsor (Ansa)
L’ex ministro e ambasciatore negli Usa in manette per i documenti condivisi con il faccendiere pedofilo. Nuove rivelazioni imbarazzanti sul principe Andrea Mountbatten-Windsor: avrebbe fatto pagare i «massaggi» ai contribuenti.

Il caso Epstein continua a produrre nuove scosse. E a finire sotto i riflettori è, ancora una volta, Andrea Mountbatten-Windsor. Le ultime rivelazioni provenienti dal Regno Unito, infatti, aggiungono dettagli sempre più imbarazzanti ai suoi già controversi rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo ricostruzioni emerse da fonti britanniche, durante gli anni in cui ricopriva incarichi ufficiali come inviato speciale per il commercio, Andrea avrebbe inserito, tra le note spese rimborsate dallo Stato, anche servizi di «massaggi» non meglio specificati, insieme a spese particolarmente elevate per voli e soggiorni alberghieri.

Guerra Russia-Ucraina: dalla Crimea all'invasione - Cronologia del conflitto

Guerra Russia-Ucraina: dalla Crimea all'invasione - Cronologia del conflitto
Getty Images

Il 24 febbraio 2022 la Russia invade l'Ucraina su larga scala, scatenando la più grande guerra convenzionale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma le radici del conflitto affondano nel 2014 con l'annessione della Crimea e la guerra nel Donbass, e ancora più indietro nella dissoluzione dell'Unione Sovietica e nelle tensioni tra identità russa e ucraina. Questa è la cronologia completa della guerra: dagli antefatti storici all'invasione del 2022, dalle battaglie di Kiev, Mariupol e Bakhmut alle conseguenze geopolitiche globali, dalle sanzioni occidentali alla resistenza ucraina. Un conflitto che ha ridisegnato l'ordine mondiale, causato centinaia di migliaia di morti e ridotto intere città in macerie.

Vannacci: «Convergenza totale con sovranità, meno tasse e stop al Green Deal»

Vannacci: «Convergenza totale con sovranità, meno tasse e stop al Green Deal»
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Futuro Nazionale a margine di una conferenza stampa del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) al Parlamento europeo di Bruxelles, dopo avere aderito oggi al gruppo con il suo nuovo partito, fondato in seguito all’addio alla Lega.

