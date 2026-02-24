{{ subpage.title }}

True
Maurizio Belpietro
2026-02-24

Il nuovo sport è compiacere Mattarella

Il nuovo sport è compiacere Mattarella
Sergio Mattarella (Ansa)
Il «Corriere» attribuisce il merito dei successi a Milano-Cortina non agli atleti, bensì all’«ala istituzionale» del Capo dello Stato. Dalle medaglie dei Giochi alla frana di Niscemi, la narrazione mediatica intende trasformare il Colle in una divinità taumaturgica.
Continua a leggereRiduci
mattarella
True

Reparto ed équipe: tutte le anomalie del Monaldi prima dell’ok ai trapianti

Reparto ed équipe: tutte le anomalie del Monaldi prima dell’ok ai trapianti
Ansa
  • Dopo un alto aumento della mortalità, nel 2017 il ministero inviò gli ispettori e decise di chiudere il programma pediatrico. Ma nel 2024, malgrado l’unità fosse priva dei parametri necessari, arrivò il via libera regionale.
  • Salgono a sette gli indagati per la morte del bimbo. Il legale della famiglia: «Cuore tolto prima che arrivasse quello nuovo».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
ospedale monaldi
True

Orbán e Fico ci risparmiano il ventesimo pacchetto delle inutili sanzioni a Putin

Orbán e Fico ci risparmiano il ventesimo pacchetto delle inutili sanzioni a Putin
Vitkor Orbán e Robert Fico (Ansa)
  • L’Ucraina ricorda oggi il quarto anniversario dall’inizio delle ostilità: Von der Leyen nella capitale. Ungheria e Slovacchia pretendono il ripristino dell’oleodotto Druzhba.
  • Mosca resta la regina del grano. Uno studio rileva che l’Italia è costretta a produrre meno a causa dei costi elevati e delle folli politiche europee. E finiamo per comprare il cereale russo dalla Turchia.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
guerra ucraina

Zitti e Boni | Il razzismo dei finti buoni

Zitti e Boni | Il razzismo dei finti buoni

È in corso una trasformazione demografica che è sotto gli occhi di tutti — basta guardare le nostre classi elementari — ma la politica sembra accorgersene solo quando può trarne vantaggio alle urne. Chi amministra oggi la verità in Europa? Stiamo vivendo la fine di un'era.

boni castellane zitti e boni
True

Rogoredo, la Schlein sfrutta l’agente fermato per provare a disarmarli tutti

Rogoredo, la Schlein sfrutta l’agente fermato per provare a disarmarli tutti
Nel riquadro Carmelo Cinturrino (Ansa)
  • Sparatoria di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio volontario. E la leader dem ne approfitta: «Meloni e Salvini si scusino». Il premier: «Implacabili con chi sbaglia, non esiste alcuno scudo penale».
  • Decisive le testimonianze provenienti dall’inferno dei tossici. Un amico di Mansouri: «Era al telefono con me, disarmato». Il consulente della difesa rinuncia all’incarico.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
rogoredo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy