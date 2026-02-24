{{ subpage.title }}

Alessandro Sallusti
2026-02-24

Melillo stronca la riforma della giustizia dopo una scalata sotto l’ombrello del Pd

Melillo stronca la riforma della giustizia dopo una scalata sotto l’ombrello del Pd
Giovanni Melillo (Imagoeconomica)
Il procuratore antimafia, che lavorò per Andrea Orlando, è uno spot del «sistema Palamara».

Il «Fatto Quotidiano» ha pubblicato ieri un lungo articolo, a firma di Liana Milella, che dà conto della posizione del procuratore Giovanni Melillo sul referendum confermativo della riforma della giustizia approvata dal Parlamento. Melillo non è un magistrato qualsiasi: dopo una lunga e, come si dice in questi casi, «onorata carriera», dal 2022 è a capo della Procura nazionale antimafia, cuore e motore di tutta l’azione investigativa che riguarda mafia e terrorismo.

Referendum giustizia, Nordio: «Sono arcisicuro che vinceremo»

Referendum giustizia, Nordio: «Sono arcisicuro che vinceremo»
Carlo Nordio (Imagoeconomica)
Il ministro condanna i toni «esagerati e antipatici» del dibattito, invitando a un confronto pacato esclusivamente sui contenuti. Poi mette in guardia da un eventuale trionfo del No: «La politica verrebbe ipotecata dall’ala più estrema della magistratura».

«Sono arcisicuro che vinceremo». Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non teme né i sondaggi né la scaramanzia, e al Forum organizzato dall’Ansa professa ottimismo sull’esito del referendum del 22 e 23 marzo. Del resto, Nordio è uomo di esperienza e conosce profondamente la società italiana, dunque il suo pronostico assume un valore ancora più significativo.

Reparto ed équipe: tutte le anomalie del Monaldi prima dell’ok ai trapianti

Reparto ed équipe: tutte le anomalie del Monaldi prima dell’ok ai trapianti
Ansa
  • Dopo un alto aumento della mortalità, nel 2017 il ministero inviò gli ispettori e decise di chiudere il programma pediatrico. Ma nel 2024, malgrado l’unità fosse priva dei parametri necessari, arrivò il via libera regionale.
  • Salgono a sette gli indagati per la morte del bimbo. Il legale della famiglia: «Cuore tolto prima che arrivasse quello nuovo».

Orbán e Fico ci risparmiano il ventesimo pacchetto delle inutili sanzioni a Putin

Orbán e Fico ci risparmiano il ventesimo pacchetto delle inutili sanzioni a Putin
Vitkor Orbán e Robert Fico (Ansa)
  • L’Ucraina ricorda oggi il quarto anniversario dall’inizio delle ostilità: Von der Leyen nella capitale. Ungheria e Slovacchia pretendono il ripristino dell’oleodotto Druzhba.
  • Mosca resta la regina del grano. Uno studio rileva che l’Italia è costretta a produrre meno a causa dei costi elevati e delle folli politiche europee. E finiamo per comprare il cereale russo dalla Turchia.

Lo speciale contiene due articoli.

Zitti e Boni | Il razzismo dei finti buoni

Zitti e Boni | Il razzismo dei finti buoni

È in corso una trasformazione demografica che è sotto gli occhi di tutti — basta guardare le nostre classi elementari — ma la politica sembra accorgersene solo quando può trarne vantaggio alle urne. Chi amministra oggi la verità in Europa? Stiamo vivendo la fine di un'era.

boni castellane zitti e boni
