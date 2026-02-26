{{ subpage.title }}

Nino Sunseri
2026-02-26

Economisti convinti: via Lagarde, arriva Knot

Christine Lagarde (Ansa)
Sondaggio di Bloomberg sul toto-successori alla Bce. Il governatore olandese è in pole.

C’è un sondaggio che agita i corridoi dell’Eurotower più di un rialzo a sorpresa dei tassi. È quello di Bloomberg, che tra economisti e addetti ai lavori ha acceso il toto-successione alla guida della Bce. Data l’autorevolezza delle fonti vuol dire che il dopo Christine Lagarde è comincito. Per più del la metà degli intervistati, l’addio potrebbe arrivare ben prima della scadenza prevista per ottobre dell’anno prossimo. Solo il 30%, crede ancora nella liturgia del mandato portato a termine. Il nome più gettonato per la successione è quello di Klaas Knot, governatore della banca olandese, falco quanto basta per rassicurare il Nord Europa e sufficientemente ortodosso da non spaventare i mercati. Rigore ma non a trazione tedesca. La Germania si presenta con tre nomi pesanti: Jens Weidmann, ex Bundesbank e storico avversario di Mario Draghi; l’attuale presidente Joachim Nagel; e Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo Bce.

Quaresima e Ramadan non si equivalgono

iStock
  • Periodi limitati di astinenza dal cibo possono attivare meccanismi cellulari benefici per l’organismo. È il caso, ad esempio, del digiuno cristiano che anticipa il Natale o la Pasqua. Ma nel mondo musulmano non è così: si è obbligati alla disidratazione.
  • Iniziano le pulizie del sito, ma dalla Lega Cisint alza il muro: «Pronti a bloccare i lavori».

Lo speciale contiene due articoli.

Dimmi La Verità | Stefano Graziosi: «Trump alla vigilia del Midterm»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 febbraio 2026. L'esperto di politica americana Stefano Graziosi spiega come vada il gradimento di Donald Trump in vista delle elezioni di Midterm.

Delitto di Garlasco: la cronistoria completa dell’omicidio di Chiara Poggi

La villetta della famiglia Poggi in via Pascoli a Garlasco (Ansa)

13 agosto 2007: Chiara Poggi viene trovata morta nella sua villetta a Garlasco. Alberto Stasi, il fidanzato, viene condannato in via definitiva. Ma nel 2025 spunta un nuovo indagato: Andrea Sempio. Questa è la ricostruzione investigativa di 18 anni di dubbi, processi e verità mai chiarite.

La Francia vuole punire con il carcere chi dissuade i malati dall’eutanasia

Ansa
Nuovo ok (non definitivo) all’«aiuto attivo a morire». E spunta un emendamento contro chi osa fare propaganda per la vita.
