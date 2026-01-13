{{ subpage.title }}

Francesco Borgonovo
2026-01-13

Delitto di Garlasco: Chiara uccisa in cucina? La verità del genetista Fabbri | Segreti - Ep.23

Delitto di Garlasco: Chiara uccisa in cucina? La verità del genetista Fabbri | Segreti - Ep.23

Nel delitto di Garlasco tornano al centro DNA, computer e dinamica dell’omicidio.Ospite a Segreti, il genetista Matteo Fabbri smonta letture forzate: il DNA sulle cannucce e i reperti di cucina non sono databili e non possono riscrivere da soli la scena del crimine.

francesco borgonovo

Tivù Verità | Belpietro: «Gli italiani stanno con le forze dell’ordine»

Tivù Verità | Belpietro: «Gli italiani stanno con le forze dell'ordine»

Maurizio Belpietro commenta la generosità e l’affetto dimostrato dagli italiani nei confronti del vicebrigadiere Emanuele Marroccella. La raccolta fondi della «Verità» ha già raccolto 238.000 euro in quattro giorni.

redazione digitale
Guerra aperta tra la Fed e Trump: fuga dal dollaro, ancora oro record

Guerra aperta tra la Fed e Trump: fuga dal dollaro, ancora oro record
Jerome Powell (Ansa)
Jerome Powell è indagato per aver speso 2,5 miliardi nella ristrutturazione della sede Federal Reserve. E attacca: «Atto senza precedenti, è una minaccia» del tycoon. Mercati nervosi fino a maggio, quando finirà il mandato.

Sui mercati, è scoppiata la guerra nucleare. Non quella con i missili intercontinentali - per ora - ma quella che fa ancora più danni: lo scontro frontale tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Federal Reserve.

fed

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I retroscena delle strategie di Usa, Russia e Cina»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I retroscena delle strategie di Usa, Russia e Cina»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 gennaio 2026. Il grande esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci rivela i retroscena delle strategie di Usa, Russia e Cina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Allevamenti, Fidanza: «Settore strategico in crisi, necessario definire politiche coordinate»

Allevamenti, Fidanza: «Settore strategico in crisi, necessario definire politiche coordinate»
(Totaleu)

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia durante il dibattito sulla Pac (Politica agricola comune) all'Eurocamera di Strasburgo.

fidanza pac allevamenti
