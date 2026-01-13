Francesco Borgonovo Delitto di Garlasco: Chiara uccisa in cucina? La verità del genetista Fabbri | Segreti - Ep.23 play icon

Nel delitto di Garlasco tornano al centro DNA, computer e dinamica dell’omicidio.Ospite a Segreti, il genetista Matteo Fabbri smonta letture forzate: il DNA sulle cannucce e i reperti di cucina non sono databili e non possono riscrivere da soli la scena del crimine.