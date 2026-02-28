{{ subpage.title }}

True
Paola Bulbarelli
2026-02-28

«La donna Eleventy: autentica e sicura di sé»

«La donna Eleventy: autentica e sicura di sé»
Paolo Zuntini, cofondatore di Eleventy
Il cofondatore del brand Paolo Zuntini: «Noi siamo no-logo: vendiamo un prodotto, non un simbolo. Vogliamo che le nostre clienti si avvicinino per la qualità dei materiali e della costruzione. La giacca nuvola è realizzata con una macchina unica al mondo situata a Brescia».

Fin dai primi anni, Eleventy si è distinta per la capacità di coniugare design contemporaneo e artigianato tradizionale, attingendo a una rete di fornitori italiani e a una cultura manifatturiera che guarda alla leggerezza strutturale e alla versatilità del guardaroba quotidiano.

Continua a leggereRiduci
moda
True

«Donne si nasce»: le femministe insorgono

«Donne si nasce»: le femministe insorgono
Il ministro della Famiglia e Pari opportunità Eugenia Roccella (Ansa)
A Bologna viene annullata, dopo le rimostranze delle attiviste, la presentazione del libro di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo. Il collettivo Non una di meno: «Il nostro è legittimo conflitto politico». Invece il ministro Roccella, su Tivù Verità, la chiama censura.
Continua a leggereRiduci
censura
True

Ursula sputa sulla democrazia e applica subito il Mercosur

Blitz della Commissione: applicherà «provvisoriamente» l’intesa commerciale con i Paesi sudamericani. La Von der Leyen blatera di «indipendenza» ma è sotto scacco del Consiglio Ue. Cioè delle singole nazioni.

Chissà se è anche questo un esempio di «resilienza democratica»: la Commissione Ue ha deciso di applicare «provvisoriamente» il Mercosur, il contestato trattato di libero scambio con i Paesi del Sudamerica. Contestato non solo da contadini col trattore, ma pure dalla Francia - ieri, Emmanuel Macron ha parlato di «brutta sorpresa» - e dall’Eurocamera, che si era rivolta alla Corte di giustizia europea.

Continua a leggereRiduci
mercosur

Sanremo 2026, la scaletta della finale: l’ordine di uscita dei 30 Big e gli ospiti dell’ultima serata

True
Sanremo 2026, la scaletta della finale: l’ordine di uscita dei 30 Big e gli ospiti dell’ultima serata
Carlo Conti e Laura Pausini (Ansa)

All’Ariston l’atto conclusivo della 76ª edizione del Festival di Sanremo: tutti i Campioni tornano in gara prima del verdetto finale. Ospiti Andrea Bocelli, i Pooh al Suzuki Stage e collegamento con Max Pezzali dalla nave Costa Toscana.

Stasera si chiude il sipario sulla 76ª edizione del Festival. L’ultima serata, quella che consegna il Leone d’oro e il biglietto per l’Europa, si apre alle 20.40 su Raiuno con la sigla dell’Eurovisione e con i padroni di casa: Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per la finalissima da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Clicca qui per scaricare e consultare la scaletta della finale.

Finale Sanremo 2026 - La scaletta.pdf


Continua a leggereRiduci
sanremo 2026
True

Teheran, l’errore di calcolo su Trump: quando la diplomazia rituale diventa provocazione

True

L’Iran ha affrontato il negoziato con Donald Trump come se fosse l’ennesimo capitolo di una lunga partita tattica con Washington. Ma questa volta l’interlocutore non era un presidente disposto a diluire il confronto nel tempo. Le riunioni senza esito e la strategia dell’attesa si sono trasformate in un boomerang geopolitico.

Continua a leggereRiduci
guerra iran
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy