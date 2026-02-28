{{ subpage.title }}

Stefano Piazza
2026-02-28

Teheran, l'errore di calcolo su Trump: quando la diplomazia rituale diventa provocazione

True

L’Iran ha affrontato il negoziato con Donald Trump come se fosse l’ennesimo capitolo di una lunga partita tattica con Washington. Ma questa volta l’interlocutore non era un presidente disposto a diluire il confronto nel tempo. Le riunioni senza esito e la strategia dell’attesa si sono trasformate in un boomerang geopolitico.

True

Ursula sputa sulla democrazia e applica subito il Mercosur

Blitz della Commissione: applicherà «provvisoriamente» l’intesa commerciale con i Paesi sudamericani. La Von der Leyen blatera di «indipendenza» ma è sotto scacco del Consiglio Ue. Cioè delle singole nazioni.

Chissà se è anche questo un esempio di «resilienza democratica»: la Commissione Ue ha deciso di applicare «provvisoriamente» il Mercosur, il contestato trattato di libero scambio con i Paesi del Sudamerica. Contestato non solo da contadini col trattore, ma pure dalla Francia - ieri, Emmanuel Macron ha parlato di «brutta sorpresa» - e dall’Eurocamera, che si era rivolta alla Corte di giustizia europea.

Sanremo 2026, la scaletta della finale: l'ordine di uscita dei 30 Big e gli ospiti dell'ultima serata

Sanremo 2026, la scaletta della finale: l’ordine di uscita dei 30 Big e gli ospiti dell’ultima serata
Carlo Conti e Laura Pausini (Ansa)

All’Ariston l’atto conclusivo della 76ª edizione del Festival di Sanremo: tutti i Campioni tornano in gara prima del verdetto finale. Ospiti Andrea Bocelli, i Pooh al Suzuki Stage e collegamento con Max Pezzali dalla nave Costa Toscana.

Stasera si chiude il sipario sulla 76ª edizione del Festival. L’ultima serata, quella che consegna il Leone d’oro e il biglietto per l’Europa, si apre alle 20.40 su Raiuno con la sigla dell’Eurovisione e con i padroni di casa: Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati per la finalissima da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Clicca qui per scaricare e consultare la scaletta della finale.

Tajani: «Nessun italiano coinvolto negli attacchi in Iran e nel Golfo»

Tajani: «Nessun italiano coinvolto negli attacchi in Iran e nel Golfo»play icon

«Non sarà una guerra lampo», ha dichiarato il ministro degli Esteri informando la stampa sugli sviluppi dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran.

Il Sanremo di Conti va di traverso a chi pretendeva il carrozzone woke

Il Sanremo di Conti va di traverso a chi pretendeva il carrozzone woke
Carlo Conti e Laura Pausini (Ansa)
La kermesse ha una chiara vena sociale: sul palco si sono susseguiti temi cari alle famiglie tradizionali, senza comizi e lustrini Lgbt. Per qualcuno è un difetto, in realtà (lo dice anche l’Auditel) questo festival piace.

Un Festival di Sanremo più sociale e meno social. Più nazionalpopolare e meno mainstream. Più comunitario e meno community. Sembrano sfumature: non lo sono. Intanto. Alla terza serata, più movimentata e vivace e con ospiti di qualità, da Mogol a Ubaldo Pantani, da Eros Ramazzotti a Alicia Keys, anche gli ascolti sono risaliti.

