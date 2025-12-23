Francesco Borgonovo Delitto di Garlasco: Cosa c'era davvero nel pc di Stasi? | Segreti - Ep.19 play icon

Gianluca Zanella e Francesco Borgonovo affrontano uno dei nodi più controversi del caso Garlasco: il tema della pedopornografia attribuita ad Alberto Stasi. Dalla denuncia contro la criminologa Anna Vagli alla ricostruzione delle perizie sul computer, la puntata chiarisce cosa fu realmente trovato, cosa no e perché quel presunto movente non è mai entrato nel processo.