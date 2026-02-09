{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-02-09

Oggi in edicola

True

Quei finti «antagonisti» coccolati dai potenti

Quei finti «antagonisti» coccolati dai potenti
Nel riquadro Angelo Simionato, arrestato e poi messo ai domiciliari per l’aggressione di Torino (Ansa)
Come le Br, i centri sociali si spacciano per rivoluzionari ma in realtà sono al servizio di un disegno più grande di loro. La saldatura con i maranza mostra che il vero fine è l’islamizzazione. E se uno di questi teppisti viene arrestato, spunta la mammina a difenderlo.
Continua a leggereRiduci
antagonisti
True

Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»

Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»
Augusta Montaruli (Imagoeconomica)
La deputata di Fdi: «Parecchi vengono da una storia di estrema sinistra. Perciò non isolano fisicamente e idealmente i violenti. E ancora adesso c’è chi cerca di trovare una giustificazione ai delinquenti».
Continua a leggereRiduci
montaruli antagonisti
True

Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna

Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna
(Ansa)
  • La svolta ai cortei contro il G20 del 2017: da allora nel continente il copione degli scontri è lo stesso. Come pure tanti protagonisti.
  • Le Procure si concentrano sulle attività illegali che forniscono entrate aggiuntive.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
askatasuna

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy