Costanza Tosi
2026-02-09

Abbiamo scovato un picchiatore del poliziotto pestato a Torino

Gli scontri di Torino. Nel riquadro Leonardo, il picchiatore (Ansa)
Trovato da «Fuori dal Coro» al Palasharp di Milano, l’antagonista si riconosce nel video del raid in cui l’agente è preso a martellate. Non contento, ha partecipato agli scontri di sabato a Corvetto. «Mi hanno preso», racconta. Ma poco dopo era già stato rilasciato.

«Io sono nel video incriminato, quello del poliziotto preso a martellate». A parlare è Leonardo. Ha circa vent’anni e frequenta il centro sociale di Cinisello Balsamo, Comune della città metropolitana di Milano.

True

Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»

Augusta Montaruli (Imagoeconomica)
La deputata di Fdi: «Parecchi vengono da una storia di estrema sinistra. Perciò non isolano fisicamente e idealmente i violenti. E ancora adesso c’è chi cerca di trovare una giustificazione ai delinquenti».
True

Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna

(Ansa)
  • La svolta ai cortei contro il G20 del 2017: da allora nel continente il copione degli scontri è lo stesso. Come pure tanti protagonisti.
  • Le Procure si concentrano sulle attività illegali che forniscono entrate aggiuntive.

Lo speciale contiene due articoli.

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 febbraio con Carlo Cambi

True

Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»

Andrea Pucci (Ansa)
Il comico era stato invitato sul palco dell’Ariston per condurre la terza serata insieme a Carlo Conti, ma i «buoni» della situazione gli si sono scagliati contro: «Fascista, razzista e omofobo». La Russa: ci ripensi.
