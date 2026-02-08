{{ subpage.title }}

Maurizio Belpietro
2026-02-08

Confermate le date. Referendum salvato dal golpe giudiziario

L’ordinanza che poteva far slittare le urne ha due date: 6 febbraio e 6 novembre. Era pronta da mesi? Alcuni membri del Palazzaccio, d’altronde, sono apertamente schierati. Spetta ai cittadini pretendere imparzialità.

Su queste pagine Alessandro Sallusti ha già scritto della sorprendente ordinanza con cui, a un mese e mezzo dal voto, la Cassazione ha deciso di riscrivere il quesito referendario sulla riforma della giustizia. Da portavoce del comitato del Sì, l’ex direttore del Giornale ha descritto la curiosa anomalia, ma forse sarebbe meglio parlare di inquietante anormalità, per cui un’ex deputata del Pd ritornata nei ranghi della magistratura decida come giudice il merito di un plebiscito che il Pd avversa. Tuttavia, oltre a quelle segnalate da Alessandro, tra cui i messaggi che la suddetta toga scambiava con l’ex capo dell’Anm Luca Palamara cercando di influenzare le nomine di alcuni uffici giudiziari, di aspetti a dir poco incredibili ce ne sono altri che ci sembra giusto segnalare.

referendum giustizia
True

Sono più onesti quelli di Askatasuna che politici e intellettuali di sinistra

Sono più onesti quelli di Askatasuna che politici e intellettuali di sinistra
Zerocalcare (Ansa)
A una settimana dagli incidenti di Torino, fra i progressisti (Zerocalcare in testa) regna ancora omertà e collusione sulle colpe del centro sociale. I cui esponenti hanno almeno la sincerità di rivendicare gli assalti.

Verrebbe da riprendere antichi titoli di Cuore per descrivere la faccia tosta dei progressisti italiani. Soprattutto dopo avere letto il lungo servizio che ieri Tuttolibri della Stampa dedicava a Zerocalcare per farlo parlare del caso di Maja T, «antifascista non binaria» condannato in primo grado in Ungheria a 8 anni di carcere per le aggressioni a manifestati di destra nel 2023, durante il Giorno dell’onore (sono gli stessi fatti per cui è finita nei guai Ilaria Salis).

askatasuna
True

Fdi: «In Cassazione tifano per il No». La replica: «Illazioni intollerabili»

Fdi: «In Cassazione tifano per il No». La replica: «Illazioni intollerabili»
Alfredo Guardiano
Lite tra destra e Corte. Bignami: «Magistrati di parte». L’Anm: «Attacchi inaccettabili».

La riformulazione del quesito referendario sulla giustizia, decisa dall’Ufficio centrale della Corte di Cassazione con un’ordinanza di 38 pagine, non è rimasta confinata nelle stanze ovattate della tecnica elettorale. È diventata, nel giro di poche ore, un caso politico e istituzionale. Che ruota attorno a un’accusa precisa del centrodestra: nel collegio della Cassazione ci sarebbe una sensibilità politica riconoscibile e apertamente schierata sul fronte del No.

alfredo guardiano cassazione
True

Il governo sventa il golpe dei giudici sul referendum con l’ok di Mattarella

Il governo sventa il golpe dei giudici sul referendum con l’ok di Mattarella
Sergio Mattarella (Imagoeconomica)
Con un cdm d’urgenza, l’esecutivo ha integrato il testo del quesito. Sinistra isterica scontentata dal Colle, che ha firmato il decreto confermando le date del 22 e 23 marzo.

Cambia il quesito ma non la data: il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, «vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il Referendum comunicata il 6 febbraio 2026, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica, per l’adozione del relativo decreto, di precisare il quesito relativo al Referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 nei termini indicati dalla citata ordinanza, fermo restando lo stesso decreto».

mattarella referendum giustizia

Mai dire Blackout | Project Vault, all-in sulle terre rare

Mai dire Blackout | Project Vault, all-in sulle terre rare

Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina. GNL USA, la Germania cerca alternative.

sergio giraldo mai dire blackout
