Maurizio Belpietro Confermate le date. Referendum salvato dal golpe giudiziario

L’ordinanza che poteva far slittare le urne ha due date: 6 febbraio e 6 novembre. Era pronta da mesi? Alcuni membri del Palazzaccio, d’altronde, sono apertamente schierati. Spetta ai cittadini pretendere imparzialità.Su queste pagine Alessandro Sallusti ha già scritto della sorprendente ordinanza con cui, a un mese e mezzo dal voto, la Cassazione ha deciso di riscrivere il quesito referendario sulla riforma della giustizia. Da portavoce del comitato del Sì, l’ex direttore del Giornale ha descritto la curiosa anomalia, ma forse sarebbe meglio parlare di inquietante anormalità, per cui un’ex deputata del Pd ritornata nei ranghi della magistratura decida come giudice il merito di un plebiscito che il Pd avversa. Tuttavia, oltre a quelle segnalate da Alessandro, tra cui i messaggi che la suddetta toga scambiava con l’ex capo dell’Anm Luca Palamara cercando di influenzare le nomine di alcuni uffici giudiziari, di aspetti a dir poco incredibili ce ne sono altri che ci sembra giusto segnalare.Cominciamo dalla data dell’ordinanza che ha rischiato di far saltare la data del referendum e dunque di regalare un vantaggio al comitato del No, di cui molti magistrati fanno parte. Se si legge l’ultima delle 38 pagine di cui è composta la decisione della Cassazione non si riesce a comprendere quando sia stata presa. Infatti, il testo sottoscritto dal presidente del collegio, il giudice Raffaele Gaetano Antonio Frasca, porta due date, ovvero il «6 febbraio novembre 2026», quasi che il testo sia stato redatto in precedenza e poi sottoscritto con firma dello stesso Frasca successivamente. Certo, può trattarsi di un errore veniale, di una data sbagliata che ci si è dimenticati di correggere. Però poi, nella stessa pagina ci sono due timbri apposti dalla cancelleria del tribunale. Il primo porta la firma del dirigente dell’ufficio, la dottoressa Giorgia Medaglia, e reca la data del 6 gennaio. Il secondo, attestante la copia conforme all’originale, sempre con la firma della direttrice, pare essere stato apposto lo stesso giorno del deposito: il 6 gennaio 2026.Certo, può essere che in Cassazione ci sia un po’ di confusione e che chi ha redatto l’ordinanza, invece di scrivere febbraio abbia lasciato novembre su una bozza riguardante un’altra sentenza. È perfino possibile che il direttore della cancelleria si sia dimenticato di aggiornare il timbro e dunque abbia usato la data sbagliata, con 6 gennaio. Dunque, si può immaginare che gli errori del relatore dell’ordinanza si siano sommati a quello degli uffici del tribunale, creando un pasticcio brutto. Tuttavia, si può anche pensare che tutto fosse già preordinato e che il testo diffuso ieri fosse stato predisposto in precedenza. In tal caso però viene spontanea una domanda: quanto prima? Un mese oppure tre mesi? Cioè: la decisione era già presa prima che in Cassazione fosse presentato il quesito? In tal caso la questione sarebbe un po’ diversa rispetto al banale scambio di date, perché significherebbe che la Suprema Corte aveva già preso un indirizzo prima ancora di essere interpellata.Ma la questione di quando sia stata redatta l’ordinanza non è la sola a suscitare perplessità. Della consigliera di Cassazione ex parlamentare del partito schierato contro la riforma si è già detto. Ma tra le toghe che si sono espresse a favore dell’accoglimento della richiesta del comitato del No c’è anche un magistrato, Alfredo Guardiano, che il 18 febbraio risulta incaricato di moderare un dibattito organizzato a Napoli dal titolo: «Giusto dire No». Una manifestazione che certo non intende alimentare un confronto tra due tesi opposte sulla legge Nordio, ma solo sostenere le ragioni di chi è contrario. Una presenza di parte? Ma no, perché il giudice di Cassazione, che ha deciso di accogliere la riformulazione del quesito rischiando di far saltare la data del referendum, è solo il moderatore dell’evento.E che dire di un altro magistrato, anche lui presente nel collegio della Cassazione in cui si è deciso di cambiare a 45 giorni dal voto la domanda da sottoporre agli italiani, che già in passato si era espresso contro il sorteggio per l’elezione del Csm? Vista la posizione critica rispetto al cuore della riforma, non sarebbe stato meglio astenersi? A quanto pare anche questo giudice ha ritenuto che decidere su una questione chiave del referendum ed essere contrari a una delle norme della legge Nordio non fosse una posizione di parte. Dunque, vai con il cambio in corsa che avrebbe potuto far deragliare la consultazione popolare, rinviandola di settimane, giusto il tempo per rieleggere il Csm con le vecchie norme e spartirsi con le correnti le nomine degli uffici giudiziari di Roma, Milano e Palermo. Grazie al cielo, il governo ci ha messo una pezza, correggendo in fretta il quesito come ordinato dalla Cassazione e il presidente della Repubblica ha sottoscritto. Il referendum è salvo e il tentativo di far slittare il voto sventato. Adesso tocca agli italiani. Sono loro a dover decidere se rompere il sistema con cui le correnti impediscono l’indipendenza e l’autonomia della magistratura oppure no.