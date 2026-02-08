True Carlo Tarallo Il governo sventa il golpe dei giudici sul referendum con l’ok di Mattarella Sergio Mattarella (Imagoeconomica)

Con un cdm d’urgenza, l’esecutivo ha integrato il testo del quesito. Sinistra isterica scontentata dal Colle, che ha firmato il decreto confermando le date del 22 e 23 marzo.Cambia il quesito ma non la data: il Consiglio dei ministri, riunitosi ieri, «vista l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il Referendum comunicata il 6 febbraio 2026, ha deliberato di proporre al presidente della Repubblica, per l’adozione del relativo decreto, di precisare il quesito relativo al Referendum popolare confermativo già indetto con il decreto del 13 gennaio 2026 nei termini indicati dalla citata ordinanza, fermo restando lo stesso decreto». In sostanza la decisione della Corte di Cassazione di accogliere il nuovo quesito non comporta lo spostamento della data del referendum, in programma il 22 e il 23 marzo, poiché lo stesso quesito non fa altro che indicare gli articoli della Costituzione modificati della riforma. Una decisione, quella del Cdm, ratificata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha firmato il decreto deliberato dal Consiglio dei ministri. A quanto riferito dall’Ansa, il via libera al nuovo testo è avvenuto dopo un colloquio tra Mattarella e Giorgia Meloni. Fonti del Quirinale hanno confermato che per il presidente Mattarella la soluzione individuata è quella giuridicamente più corretta, anche alla luce dell’ordinanza della Cassazione. L’oggetto della richiesta di referendum, hanno aggiunto le fonti del Colle, è infatti lo stesso per tutti i proponenti; mentre il quesito referendario non viene cambiato ma soltanto integrato. Tutto liscio come l’olio, e anche tutto estremamente logico: ora occorrerà capire se i promotori del secondo referendum faranno comunque ricorso al Tar o alla Consulta per chiedere lo spostamento della data, mettendosi a questo punto non solo contro il governo ma sconfessando anche la presidenza della Repubblica. La delusione e anche un pizzico di confusione fanno capolino dalle parole di Carlo Guglielmi, uno dei 15 giuristi promotori della raccolta firme per l’indizione del «secondo» referendum: «Si continuano a violare norme fondamentali», ha commentato Guglielmi, «e il punto è capire se questa è una cosa sopportabile». «Prendiamo atto della decisione del Cdm che rappresenta, a nostro avviso, una forzatura e ci riserviamo di spiegare, durante i prossimi incontri, per quali numerosissime ragioni sia opportuno votare No», hanno commentato ieri i 15 giuristi promotori per l'indizione del referendum. «La battaglia non deve essere sulla data, ma sull'esito referendario», proseguono, lasciando quindi intendere che non sarà presentato ricorso alla Consulta. «Io non lo farei», spiega ala Verità il costituzionalista Stefano Ceccanti, ex parlamentare del Pd, vicepresidente di Libertà eguale ed esponente di punta del comitato «La Sinistra che vota sì», «bisogna confrontarsi sui contenuti, non si capisce il motivo di scontrarsi sulle date. Cerchiamo di far scaturire da questa confusione una cosa positiva. Chiariamoci, non sono d’accordo neanche con chi attacca la Cassazione». A proposito di attacchi: «Dell’Ufficio elettorale della Cassazione», ha scritto ieri su X il deputato di Forza Italia Enrico Costa, «che ha deciso di cambiare il quesito referendario, fa parte il dottor Alfredo Guardiano. È lo stesso Alfredo Guardiano modererà, con tanto di locandina già pubblicata, il convegno “Le ragioni del no: difendere la costituzione è un impegno di tutte e tutti” che si terrà a Napoli il 18 febbraio? Questo sarebbe il giudice terzo ed imparziale?». «Non mi nascondo», ha replicato Guardiano, «sono per il No al referendum. Ma il tema dell’ordinanza affrontato dal mio ufficio non ha alcuna incidenza sul merito della riforma, né sul risultato del referendum e nemmeno sulla data del suo svolgimento. Non siamo minimamente entrati in questo ambito. Qualsiasi affermazione che sospetti di parzialità me o questa ordinanza è palesemente priva di fondamento e quindi molto grave. Costa mi ha additato al mondo come un giudice non imparziale e terzo e per un giudice non c’è nulla di più grave». La questione Guardiano è stata sollevata anche dal capogruppo di Fdi alla Camera, Galeazzo Bignami e da Francesco Petrelli, presidente dell’Unione camere penali. «Le dichiarazioni del presidente dell’Unione camere penali e di alcuni soggetti politici in merito all’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum», ha sottolineato la Giunta esecutiva sezionale Anm della Cassazione, «sono inaccettabili perché lesive della immagine e del ruolo della Corte di cassazione, di cui l’Ufficio centrale è articolazione. Sono frasi che indignano quanti hanno a cuore le istituzioni democratiche del Paese, presidio di convivenza civile e di tutela dei diritti di tutti». Rincara la dose il primo presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola: «Le decisioni degli organi giudiziari possono essere sempre criticate sul piano tecnico con argomenti giuridici. Per contro, non sono tollerabili illazioni sul piano personale nei confronti dei giudici».Isteria nel Pd: «Prima non consentono al Parlamento di poter esercitare la propria funzione», attacca la responsabile giustizia dei dem, Debora Serracchiani, «poi fissano una data del referendum senza rispettare la raccolta firme di oltre 500.000 italiani, poi sono costretti a modificare il quesito del referendum senza spostare la data fissata con la solita tracotante arroganza di chi comanda e non governa. [...]Ancora una volta prevale la linea della prepotenza e della mancanza di rispetto per le istituzioni. Un’altra buona ragione per votare no».