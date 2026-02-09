True Flaminia Camilletti Salvini avverte: «Chi ha sabotato le ferrovie ripagherà tutti i danni» Matteo Salvini (Ansa)

Duro il ministro: «Aperta inchiesta per terrorismo». Il premier: «Violenti contro lo Stato».«Una volta individuati i responsabili, il ministero di Infrastrutture e Trasporti presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati». La nota, durissima, arriva dal Mit e si riferisce ai «sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo». Il ministero ha anche chiarito che «è pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani».«Una volta individuati i responsabili, il ministero di Infrastrutture e Trasporti presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati». La nota, durissima, arriva dal Mit e si riferisce ai «sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo». Il ministero ha anche chiarito che «è pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani». La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione che i magistrati stanno valutando. Il fascicolo sarà aperto contro ignoti con le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Non si hanno prove, ma i sospetti ricadono sugli anarchici. La concomitanza con l’inizio dei Giochi olimpici, infatti, fa sospettare che si possa trattare della stessa matrice degli attentati delle Olimpiadi francesi.Per il ministro Matteo Salvini a Bologna c’è stato «un attentato premeditato da parte di chi vuol male all’Italia». La Lega ha specificato: «Troppi complici a sinistra di violenti e teppisti, sbagliato sottovalutare episodi sempre più gravi e pericolosi, qualcuno pensa alla guerriglia urbana per attaccare il governo e fermare l’Italia? La risposta sarà fermissima: tolleranza zero».Non solo i treni, anche Milano è stata messa a ferro e fuoco in occasione dell’inizio dei Giochi. «Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire, solidarietà, ancora una volta, alle forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti», ha commentato il presidente del consiglio Giorgia Meloni, ricordando che «migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo». Severa e durissima anche la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che sui social in un lungo post ha scritto ironizzando: «Non sono pericolosi delinquenti quelli che hanno tagliati i cavi per non far partire i treni ed hanno manifestato con violenza contro le Olimpiadi. No». E poi la condanna: «Chi si comporta come ieri a Milano o la settimana scorsa a Torino non lo fa contro il governo pro tempore, lo fa contro lo Stato, la Repubblica, l’Italia. Tollerarlo significa indebolire l’Italia non la Meloni».Sono sei le persone denunciate per gli scontri di Corvetto a Milano al termine del corteo contro le Olimpiadi. Tre uomini e tre donne. La più grande ha 51 anni, gli altri hanno tra i 25 e i 26 anni. Quattro sono milanesi, uno arrivava da Torino e un altro dalla Valle d’Aosta. Al momento sono indagati per i reati di manifestazione non autorizzata (il corteo sarebbe dovuto terminare infatti in piazzale Corvetto) e travisamento, perché i sei sarebbero tra il gruppetto che, arrivato al termine del corteo, ha indossato caschi, cappucci e passamontagna. Il gruppetto che ha lanciato razzi ad altezza uomo contro la polizia. Il gruppetto che ha scagliato pietre, bottiglie e petardi. Proseguono le indagini anche per individuare altre persone che abbiano preso parte agli scontri.