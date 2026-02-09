{{ subpage.title }}

True
Flaminia Camilletti
2026-02-09

Salvini avverte: «Chi ha sabotato le ferrovie ripagherà tutti i danni»

Salvini avverte: «Chi ha sabotato le ferrovie ripagherà tutti i danni»
Matteo Salvini (Ansa)
Duro il ministro: «Aperta inchiesta per terrorismo». Il premier: «Violenti contro lo Stato».

«Una volta individuati i responsabili, il ministero di Infrastrutture e Trasporti presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati». La nota, durissima, arriva dal Mit e si riferisce ai «sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un’inchiesta per terrorismo». Il ministero ha anche chiarito che «è pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani».

Continua a leggereRiduci
salvini sabotaggi
True

Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»

Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»
Augusta Montaruli (Imagoeconomica)
La deputata di Fdi: «Parecchi vengono da una storia di estrema sinistra. Perciò non isolano fisicamente e idealmente i violenti. E ancora adesso c’è chi cerca di trovare una giustificazione ai delinquenti».
Continua a leggereRiduci
montaruli antagonisti
True

Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna

Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna
(Ansa)
  • La svolta ai cortei contro il G20 del 2017: da allora nel continente il copione degli scontri è lo stesso. Come pure tanti protagonisti.
  • Le Procure si concentrano sulle attività illegali che forniscono entrate aggiuntive.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
askatasuna

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»

Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»
Andrea Pucci (Ansa)
Il comico era stato invitato sul palco dell’Ariston per condurre la terza serata insieme a Carlo Conti, ma i «buoni» della situazione gli si sono scagliati contro: «Fascista, razzista e omofobo». La Russa: ci ripensi.
Continua a leggereRiduci
pucci sanremo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy