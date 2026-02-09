{{ subpage.title }}

Maurizio Belpietro
2026-02-09

La sinistra coccola quelli che sfasciano le città

Gli scontri di Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi (Ansa)

Gli scontri di Torino per lo sgombero di Askatasuna, quelli di Milano contro le Olimpiadi invernali e il sabotaggio di Bologna che ha paralizzato la circolazione ferroviaria, dimostrano che esiste un’area antagonista che si contrappone allo Stato e tenta di creare il caos. Tuttavia, oltre a confermare l’esistenza di frange estreme le cui azioni si avvicinano al terrorismo, i fatti degli ultimi dieci giorni sono anche la prova della presenza di uno schieramento politico che ogni volta non riesce a scegliere da che parte stare.

sinistra antagonisti
Montaruli: «A Torino il germe del radicalismo c’è anche in molta classe dirigente»

Augusta Montaruli (Imagoeconomica)
La deputata di Fdi: «Parecchi vengono da una storia di estrema sinistra. Perciò non isolano fisicamente e idealmente i violenti. E ancora adesso c’è chi cerca di trovare una giustificazione ai delinquenti».
montaruli antagonisti
Pro Pal e migranti nella rete europea dietro Askatasuna

(Ansa)
  • La svolta ai cortei contro il G20 del 2017: da allora nel continente il copione degli scontri è lo stesso. Come pure tanti protagonisti.
  • Le Procure si concentrano sulle attività illegali che forniscono entrate aggiuntive.

Lo speciale contiene due articoli.

askatasuna

Edicola Verità | la rassegna stampa del 9 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 febbraio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Pucci rinuncia a Sanremo per il Pd. Meloni: «Spaventosa deriva illiberale»

Andrea Pucci (Ansa)
Il comico era stato invitato sul palco dell’Ariston per condurre la terza serata insieme a Carlo Conti, ma i «buoni» della situazione gli si sono scagliati contro: «Fascista, razzista e omofobo». La Russa: ci ripensi.
pucci sanremo
