Francesco Borgonovo Delitto di Garlasco: il Pc di Stasi, il Dna sui pedali e i possibili nuovi indagati | Segreti - Ep.22

In questa puntata di Segreti smontiamo uno dei miti più duri a morire sul delitto di Garlasco: il presunto movente legato al computer di Alberto Stasi. Le nuove analisi chiariscono cosa fece davvero Chiara Poggi in quei minuti chiave e fanno crollare una narrazione che per anni ha orientato opinione pubblica e processo.