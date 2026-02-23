{{ subpage.title }}

Salvatore Drago
2026-02-23

Le emozioni oltre le medaglie. Milano-Cortina 2026 è già storia

Le emozioni oltre le medaglie. Milano-Cortina 2026 è già storia
Thea Louise Stjernesund e Sara Hector omaggiano Federica Brignone dopo la prova dello slalom gigante femminile (Getty Images)

Dagli ori di Federica Brignone e della «mamma volante» Francesca Lollobrigida ai gesti di fairplay nel biathlon, dai trionfi storici alle lacrime dei delusi, passando per dediche a chi non c'è più, sprint improvvisati per l'ultimo posto e persino un cane lupo in pista. L'Olimpiade diffusa è stata un mix di momenti indimenticabili.

milano-cortina 2026

Erdogan guarda all'Etiopia

Erdogan guarda all'Etiopia
Recep Tayyip Erdogan (Ansa)

La Turchia continua a guardare al Corno d’Africa. La settimana scorsa, Recep Tayyip Erdogan si è recato in Etiopia: era dal 2015 che il presidente turco non visitava il Paese.

Nell’occasione, il presidente turco ha incontrato il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, celebrando il centenario dell’avvio delle relazioni diplomatiche tra Ankara e Addis Abeba. Secondo l’agenzia di stampa turca Anadolu, “i leader hanno discusso dell'ampliamento delle relazioni commerciali e i funzionari etiopi hanno affermato che entrambe le parti vogliono aumentare gli scambi commerciali fino ad almeno un miliardo di dollari”. Non solo. Le due parti hanno anche rafforzato i legami sul fronte energetico. Inoltre, un aspetto significativo risiede nel fatto che Ahmed abbia chiesto a Erdogan sostegno diplomatico per far sì che l’Etiopia possa conseguire un accesso sul mare.

etiopia

Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Smontiamo tutte le falsità sul Board of Peace»

Dimmi La Verità | Paolo Formentini (Lega): «Smontiamo tutte le falsità sul Board of Peace»

Ecco #DimmiLaVerità del 23 febbraio 2026. Il deputato della Lega Paolo Formentini smonta tutte le falsità sul Board of Peace organizzato da Donald Trump e sulla partecipazione dell'Italia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Tivù Verità | Famiglia nel bosco, il super esperto: «Perizia compromessa»

Tivù Verità | Famiglia nel bosco, il super esperto: «Perizia compromessa»

Lo psichiatra Tonino Cantelmi commenta la scoperta dei post pubblicati dalla psicologa incaricata della perizia sulla famiglia nel bosco: contenuti critici che, secondo lui, mettono in dubbio l’imparzialità dell’intero percorso peritale. Il punto, ribadisce, resta uno solo: fermare errori e rigidità, fare un passo indietro e restituire i bambini ai loro genitori, nel loro reale interesse.

francesco borgonovo tivù verità

Vino, Lollobrigida: «Italia prima nazione per produzione e seconda per export, per noi è benessere»

Vino, Lollobrigida: «Italia prima nazione per produzione e seconda per export, per noi è benessere»
(Totaleu)

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare durante un punto stampa a margine del consiglio Agrifish a Bruxelles.

lollobrigida vino
