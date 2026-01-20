Francesco Borgonovo Delitto di Garlasco: Chiara vide i p*rno sul PC di Stasi? Ecco la verità | Segreti - Ep.24 play icon

Nel nuovo episodio di Segreti torniamo sul delitto di Garlasco e sul presunto movente legato ai file p*rnografici del PC di Alberto Stasi. Le ricostruzioni della parte civile vengono messe a confronto con i dati tecnici: cosa ha davvero visto Chiara Poggi, per quanto tempo e con quale contesto?