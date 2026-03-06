{{ subpage.title }}

Maurizio Belpietro
2026-03-06

Merz prende il petrolio di Putin, noi rivogliamo il gas russo

Merz prende il petrolio di Putin, noi rivogliamo il gas russo
Friedrich Merz e Donald Trunp (Ansa)
Il conflitto è iniziato il 28 febbraio, ma l’inerte Bruxelles fissa la prima riunione d’urgenza per gli idrocarburi il 14 marzo. Intanto il cancelliere tedesco si muove da solo, ma anche noi avremmo bisogno del metano russo.

Non si può dire che la visita di Friedrich Merz alla Casa Bianca abbia riscosso molto entusiasmo. Sia in Europa che in patria è infatti stata oggetto di pesanti critiche. La colpa del cancelliere tedesco è di essere rimasto in un imbarazzato silenzio mentre Donald Trump attaccava Keir Starmer («Non è Churchill») e Pedro Sánchez («Taglieremo tutti i contratti commerciali»).

merz putin
Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito»

Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all'esercito»
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Leader adirato per il veto sul prestito da 90 miliardi. Budapest s’indigna e rilancia: «Lasci passare il petrolio russo o usiamo la forza». Kiev (tramite Kallas e su input Usa) offre al Golfo antidroni in cambio di contraeree.

Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran. Fatto sta che, ieri, Volodymyr Zelensky ha passato il segno, arrivando praticamente a minacciare di morte il primo ministro dell’Ungheria. Cioè di uno Stato membro dell’Unione europea.

ucraina

Famiglia nel bosco, separati i bimbi e la madre

Famiglia nel bosco, separati i bimbi e la madre
La famiglia Trevallion (Ansa)
Nuovo clamoroso colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco: il tribunale respinge la ricusazione della psicologa e dispone il trasferimento dei bambini in un’altra struttura con l’intervento della forza pubblica. La madre verrà rimandata a casa, separata dai figli.
famiglia bosco
Schlein e Vannacci finiscono a braccetto

Schlein e Vannacci finiscono a braccetto
Elly Schlein e Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Pd, M5s, Iv e Avs attaccano: «Meloni va in radio, ma scappa dal Parlamento». Le opposizioni chiedono il cessate il fuoco in Iran e il rifiuto di concedere le strutture in Italia per i raid Usa. Sulla stessa linea il generale: «Chi inizia un conflitto senza avvisare è un alleato?».
crisi iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 6 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
