L’Europa alza il muro intorno a Cipro. E anche la Spagna invia una fregata

Kaja Kallas (Ansa)
La Grecia invia subito due fregate. Starmer spedisce una nave e poi jet in Qatar.

«Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta»: le parole del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, suonavano come un minaccioso avvertimento per le nazioni europee che, dopo alcune prese di posizione pretestuose, hanno iniziato a muoversi. La Francia è stata la prima a inviare a Cipro la fregata Languedoc e alcuni mezzi antiaerei, nonostante l’obiettivo iraniano nell’isola fosse la base britannica di Akrotiri. Quasi contemporaneamente il presidente transalpino Emmanuel Macron ha fatto arrivare dal Baltico nel Mediterraneo la portaerei Charles de Gaulle, il più importante mezzo marittimo di Parigi.

kaja kallas cipro
Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito»

Volodymyr Zelensky (Ansa)
Leader adirato per il veto sul prestito da 90 miliardi. Budapest s’indigna e rilancia: «Lasci passare il petrolio russo o usiamo la forza». Kiev (tramite Kallas e su input Usa) offre al Golfo antidroni in cambio di contraeree.

Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran. Fatto sta che, ieri, Volodymyr Zelensky ha passato il segno, arrivando praticamente a minacciare di morte il primo ministro dell’Ungheria. Cioè di uno Stato membro dell’Unione europea.

ucraina

Famiglia nel bosco, separati i bimbi e la madre

La famiglia Trevallion (Ansa)
Nuovo clamoroso colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco: il tribunale respinge la ricusazione della psicologa e dispone il trasferimento dei bambini in un’altra struttura con l’intervento della forza pubblica. La madre verrà rimandata a casa, separata dai figli.
famiglia bosco
Schlein e Vannacci finiscono a braccetto

Elly Schlein e Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Pd, M5s, Iv e Avs attaccano: «Meloni va in radio, ma scappa dal Parlamento». Le opposizioni chiedono il cessate il fuoco in Iran e il rifiuto di concedere le strutture in Italia per i raid Usa. Sulla stessa linea il generale: «Chi inizia un conflitto senza avvisare è un alleato?».
crisi iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 6 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
