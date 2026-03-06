True Giorgio Gandola Il Pd strilla sulle basi ma bombardava senza l’ok del Parlamento F-16 americani pronti al decollo da Aviano nel 1999. Nel riquadro, Sergio Mattarella e Massimo D'Alema (US Air Force-Ansa)

Massimo D’Alema premier, Sergio Mattarella vice: raid su Belgrado. Elly però finge di dimenticare.D’Alema vestito da top gun bombardava la Serbia e gli aerei della Nato (italiani, americani, tedeschi, anche spagnoli) partivano da Aviano, da Pratica di Mare, da Gioia del Colle, da Sigonella senza alcun mandato del Parlamento. A uno dei governi più a sinistra della storia repubblicana bastava e avanzava il rispetto dei trattati bilaterali con la Casa Bianca.Perché quei Tornado decollano con i missili sotto le ali e dopo qualche ora tornano scarichi? Il comandante della base di Ghedi ci pensò un attimo e poi rispose: «Di sicuro non affondano pescherecci in Adriatico». All’ingenuo cronista non poteva dire di più ma fu rimosso comunque. Nel 1999 MassimoPreambolo necessario per comprendere la cappa di ipocrisia che aleggia sui colonnelli del Pd mentre pretendono che Giorgia Meloni vieti preventivamente le basi italiane (per ora nessuno le ha chieste) all’operatività americana. Se è scontato che lo faccia Elly Schlein, anima gruppettara del Partito Democratico, risulta infantile il coro dei veterani del Nazareno e dei loro portavoce televisivi (primo fra tutti Pierluigi Bersani, allora ministro), a conoscenza di due granitiche verità: in quelle basi gli americani ci sono dal 1946, l’Italia ha firmato accordi che lo consentono. Fare finta che esistano un altro mondo e un altro modo significa piegare la realtà ai desideri elettorali e plasmarla come se Montecitorio fosse l’assemblea permanente di un liceo occupato. Il corto circuito è politicamente imbarazzante; la sinistra si erge a difensore del diritto internazionale facendo carta straccia dei trattati internazionali. Come ha ricordato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, l’uso concesso alle forze statunitensi «avviene in aderenza ad accordi quali il Nato Sofa del 1951, il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954 aggiornato nel 1973 e attualizzato con il Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995». Quando a palazzo Chigi c’era Lamberto Dini, sostenuto anche dal Pds di D’Alema. Il quadro giuridico comprende il supporto tecnico-logistico ed è identico a quello firmato da tutto l’Occidente, Spagna compresa, al di là delle svalvolate dichiarazioni di Pedro Sánchez per tenere insieme con la colla il suo governo senza maggioranza.Poiché il vizio della memoria non piace, ecco l’eterno ritorno dell’uguale come teorizzava Friedrich Nietzsche. Esattamente come per la separazione delle carriere in magistratura, le leggi non valgono se a firmarle è qualcun altro. In politica la mancanza di coerenza istituzionale si chiama inaffidabilità. Senza contare che il mantra «diritto internazionale», oggi invocato dall’opposizione, è una foglia di fico raccolta da terra e più volte calpestata con nonchance. La frase fatta, cardine del pacifismo ideologico più peloso, fa correre qualche brivido nella schiena; basta ricordare quando coincideva allegramente con la legge del più forte. Alcuni dei conflitti più sbagliati e devastanti degli ultimi 30 anni sono avvenuti sotto il cappello bucato dell’Onu, come quello in Kosovo targato Bill Clinton e quello in Libia per polverizzare Gheddafi, voluto da Barack Obama e dai francesi, con il plauso entusiasta del presidente Giorgio Napolitano. Erano tutte «guerre giuste» solo perché avevano il bollino blu della sinistra. Ma non erano meno sconcertanti, meno pretestuose, meno costose e meno pericolose per la stabilità internazionale di quella in Iran. Schlein gonfia la giugulare urlando «No alla guerra», visto che la mimetica è quella di Donald Trump. Legittimo. Se poi è interessata a capire perché è uno slogan vuoto (l’Italia ripudia la guerra ma purtroppo la guerra non ripudia l’Italia) può chiedere chiarimenti a colui che assistette da vicino al decollo dei Tornado di D’Alema e dei Prowler americani da Aviano, destinazione Belgrado. Si chiama Sergio Mattarella, era il suo vice.