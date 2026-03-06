{{ subpage.title }}

True
Giorgio Gandola
2026-03-06

Il Pd strilla sulle basi ma bombardava senza l’ok del Parlamento

Il Pd strilla sulle basi ma bombardava senza l’ok del Parlamento
F-16 americani pronti al decollo da Aviano nel 1999. Nel riquadro, Sergio Mattarella e Massimo D'Alema (US Air Force-Ansa)

Massimo D’Alema premier, Sergio Mattarella vice: raid su Belgrado. Elly però finge di dimenticare.

D’Alema vestito da top gun bombardava la Serbia e gli aerei della Nato (italiani, americani, tedeschi, anche spagnoli) partivano da Aviano, da Pratica di Mare, da Gioia del Colle, da Sigonella senza alcun mandato del Parlamento. A uno dei governi più a sinistra della storia repubblicana bastava e avanzava il rispetto dei trattati bilaterali con la Casa Bianca.

Continua a leggereRiduci
pd bombardamenti jugoslavia
True

Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito»

Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito»
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Leader adirato per il veto sul prestito da 90 miliardi. Budapest s’indigna e rilancia: «Lasci passare il petrolio russo o usiamo la forza». Kiev (tramite Kallas e su input Usa) offre al Golfo antidroni in cambio di contraeree.

Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran. Fatto sta che, ieri, Volodymyr Zelensky ha passato il segno, arrivando praticamente a minacciare di morte il primo ministro dell’Ungheria. Cioè di uno Stato membro dell’Unione europea.

Continua a leggereRiduci
ucraina

Famiglia nel bosco, separati i bimbi e la madre

True
Famiglia nel bosco, separati i bimbi e la madre
La famiglia Trevallion (Ansa)

Nuovo colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco: il Tribunale ha respinto la ricusazione della psicologa finita al centro delle polemiche e ha disposto il trasferimento dei bambini in un’altra struttura. I piccoli verranno spostati con l’intervento della forza pubblica, mentre la madre sarà rimandata a casa. Una decisione che separa ancora di più la famiglia, nonostante i pareri di esperti e neuropsichiatri e i segnali di disponibilità al dialogo mostrati dai genitori.

famiglia bosco
True

Schlein e Vannacci finiscono a braccetto

Schlein e Vannacci finiscono a braccetto
Elly Schlein e Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Pd, M5s, Iv e Avs attaccano: «Meloni va in radio, ma scappa dal Parlamento». Le opposizioni chiedono il cessate il fuoco in Iran e il rifiuto di concedere le strutture in Italia per i raid Usa. Sulla stessa linea il generale: «Chi inizia un conflitto senza avvisare è un alleato?».
Continua a leggereRiduci
crisi iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 6 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy