Patrizia Floder Reitter
2025-12-30

Con l'iper prevenzione Big Pharma si assicura il mercato dei non malati

Con l’iper prevenzione Big Pharma si assicura il mercato dei non malati
Le case ormai puntano solo al fatturato e, dicono gli esperti, la medicalizzazione della società ha spalancato l’accesso a una vasta platea di consumatori: i sani. Gismondo: «Svincolare chi fa ricerca dall’industria».

«Il verbo attuale è la prevenzione e allora, gratuitamente, i sani per qualsiasi sintomo o anche in mancanza di questo devono fare analisi cliniche e strumentali, anche le più sofisticate e costose, solo per anticipare una possibile malattia». Fausto D’Amico, abruzzese di Roccadimezzo, dopo trent’anni trascorsi nell’industria farmaceutica e l’esperienza Keryos, azienda sullo sviluppo di biofarmaci innovativi avviata nel 2002 assieme ad altri quattro manager provenienti da AstraZeneca, Sanofi, Novartis azienda, solleva con La Verità la complessa questione dell’eccesso di prevenzione. Sensibilizzazioni, programmi di screening e campagne informative che finiscono per disorientare il cittadino.

Gli attivisti rossi ritornano in piazza: cortei e post per «free Mohammad»

Gli attivisti rossi ritornano in piazza: cortei e post per «free Mohammad»
Ieri a Genova il corteo di collettivi e Si Cobas contro l’arresto dell’architetto al centro dell’inchiesta «Domino» che oggi rilascerà dichiarazioni spontanee al gip. A Thiene un consigliere comunale parla di «repressione».

Prima contro la guerra. Poi contro il piano di pace. Ora contro le indagini della procura di Genova. C’è sempre un buon motivo per scendere in piazza. Anche ora che la magistratura sta cercando di fare luce su alcuni dei tanti «perché» uno dei luoghi più finanziati del pianeta resti irrimediabilmente anche uno dei più poveri. Anche ora che si sta passando al setaccio il meccanismo in base al quale, il 71% degli oltre 7 milioni di euro raccolti da Mohammad Hannoun, sarebbe stato dirottato nelle casse di Hamas anziché in quelle della popolazione civile.

Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c'è

Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c’è
Il Consiglio s’insedia dopo infinite trattative: Massimiliano Manfredi, fratello dem del sindaco di Napoli, eletto presidente grazie al centrodestra. L’opposizione: «Campo largo senza 10 voti». E Avs minaccia scossoni.

Partenza assai complicata per Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Ieri mattina si è insediato il Consiglio regionale, ma Fico si è ritrovato completamente solo sui banchi del «governo» della Campania: la giunta, infatti, non era stata ancora nominata. Veti e controveti hanno impedito all’ex presidente della Camera di presentarsi in Consiglio, come avrebbe desiderato, con la sua squadra di governo già nominata. Niente da fare, invece: a quanto risulta alla Verità a tenere ancora in ghiaccio le nomine degli assessori sono il caos in Casa riformista e nel Pd.

Signorini si sospende da Mediaset. Il Biscione approva la decisione

Signorini si sospende da Mediaset. Il Biscione approva la decisione
Dopo lo scandalo sollevato da Corona sul «sistema Gf», il conduttore si defila dalla tv.

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona che ha parlato di un «sistema» per accedere al Grande Fratello. La notizia della «pausa» da Mediaset è stata resa nota, nel pomeriggio di ieri, dai legali del giornalista, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello: «È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini».

Gli stranieri fanno sparire 9 miliardi l’anno

Secondo Bankitalia, gran parte dei guadagni dei lavoratori immigrati non resta nel Paese: le rimesse pesano circa lo 0,5% del Pil e i residenti extra Ue versano solo il 23% dell’Irpef. Il flusso parte da Roma e Milano e riguarda Bangladesh, Pakistan e Marocco.

La narrazione più diffusa da chi vorrebbe un ingresso incontrollato di migranti è che questi contribuiscono a pagare le pensioni degli italiani (a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della scarsa natalità nel nostro Paese) e alla crescita economica. I dati aggiornati della Banca d’Italia disegnano però un diverso scenario sul quale vale la pena di riflettere al di là di pregiudizi ideologici. Ovvero che gli introiti del lavoro degli immigrati, per una fetta consistente non rimangono in Italia, non sono spesi o investiti in Italia, ma vengono in gran parte spediti ai familiari dei Paesi d’origine.

Continua a leggereRiduci
