La Francia vuole punire con il carcere chi dissuade i malati dall'eutanasia

Nuovo ok (non definitivo) all’«aiuto attivo a morire». E spunta un emendamento contro chi osa fare propaganda per la vitaL’altro ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha commemorato il triste anniversario dell’invasione russa in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, e la scia di morte che l’ha accompagnata. Eppure, meno di ventiquattro ore dopo, l’assemblea nazionale è stata nuovamente chiamata a decidere se sdoganare o meno «l’aiuto attivo a morire». Una promessa di campagna dello stesso Macron. Il voto non era definitivo eppure ha mostrato come sia facile far saltare i cosiddetti «freni» alle derive della morte assistita, ma anche ignorare le allerte lanciate da alcune delle stesse istituzioni francesi. Il verdetto è arrivato a fine pomeriggio: 299 voti a favore e 226 contro. Poco prima, l’assemblea nazionale aveva approvato all’unanimità un progetto di legge parallelo, dedicato alle cure palliative.Il voto sul progetto di legge che potrebbe aprire le porte alla morte assistita ha confermato la spaccatura netta che attraversa il parlamento francese. Basti pensare che, lo scorso 28 gennaio, il Senato di Parigi aveva respinto a maggioranza, 181 voti contro, 122 a favore, lo stesso progetto di legge. Il segnale dato dalla Camera alta, dove la destra de Les Républicains (Lr) è maggioritaria, era chiaro. Lo aveva sintetizzato bene una senatrice Lr, Christine Bonfanti-Dossat «con tutto quello che succede in questo momento, la morte può attendere». E invece no. E così, tra i primi emendamenti approvati ieri ce n’era uno che ha introdotto un nuovo reato: quello dell’«impedimento o tentativo di impedimento della pratica o dell’accesso all’informazione sul suicidio assistito», in particolare attraverso «la diffusione» di «affermazioni» che potrebbero «indurre intenzionalmente in errore». I trasgressori rischiano due anni di carcere e una multa da 30.000 euro. In parallelo è stato approvato un emendamento quasi speculare, che prevede una pena di 1 anno di carcere e una multa di 15.000 euro per «l’esercizio di pressioni su una persona affinché ricorra al suicidio assistito». Appare chiara la volontà del legislatore di punire meno severamente coloro che spingessero qualcuno a ricorrere al suicidio assistito, rispetto a chi invitasse a riflettere sull’opportunità di ricorrere alla «dolce morte». Meno chiari sono invece i limiti entro i quali la critica all’aiuto attivo a morire rientri nel perimetro del diritto alla libertà di espressione e di opinione. Tra gli altri emendamenti approvati ieri, uno prevede che l’auto somministrazione della sostanza letale, sia la regola, mentre l’intervento di un terzo l’eccezione. Un altro, proposto dal governo, esclude invece che «la sola sofferenza psicologica» consenta il ricorso all’aiuto a morire.Per Eric Martineau, deputato del partito centrista alleato dei macronisti, «l’aiuto a morire deve rimanere un’eccezione». Parole pronunciate ieri, ma che ricordano tanto quelle proferite nello stesso emiciclo, nel novembre del 1974, da Simone Veil quando di discuteva sulla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza: «L’aborto deve restare l’eccezione». Le cose sono andate diversamente. I dati più recenti del ministero della Salute francese, hanno rivelato che, nel 2024, al di là delle Alpi, sono stati praticati 251.270 aborti. Si tratta del numero più alto da 30 anni a questa parte. Inoltre, per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, nel 2025 le nascite sono state inferiori ai decessi. Eppure, l’anno prima, Macron aveva fatto aggiungere alla Costituzione francese, la libertà di abortire.Sempre ieri, Vincent Trébuchet, deputato dell’Udr partito alleato a quello di Marine Le Pen, ha dichiarato su Le Figaro Tv che «tutti gli emendamenti di buon senso sono stati respinti» dai promotori della legge che rischia di essere una delle più permissive al mondo. Va detto che i partiti francesi avevano lasciato libertà di coscienza ai parlamentari. Così sono nate delle insolite convergenze, come quella contro la legge sull’aiuto a morire, tra il Fronte di sinistra anti-abilista e il collettivo di persone malate, Les Eligibles (cioè «gli ammissibili» alla dolce morte)Anche se pesante, il voto di ieri all’Assemblea nazionale non ha trasformato in legge il progetto. In effetti servirà ancora una nuova lettura al Senato. In seguito, è molto probabile che il progetto di legge venga esaminato da un commissione mista paritaria, composta da deputati e senatori a cui. Per finire ci sarà ancora una navetta tra le Camere.Come visto ieri, il parlamento e la società francesi sono spaccate sul tema della fine vita e non lo considerano urgente. Eppure, nel Paese che per ancora un annetto sarà guidato da Macron, sembra che si voglia favorire la morte a tutti i costi.Sarebbe davvero triste se, alla fine del suo secondo quinquennio all’Eliseo, si constatasse che la smania per la dolce morte sia stato l’unico modo a disposizione di Macron per far dimenticare i suoi scarsi successi in ambito nazionale e internazionale.