supportgmde Riforma Nordio all’ultimo scalino, la battaglia però è già sul referendum

Alle 12 vota il Senato, poi la palla passerà alle urne. Il governo non vuole imitare Renzi, mentre il Pd parla di assalto alla CartaOggi si conclude la prima parte del percorso di riforma della giustizia fortemente voluto dell’esecutivo Meloni, che mira ad accelerare i processi e snellire la macchina giudiziaria, con l’obiettivo di ridurre i tempi processuali del 25% entro il 2026. Il testo ruota attorno a tre principi chiave: separazione delle carriere, sorteggio delle nomine, istituzione di una corte disciplinare.Il Senato oggi voterà la riforma. Dopo il sì alla Camera arrivato lo scorso luglio manca infatti solo quello di Palazzo Madama, ma anche se si prevede qualche senatore di opposizione che potrebbe votare a favore, l’esito del voto appare scontato. Così come a Montecitorio risulterà una maggioranza semplice, si chiude il sipario dell’Aula e si dà la parola ai cittadini. A quel punto le regionali saranno sembrate uno scherzo rispetto alla vera battaglia politica che attende i partiti. Ma dal momento che il premier, Giorgia Meloni, non intende personificare il voto come fatto da Matteo Renzi in passato, sarà difficile ipotizzare che un eventuale batosta sull’esecutivo. Al contrario, in caso di vittoria, aiutata anche dall’assenza del quorum, Meloni incasserebbe un successo storico che chiuderebbe in bellezza il mandato. C’è anche chi ipotizza che possa decidere di andare al voto l’autunno prossimo, anticipando la fine della legislatura, per massimizzare il consenso. Il Pd vuole dare battaglia, ma dopo l’assemblea dei gruppi dem in Parlamento, si è intuito che l’approccio è quello della cautela. Le anime sono diverse certo, ma anche Elly Schlein si sarebbe convinta ad abbassare i toni. Per i dem più moderati il no alla riforma deve essere motivato soprattutto con una tesi: la riforma non risolve, come chiesto anche dall’Ue, la lentezza dei processi. Il vero motivo però è un altro. Cosa succede se il Pd decide di mettere in campo una dura battaglia e poi la perdesse? Per Schlein sarebbe la fine. Per questo il Nazareno punterà sulla «difesa della Costituzione», accusando l’esecutivo di volere riequilibrare i poteri. Ad ogni modo oggi è l’ultimo miglio: le dichiarazioni inizieranno alle 10.30 e il voto sarà intorno alle 12. L’Anm invece ha dimostrato di essere solo all’inizio di una dura opposizione. Nessuna novità: i magistrati hanno storicamente dimostrato di esser contro ogni tipo di riforma che li possa riguardare. Per quanto riguarda i contenuti, la magistratura resta unica, le carriere invece si separano tra requirente e giudicante. Si divide anche il Csm in due Consigli superiori della magistratura. Entrambi «presieduti dal capo dello Stato; ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione». Il resto dei componenti si estrarrà a sorte, il che rappresenta la fine del voto e quindi la fine delle correnti della magistratura. I componenti dei due Csm «durano quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva». La giurisdizione disciplinare nei riguardi di tutti i magistrati «è attribuita all’Alta Corte disciplinare» composta da 15 membri: tre nominati dal presidente della Repubblica; tre estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune «compila con elezione»; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione; tre sorteggiati tra i magistrati requirenti con 20 anni di attività e esperienza in Cassazione. I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica quattro anni, l’incarico non è rinnovabile. E ancora: «Le sentenze sono ricorribili solo davanti alla stessa Corte che giudicherà in secondo grado in una composizione diversa rispetto al primo. Le sentenze non sono impugnabili in Cassazione come prevede l’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria disciplinerà gli illeciti disciplinari, le sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.