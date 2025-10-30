Alle 12 vota il Senato, poi la palla passerà alle urne. Il governo non vuole imitare Renzi, mentre il Pd parla di assalto alla Carta
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 ottobre con Carlo Cambi
2025-10-29
Nell’inchiesta su Chiara Poggi entra pure la Squadretta: carabinieri passati ai raggi X
Andrea Sempio (Ansa)
Gli investigatori chiedono di sentire Antonio Scoppetta. Clamorosa novità su Lovati: in tv dice di non avere conti correnti, gli inquirenti scoprono che ne ha ben otto.
Giorgia Meloni (Getty images)
Premier durissimo: «Ennesimo, intollerabile atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento». Poi l’irrisione: «Sembra ignorino l’esistenza dei computer». Matteo Salvini: «Scelta politica, un grave danno per il Paese. Ma andiamo avanti».