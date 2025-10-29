Giacomo Amadori
and
Fabio Amendolara
2025-10-29

Nell’inchiesta su Chiara Poggi entra pure la Squadretta: carabinieri passati ai raggi X

Nell’inchiesta su Chiara Poggi entra pure la Squadretta: carabinieri passati ai raggi X
Andrea Sempio (Ansa)
Gli investigatori chiedono di sentire Antonio Scoppetta. Clamorosa novità su Lovati: in tv dice di non avere conti correnti, gli inquirenti scoprono che ne ha ben otto.
Subscribe

Riforma Nordio all’ultimo scalino, la battaglia però è già sul referendum

Alle 12 vota il Senato, poi la palla passerà alle urne. Il governo non vuole imitare Renzi, mentre il Pd parla di assalto alla Carta
Subscribe
riforma nordio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 30 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 30 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

La Meloni butta i giudici giù dal ponte

La Meloni butta i giudici giù dal ponte
Giorgia Meloni (Getty images)

Premier durissimo: «Ennesimo, intollerabile atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del governo e del Parlamento». Poi l’irrisione: «Sembra ignorino l’esistenza dei computer». Matteo Salvini: «Scelta politica, un grave danno per il Paese. Ma andiamo avanti».

Subscribe
giorgia meloni

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social - seconda parte

Food Talk | Il cibo alla conquista dei social - seconda parte

Come si raccontano ristoranti, piatti e grandi chef sulla Rete? Ne parliamo con due esperti del settore che ci regalano consigli e aneddoti

gemma gaetani food talk podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy