Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente Bce doveva andare tra le bancarelle a Firenze per rendersi conto di quanto costano frutta e verdura: «Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati». Il timore è che per abbassarli decida di portare su i tassi di interesse.
Ansa
Josep Martínez stava andando ad Appiano quando ha travolto per cause da chiarire il disabile: è indagato per omicidio stradale.
iStock
Francesco Buzzella: «L’anno scorso in Europa hanno chiuso impianti che fruttavano 11 milioni di tonnellate. Che oggi compriamo per lo più dall’Asia». Emanuele Orsini batte cassa in Ue: «Servono gli eurobond per sostenere l’industria».
2025-10-28
Caso Venezi: Argentina contro M5s
Beatrice Venezi (Imagoeconomica)
Un deputato attribuisce alla vicinanza a Fdi la nomina al Teatro Colon di Buenos Aires. Il sovrintendente reagisce: «Qui la vogliono gli artisti». Rischio incidente diplomatico.