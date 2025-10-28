Redazione digitale
Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieri

La manifestazione che è giunta alla sua sedicesima edizione si conferma un evento unico dove si dialoga di riforme, di giustizia senza trascurare l’attualità internazionale. Questo lunedi 27 ottobre.

La (fragile) tregua tra Trump e Xi obbliga l’Ue a decidere cosa fare con Pechino

Donald Trump (Getty Images)
  • Il disgelo impone a Bruxelles scelte chiare col Dragone. Finora non sono arrivate a causa delle diverse linee di Parigi e Berlino.
  • Difesa, minerali e tecnologia navale: il nuovo corso tra Usa e Giappone. Oggi l’incontro tra il presidente americano e Takaichi. Tra i dossier anche l’Intelligenza artificiale.

Edicola Verità | la rassegna stampa del 28 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 28 ottobre con Carlo Cambi

Lo strappo della Cei turba la tregua vaticana

Il cardinale Matteo Zuppi (Getty Images)
La votazione del Sinodo, che sdogana i movimenti gay, non agita solo l’ala conservatrice della Chiesa, ma anche i moderati. Monsignor Paccosi: «Forzature e proposte tendenziose». Zuppi conferma di essere orfano di Bergoglio e di ignorare Leone.
