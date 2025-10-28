<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="True" data-href="https://www.laverita.info/oggi-in-edicola-2674237687.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="particle-1" data-post-id="2674237687" data-published-at="1761598948" data-use-pagination="False">
2025-10-28
La (fragile) tregua tra Trump e Xi obbliga l’Ue a decidere cosa fare con Pechino
Donald Trump (Getty Images)
- Il disgelo impone a Bruxelles scelte chiare col Dragone. Finora non sono arrivate a causa delle diverse linee di Parigi e Berlino.
- Difesa, minerali e tecnologia navale: il nuovo corso tra Usa e Giappone. Oggi l’incontro tra il presidente americano e Takaichi. Tra i dossier anche l’Intelligenza artificiale.
Lo speciale contiene due articoli.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 28 ottobre con Carlo Cambi