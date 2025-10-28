Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieri

2025-10-28
La manifestazione che è giunta alla sua sedicesima edizione si conferma un evento unico dove si dialoga di riforme, di giustizia senza trascurare l’attualità internazionale. Questo lunedi 27 ottobre.
La (fragile) tregua tra Trump e Xi obbliga l’Ue a decidere cosa fare con Pechino
Donald Trump (Getty Images)
- Il disgelo impone a Bruxelles scelte chiare col Dragone. Finora non sono arrivate a causa delle diverse linee di Parigi e Berlino.
- Difesa, minerali e tecnologia navale: il nuovo corso tra Usa e Giappone. Oggi l’incontro tra il presidente americano e Takaichi. Tra i dossier anche l’Intelligenza artificiale.
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 28 ottobre con Carlo Cambi
Ansa
A Torino i collettivi bloccano, a suon di minacce e spintoni, un volantinaggio dei giovani di Fratelli d’Italia mentre a Venezia i pro Pal censurano pure Emanuele Fiano del Pd: «Ho subito ciò che accadde a mio padre nel 1938».