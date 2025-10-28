Maria Vittoria Galassi
2025-10-28

Vilnius si sente violata dai palloncini

Vilnius si sente violata dai palloncini
Il primo ministro della Lituania Inga Ruginienè (Ansa)
Le autorità lituane li consideravano oggetti-spia manovrati da Putin e i suoi alleati. Poi hanno scoperto che servivano per il contrabbando di sigarette dalla Bielorussia.
Subscribe
lituania

La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche

La Meloni impone 5 miliardi di tasse alle banche
Giorgia Meloni (Getty Images)
  • Il premier: «Su 44 miliardi di profitti, gli istituti ne verseranno cinque». E annuncia un piano per «alloggi a prezzi calmierati per giovani coppie». Due punti su cui c’è sintonia col Carroccio, che però insiste: «Servono più soldi». Tajani: «Non dal credito».
  • Infermieri, firmato l’accordo grazie alla Cisl: 172 euro al mese in più per il personale sanitario.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
meloni tasse banche

Riarmo «über alles» da 377 miliardi. Come Berlino guiderà l’esercito Ue

La Germania si indebiterà per lanciare oltre 300 progetti militari: metà in appalto ad aziende nazionali. Nella lista della spesa, svelata da «Politico», anche apparecchiature americane tipo i missili a lungo raggio.
Subscribe
riarmo germania

«Mio papà è vittima del regime cinese. Ora gli Usa possono farlo liberare»

«Mio papà è vittima del regime cinese. Ora gli Usa possono farlo liberare»
Sebastien Lai, figlio di Jimmy Lai, incarcerato a Hong Kong nel 2020 (Getty Images)
Sebastien Lai, figlio del giornalista in carcere dal 2020 a Hong Kong: «Per aver difeso la democrazia, rischia l’ergastolo. Ringrazio Trump per il sostegno e l’impegno per il suo rilascio. Spero che anche il Vaticano si faccia sentire».
Subscribe
intervista ​sebastien lai

Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieri

Appuntamento in Piazza con Francesco Arcieriplay icon

La manifestazione che è giunta alla sua sedicesima edizione si conferma un evento unico dove si dialoga di riforme, di giustizia senza trascurare l’attualità internazionale.

Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy