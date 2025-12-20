True Flaminia Camilletti È ancora tira e molla su Tfr e pensioni. Aiuti fino a 1.500 euro per le paritarie Claudio Durigon (Imagoeconomica)

Vertice tra Meloni, Giorgetti, Tajani e Salvini sulla manovra Al centro il tema previdenziale. Può slittare l’arrivo in Aula.Il tema è sempre quello: le pensioni e le coperture da trovare per il provvedimento che spinge il Tfr nei fondi. La Lega è stata chiara e non accetta nessun allungamento delle finestre (il tempo che passa il momento in cui sono stati raggiunti i requisiti per uscire dal lavoro e il primo assegno). L’ipotesi di un decreto ad hoc sembra essere tramontata e così in serata i vertici del governo (Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti) si sono riuniti per ridefinire le coperture dell’emendamento.Tira e molla che potrebbe provocare uno slittamento dell’arrivo della manovra in Aula nella notte del 23 dicembre o il 24 mattina. Per questo le opposizioni agitano lo spettro dell’esercizio provvisorio: «Si rischia di arrivare al 31 dicembre». Nessuna novità rispetto al passato eppure il segretario dem Elly Schlein finge di non saperlo e convoca una conferenza stampa proprio sulla manovra. «Se sono così uniti, come ho detto due giorni fa a Giorgia Meloni in aula, non si capisce perché ci portano a poche ore dall'esercizio provvisorio». Nel mirino delle opposizioni anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, prontamente difeso dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. «Gli attacchi di Pd, M5S e opposizioni varie al ministro Giorgetti sono veramente ridicoli. Partiti che hanno compromesso i conti dello Stato e gestito i soldi degli italiani con grottesca incapacità, oggi hanno la faccia tosta di attaccare l’attuale ministro dell’Economia per la gestione della legge di bilancio. Se non avessimo ereditato i loro disastri e non avessimo 40 miliardi di superbonus da pagare nel solo 2026, avremmo coperture a sufficienza per finanziare qualsiasi provvedimento ci venisse in mente». Ieri in Commissione Bilancio al Senato è stato approvato un pacchetto di riformulazioni, frutto di nuove trattative all’interno della maggioranza. Tra le misure certe, c’è l’aumento della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, dallo 0,2% allo 0,4%. Si conferma anche la tassa di 2 euro sui piccoli pacchi in arrivo dai paesi extra Ue di valore fino a 150 euro. È fissato al 2% l’aumento dell’Irap per banche e assicurazioni, e sono esclusi i soggetti con minore base imponibile introducendo una franchigia di 90.000 euro applicabile sulla maggiore imposta dovuta solo per i periodi d'imposta 2027 e 2028. Nuovi fondi anche sul piano casa: un nuovo emendamento assegna 50 milioni all'anno per 2027 e 2028 ai fondi già destinati (660 milioni di euro) al contrasto del disagio abitativo. Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo ha spiegato che «tutto quello che ci sarà eventualmente in più sarà previsto nel decreto che entro fine anno dovrebbero fare».Via libera anche alla revisione della cedolare secca sugli affitti brevi: 21% per il primo immobile in locazione breve (meno di 30 giorni); aliquota al 26% per il secondo immobile; dalla terza casa scatta il regime di reddito d'impresa, oggi fissato a partire dal quinto immobile. Nella prima versione della manovra l’aliquota veniva innalzata al 26% già dal primo immobile. Prevista poi la possibilità per le aziende agricole in difficoltà che non l'abbiano ancora fatto di aderire alla rateizzazione per il pagamento delle multe delle quote latte. I pagamenti si potranno effettuare in 10 anni. Arriva, come annunciato, anche il bonus per le scuole paritarie volute dai moderati. Un contributo fino a 1500 euro per le famiglie con Isee entro i 30.000 euro che riguarda gli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado. Vale a dire le medie o il primo biennio delle superiori. La misura sarà determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al reddito Isee e ha un tetto di spesa di 20 milioni di euro per il prossimo anno. Servirà un decreto del ministro dell'Istruzione, di concerto con il ministro dell'Economia, per fissare i criteri nel dettaglio «tenuto conto delle somme riconosciute» per lo stesso obiettivo dalle Regioni.Per quanto riguarda le forze dell’ordine (esercito, polizia, vigili del fuoco e carabinieri) è previsto lo slittamento al 2028 dell’età pensionabile. L'incremento sarà pari a un mese nel 2028, un altro mese nel 2029 e un ulteriore mese nel 2030. La copertura prevista nell'emendamento vede uno stanziamento di ulteriori 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di ulteriori 10 milioni a decorrere dal 2030. Stanziati poi 40 milioni per le polizze assicurative per la tutela legale delle forze dell’ordine. Infine, a differenza dello scorso anno, quando per rendere operative le norme si era deciso di ricorrere a decreti della presidenza del Consiglio, questa volta l'uso delle risorse sarà affidato ai ministeri. Infine gli impegni presi dalla maggioranza che sono fuori dall’ultima versione del maxi emendamento governativo alla manovra economica «verranno messi in un decreto ad hoc che sarà approvato entro la fine dell’anno. Ci saranno gli impegni come quello sulla Zes» ha spiegato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.