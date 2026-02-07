{{ subpage.title }}

Maria Vittoria Galassi
2026-02-07

Spari contro il generale-spia russo. Stillicidio Ue infinito: nuove sanzioni

Il generale russo Vladimir Alekseyev (Ansa)
Ferito a Mosca Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare. Bruxelles propone il 20° pacchetto: ipotesi stretta all’elusione. Il Cremlino agli States: «Coinvolgere pure Francia e Uk nei negoziati sul trattato nucleare Start».

All’indomani dei colloqui trilaterali di Abu Dhabi, definiti dal Cremlino «costruttivi e complessi», un attentato contro il numero due dei servizi di intelligence militare russa ha rischiato di incrinare l’attività diplomatica.

vladimir alekseyev
Vannacci arruola pure due (ex) leghisti e la spunta sul logo registrato nel 2010

Vannacci arruola pure due (ex) leghisti e la spunta sul logo registrato nel 2010
Roberto Vannacci. Nel riquadro, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello (Ansa)
Sasso e Ziello migrano in Futuro nazionale, il cui simbolo venne depositato già 16 anni fa. I diritti di proprietà, però, sono scaduti.

Il carro è pronto, i buoi pure. Il progetto politico di Roberto Vannacci, pare prendere forma. «Non voglio far vincere la sinistra. Futuro Nazionale è uno squillo di tromba, una sveglia per una destra che ha perso radici e identità», sostiene il generale. Arianna Meloni è tranquilla: «Vannacci toglie voti alla premier? Siamo ancora all’inizio, non ci preoccupiamo». L’umore nero di Matteo Salvini, invece, riecheggia su Radio24: «Mi sono fidato della parola di un uomo, evidentemente è stata fiducia mal riposta».

vannacci
Maratona Meloni: da Rogoredo ai bilaterali

Maratona Meloni: da Rogoredo ai bilaterali
Il saluto di Giorgia Meloni alle forze dell'ordine a Milano Rogoredo (Ansa)
Nel capoluogo che luccica per i Giochi, il premier ha dato priorità ai militari impegnati nella lotta allo spaccio nel «boschetto». Poi l’incontro con Vance: «Valori comuni tra Italia e Usa». Strade sicure: Crosetto punta ad assumere 12.000 carabinieri ausiliari.

È in una Milano blindata e sospesa, divisa tra la dimensione internazionale delle Olimpiadi invernali e la quotidianità caratterizzata da zone rosse e transenne, che si svolge la giornata del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: una sequenza di tappe che si presenta come cronaca, ma che letta in controluce assume un significato politico più ampio. L’inizio non è olimpico ma molto più urbano, legato alla città reale e alle sue emergenze irrisolte.

meloni
Si accende la fiamma delle Olimpiadi diffuse senza spettacolini queer

Si accende la fiamma delle Olimpiadi diffuse senza spettacolini queer
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali allo stadio di San Siro (Ansa)
La cerimonia d’apertura è un inno all’italianità. Coinvolte tutte le località. Canzoni e citazioni di grandi poeti. Ma che tristezza i fischi all’ingresso della squadra israeliana.

Dopo aver visto Roberto Fico andare in autobus a Montecitorio e Carlo Cottarelli salire al Quirinale con lo zainetto, Sergio Mattarella aveva un sogno: farsi portare a un evento istituzionale in tram. Il presidente della Repubblica ci riesce nella notte olimpica, sul vecchio «gamba de legn» giallo guidato da Valentino Rossi che si ferma davanti a San Siro in nerazzurro (lui è interista). Il tricolore sale sul pennone, Laura Pausini intona l’inno di Mameli tarpato del sì finale. E la Cerimonia d’apertura dei XXV Giochi invernali può cominciare. Per 14 giorni l’Italia sarà al centro del mondo dello Sport mondiale.

olimpiadi milano cortina
Macron ci snobba per la Groenlandia

Macron ci snobba per la Groenlandia
Emmanuel Macron (Ansa)
Il francese inaugura un consolato nell’isola artica per un dispetto agli Usa. Diserta la cerimonia delle Olimpiadi a San Siro per i suoi «giochetti», lui che a Parigi 2024 lasciò i capi di Stato sotto l’acqua.
Ieri sono state ufficialmente inaugurate le Olimpiadi invernali. Nella suggestiva cornice dello stadio Giuseppe Meazza, però, il mondo intero non ha potuto non notare un’assenza illustre: quella di Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo, infatti, ha pensato bene di disertare la cerimonia d’apertura dei Giochi perché era in tutt’altra faccenda affaccendato: piantare la bandierina francese nei ghiacci eterni della Groenlandia. Come hanno constatato diverse testate internazionali, tuttavia, la mossa di Monsieur le président è stata più simbolica che altro: il proverbiale specchietto per le allodole, insomma. Ma andiamo ai fatti.
macron groenlandia
