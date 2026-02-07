{{ subpage.title }}

True
Giacomo Amadori
2026-02-07

Il Quirinale ammette le due telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della Rai

Il Quirinale ammette le due telefonate che hanno fatto silurare il giornalista della Rai
Sergio Mattarella (Ansa)
Dal Colle arriva la conferma: «Sentiti il Cio e la Rai». L’escluso Bulbarelli: «Messo alla gogna per avere detto il vero». Ma nessuno s’è indignato per l’ingerenza: la libertà di stampa non vale quando c’è Mattarella.

Ha fatto il suo ingresso a San Siro alle 20.22, indossando un paltò grigio scuro, una camicia bianca e una cravatta bluette. Quindi, sorridente, il presidente Sergio Mattarella ha salutato il pubblico in piedi per lui. Ma a tributargli il caloroso omaggio non c’era il vicedirettore di Rai Sport, Auro Burbarelli, sino a mercoledì telecronista in pectore dell’evento.

Continua a leggereRiduci
olimpiadi
True

Macron ci snobba per la Groenlandia

Macron ci snobba per la Groenlandia
Emmanuel Macron (Ansa)
Il francese inaugura un consolato nell’isola artica per un dispetto agli Usa. Diserta la cerimonia delle Olimpiadi a San Siro per i suoi «giochetti», lui che a Parigi 2024 lasciò i capi di Stato sotto l’acqua.
Ieri sono state ufficialmente inaugurate le Olimpiadi invernali. Nella suggestiva cornice dello stadio Giuseppe Meazza, però, il mondo intero non ha potuto non notare un’assenza illustre: quella di Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo, infatti, ha pensato bene di disertare la cerimonia d’apertura dei Giochi perché era in tutt’altra faccenda affaccendato: piantare la bandierina francese nei ghiacci eterni della Groenlandia. Come hanno constatato diverse testate internazionali, tuttavia, la mossa di Monsieur le président è stata più simbolica che altro: il proverbiale specchietto per le allodole, insomma. Ma andiamo ai fatti.
Continua a leggereRiduci
macron groenlandia
True

L’ordinaria follia che non ci permette di cacciare via il picchiatore tunisino

L’ordinaria follia che non ci permette di cacciare via il picchiatore tunisino
iStock
Un clandestino aggredisce donne a caso a Roma, ma la polizia è impotente. Cos’altro serve per capire che il sistema è sbagliato?

Quella che vi sto per raccontare è una storia di ordinaria follia, ma anche una vicenda di assoluta incapacità dello Stato di reagire di fronte alla criminalità e al degrado. La faccenda ha per teatro San Lorenzo, storico quartiere popolare di Roma. Lunedì pomeriggio una mamma, mentre stava accompagnando il figlio di 10 anni dall’oculista, è stata colpita con un pugno al volto da un uomo. Era in bicicletta, non conosceva il suo aggressore e con lui non solo non ha avuto alcun diverbio, ma non ha scambiato neppure una parola. Eppure, quando lo ha incrociato, quello l’ha colpita a tradimento, facendola cadere e rompendole il setto nasale. Ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni, è stata dimessa dopo sette ore con una prognosi di 30 giorni, oltre che per la frattura al naso anche per quella a uno zigomo e all’orbita dell’occhio destro.

Continua a leggereRiduci
giustizia al contrario
True

Golpe dei giudici contro il referendum

Golpe dei giudici contro il referendum
Una seduta del Csm. Nel riquadro Donatella Ferranti (Ansa)
  • La data della consultazione destinata a slittare. Così il rinnovo del Csm avverrà col solito sistema delle correnti. E i membri lottizzati potranno scegliere i vertici delle Procure di Roma, Milano e Palermo, blindandoli per anni. Tra i consiglieri autori del blitz, Donatella Ferranti, già deputato del Pd e protagonista delle chat con Palamara. In cui sollecitava nomine di magistrati amici.
  • Il costituzionalista Stefano Ceccanti: i promotori ricorreranno alla Consulta per la data.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
referendum giustizia
True

Enrico Rava: «Miracolo italiano, il nostro Paese sforna musicisti di livello mondiale»

Enrico Rava: «Miracolo italiano, il nostro Paese sforna musicisti di livello mondiale»
Enrico Rava (@Roberto Cifarelli)
Il leggendario trombettista rivince il premio Top Jazz a 86 anni: «Forse i giovani di oggi sono andati tutti a Lourdes, mi sembrano pazzeschi. Il segreto dei Fearless five è la libertà perché ti costringe a crescere».

Clicca qui per guardare il video dell'intervista realizzata da Carlo Melato.

Continua a leggereRiduci
intervista enrico rava
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy