True Francesco Borgonovo Il Tribunale rifiuta di ridare i bimbi ai genitori Danila Solinas

La Corte d’appello dell’Aquila respinge il reclamo della famiglia e rimanda tutto al Tribunale dei minori. Lo stesso che aveva sospeso la responsabilità genitoriale.Parla Danila Solinas l’avvocato dei coniugi che vivevano nel bosco: «Le autorità hanno la facoltà di riunirli già ora» E sulla scuola parentale: «Chiedono solo l’applicazione di un diritto garantito dalla nostra Costituzione».Lo speciale contiene due articolill ricatto a fini rieducativi è stato legittimato. Ieri la Corte d’Appello dell’Aquila si è espressa sul reclamo presentato dagli avvocati della cosiddetta famiglia del bosco, e lo ha rigettato. Come noto, Nathan Trevallion e sua moglie Catherine sono stati privati dei loro figli un mese fa. I tre bambini sono stati portati in una casa protetta a Vasto dove possono vedere la madre negli orari dei pasti e il padre in momenti prestabiliti e per un tempo limitato. C’era la speranza che i bambini potessero rientrare in famiglia per Natale. Speranza condivisa da gran parte degli italiani e espressa sotto forma di appello da molti politici. Eppure la Corte d’appello ha respinto ogni istanza, rimandando la palla al tribunale per i minorenni dell’Aquila, cioè l’istituzione che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei tre minori in casa famiglia.Come spiegano i legali della famiglia, si tratta di una decisione che si potrebbe definire tecnica. La Corte era chiamata a valutare la correttezza del provvedimento con cui il Tribunale ha deciso di togliere i figli ai genitori, e ha stabilito che in quella ordinanza non c’erano errori clamorosi. Insomma, era tutto legittimo, i giudici hanno approvato le scelte dei loro colleghi. Comprensibilmente, la notizia ha suscitato risposte ardenti. «Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà!», ha scritto sui social Matteo Salvini. «E così, neanche per Natale i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco potranno tornare a casa con mamma e papà», dice il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. «Di questa famiglia», prosegue il ministro, «abbiamo letto tutto e di tutto, con un’intromissione di apparati dello Stato in scelte e stili di vita che - aggiunge - ciascuno è libero di non condividere ma che ancora non si capisce cosa abbiano a che fare con una decisione, quella di separare i figli dai genitori, che dovrebbe essere assunta solo in casi estremi e di fronte a pericoli vitali». A dirla tutta, una speranza che i bambini tornino a casa per le feste esiste ancora, proprio perché in appello si doveva stabilire la correttezza dell’operato del Tribunale dei minori, il quale tuttavia ha ora la possibilità di esprimersi nuovamente e, volendo, di cambiare il giudizio sui genitori del bosco. Ma proprio qui, a ben vedere, sta il problema più grosso. Secondo la Corte, infatti, bisogna tenere conto dei segnali di cambiamento offerti dai Trevallion, e che in effetti sono innegabili. Hanno accettato ospitalità in una nuova casa e faranno modifiche alla vecchia, si sono resi disponibili a fare entrare un insegnante della scuola pubblica in casa, hanno detto che faranno vaccinare i figli. Occorre chiedersi: perché hanno fatto tutto questo? Beh, facile: perché li hanno obbligati, hanno tolto loro i figli per costringerli a cambiare stile di vita anche se i bambini non erano maltrattati o infelici. Per la Corte di appello tutto ciò è giustificato, anche se non è mai stato nominato un mediatore famigliare, anche se non c’erano gravissimi rischi per la incolumità fisica o psichica dei piccoli. Dunque, nei fatti, la Corte ha legittimato il ricatto. Sappiamo, ora, che allontanare dei minori per rieducare una famiglia si può fare. Si può prendere per il collo i genitori e obbligarli a cambiare registro, pena la sottrazione dei minori, anche se non maltrattano o picchiano o vessano. Si possono ricattare un padre e una madre amorevoli facendo leva sul loro bene più prezioso. È un paradosso: se questi genitori non amassero i figli non sarebbero così sensibili al ricatto. Ma poiché li amano, si piegano. «Allontanamento non accettabile. I figli potrebbero tornare a Natale» Avvocato Danila Solinas, come impatta la decisione della Corte d'appello dell'Aquila sulla famiglia del bosco che lei difende?«È difficile da comprendere per i non addetti ai lavori. Ho ascoltato alcuni suoi colleghi che hanno parlato di una bocciatura del nostro reclamo. Non è assolutamente così: alla Corte d’appello si chiedeva di verificare i presupposti per l’emissione dell’ordinanza da parte del tribunale dell’Aquila».Insomma doveva stabilire se la decisione era formalmente corretta.«Come ho detto, doveva verificare i presupposti che dovevano sussistere nel momento in cui l’ordinanza è stata emessa. La Corte d’Appello ha il divieto di pronunciarsi su fatti nuovi. Era nient’altro che un giudizio di validazione dell’ordinanza».Quindi la corte dice che fu giusto allontanare i bambini?«No. Stabilisce che, in quel momento, l’ordinanza non presentava dei vizi abnormi, tali da produrre una modifica in questa fase. Non è quindi un giudizio nel merito, ma è come se fosse un giudizio - è impropria l’espressione ma vorrei che lei comprendesse - di legittimità sulla verifica dei presupposti. Dopodiché però, la Corte dice - ed è questo un elemento che per noi diventa dirimente - che i genitori hanno fatto una serie di passi in avanti: si sono adeguati a una serie di prescrizioni che sicuramente verranno valutate dal Tribunale per i minorenni, che resta l’unico organo competente a decidere sui minori».Resta che il provvedimento di allontanamento è confermato…«Secondo la Corte non vi erano errori macroscopici».I giudici tuttavia notano che ci sono stati cambiamenti, e quindi esiste ancora una speranza che tornino assieme. È fiduciosa?«Io mi limito ai fatti. Non devo avere fiducia in chi giudica, devo esigere e pretendere rispetto dell’applicazione delle norme. Sono sicura che - dinanzi a un cambiamento che è stato importante - si debba rispondere e si debba valutare positivamente quelle che sono le modifiche a un comportamento che era stato inizialmente censurato».Quando dovrebbe decidere il Tribunale?«Potrebbe decidere in ogni momento, da oggi in avanti. Aspettiamo che lo faccia con tempestività e che questi elementi, lungi dall’essere un espediente difensivo ma che hanno dei profili di concretezza apprezzabili da chiunque, vengano adeguatamente valutati».Che cosa potrebbe decidere il tribunale? «Potrebbe mantenere la responsabilità in capo ai servizi sociali e, pur tuttavia, stabilire che i genitori e i figli si ricongiungano. Quindi potrebbe essere una sorta di monitoraggio su quella che è la responsabilità genitoriale, piuttosto che prevedere che la responsabilità venga ridata in capo ai genitori nella sua interezza».Tornare a casa significa andare nella nuova abitazione della famiglia?«Sì, in attesa che vengano poi effettuati i lavori di adeguamento che sono stati richiesti per la loro casa».E riguardo alla istruzione dei bambini che si farà?«L’istruzione parentale, come ormai ripeto costantemente, è prevista dal nostro ordinamento e garantita dalla nostra Costituzione per cui non stanno inventando nulla. Vogliono avvalersi semplicemente di una possibilità, di un’eventualità, fornita dallo Stato».Abbiamo letto che i Trevallion hanno aperto alla possibilità che un insegnante entri in casa.«Ci può essere questa possibilità, la stiamo valutando di concerto con loro e, sicuramente, c’è un dialogo aperto anche con il sindaco. Vedremo come si evolverà, ma non c’è una preclusione».Questo insegnante, di cui nei giorni scorsi si è molto scritto, andrebbe a integrare l’istruzione parentale?«Sì, è un supporto, assolutamente».Ma c’era davvero bisogno di togliere i bambini ai genitori per arrivare a questi cambiamenti? Non si poteva trattare con questa famiglia diversamente?«Noi siamo subentrati in una fase successiva all’ordinanza, per cui tutto quello che è stato fatto prima non l’abbiamo gestito noi. Sappiamo dal carteggio processuale ciò che è stato fatto e ciò che è emerso. Di sicuro le dico che noi, se ci fossimo stati dall’inizio, avremmo specificatamente richiesto la presenza di un mediatore familiare, di un interprete, che poi ovviasse alle difficoltà che sono intercorse con gli assistenti sociali affinché ci fosse un dialogo che potesse essere costruttivo. Qui c’è un vulnus pazzesco e per me - per quanto mi riguarda è innegabile - proprio della comprensione di ciò a cui sarebbero andati incontro i Trevallion e di come invece avrebbero potuto interloquire diversamente. Per me l’allontanamento dalla casa familiare - più che per me, per la giurisprudenza di riferimento - è sempre da considerarsi l’extrema ratio, perché i minori hanno il diritto di stare, di vivere e di essere educati dai genitori».Qui però non sembra che l’allontanamento fosse l’extrema ratio...«Noi sosteniamo che non lo fosse, di sicuro per noi non era avallabile l’allontanamento. Abbiamo sostenuto che non fosse da approvare. Non possiamo negare però che ci siano state delle criticità in questo percorso. Ad esempio non è mai stato nominato un mediatore famigliare. Potevano nominarlo i servizi sociali».Non sono nemmeno state fatte visite in casa da maggio a novembre, giusto?«La collocazione temporale non gliela so indicare in questo momento perché non la ricordo, ma di certo si poteva fare molto di più. Questo posso dirlo. Si poteva e si doveva fare molto di più».Quindi la conclusione è che esiste una speranza che possano tornare a casa per Natale?«Di certo non è escluso. Il Tribunale ha una serie di elementi nuovi che deve valutare. E se questi elementi, come noi riteniamo, sono in linea con le prescrizioni che sono state impartite, ci aspettiamo un risultato positivo che non mi aspettavo dalla Corte d’Appello».