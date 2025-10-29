Gustavo Bialetti
2025-10-29

Per i piccoli furti ora c’è l’alibi Fassino: non vanno puniti

Per i piccoli furti ora c’è l’alibi Fassino: non vanno puniti
Piero Fassino (Ansa)
L’Appello ribalta la condanna e afferma il principio di eguaglianza: se si può riconoscere la tenuità a un ex ministro per 500 euro di profumo, non si può negarla a un pensionato per 8 euro di cibo per gatti.
Continua a leggereRiduci
fassino furto profumo

Competitività, Urso: «L'Italia non è più la Cenerentola d’Europa»

True
Competitività, Urso: «L'Italia non è più la Cenerentola d’Europa»play icon
(Totaleu)

«Indichiamo alla Ue la rotta da seguire». Lo ha dichiarato alla stampa il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dalla Commissione Europea di Bruxelles, in occasione dell'incontro con alcuni commissari Ue.

urso italia compoetitività

Ponte di Messina, pronto il cantiere. In migliaia si candidano per lavorarci

Ponte di Messina, pronto il cantiere. In migliaia si candidano per lavorarci
Salvini mostra a Orbàn il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (Ansa)
In tre giorni oltre 7.500 tra tecnici e operai hanno espresso interesse per collaborare con Webuild alla grande opera, guardata con favore pure dall’Unione europea. Oggi si esprime la Corte dei conti.
Subscribe
ponte stretto messina

Mattarella fa la morale sul risparmio ma non si è opposto ai crac bancari

Mattarella fa la morale sul risparmio ma non si è opposto ai crac bancari
Sergio Mattarella (Ansa)
Messaggio del capo dello Stato all’Acri. C’era lui al Colle quando Etruria & C. sono fallite.
Subscribe
mattarella risparmio

La manovra oggi sbarca in Senato. E Giorgetti bacchetta le banche

La manovra oggi sbarca in Senato. E Giorgetti bacchetta le banche
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
  • Il ministro: «Sono nelle condizioni migliori per sostenere la crescita, però il credito resta debole». Il numero uno dell’Abi, Patuelli: «Il 2026 per noi sarà complesso, i tassi scenderanno». Proteste di poliziotti e militari.
  • Il senatore forzista Damiani, prossimo alla nomina come relatore della legge di bilancio: «L’imposta sulle imprese ci farebbe incassare di più oggi, ma meno in futuro».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
manovra
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy