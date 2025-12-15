Chi mangia più pasta nel mondo

2025-12-15
Una celebrazione religiosa si è trasformata in una strage nel cuore di Sydney. Almeno 16 persone sono morte, tra cui uno degli assalitori, e più di 30 sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta ieri mattina durante un evento pubblico dedicato alla festività ebraica di Hanukkah. Tra i deceduti c’è anche il rabbino Eli Schlanger, 40 anni, esponente di spicco della comunità ebraica di Sydney e un bambino. L’attacco si è verificato a Bondi Beach, una delle spiagge più famose d’Australia, dove circa 2.000 persone stavano partecipando a una manifestazione all’aperto. L’iniziativa, intitolata «Chanukkah in riva al mare», era stata concepita come un momento di festa e condivisione per famiglie e partecipanti di ogni età, nei pressi di un parco giochi.
Secondo le prime ricostruzioni almeno due uomini vestiti di nero - mentre le autorità non escludono la presenza di un terzo complice - hanno aperto il fuoco a breve distanza dalla spiaggia, scatenando il panico tra la folla. Diversi testimoni, citati dai media locali, hanno raccontato di colpi esplosi senza sosta e di persone in fuga nel tentativo di mettersi in salvo. L’emittente pubblica Abc ha reso noto il nome di uno dei due attentatori, senza precisare se sia deceduto durante l’assalto. Si tratta di Naveed Akram, cittadino pakistano di 25 anni residente a Sydney, nel quartiere di Bonnyrigg; nella sua auto sono stati ritrovate altre armi e esplosivi, segno che il disegno era molto più ampio. Il secondo autore dell’attacco terroristico è stato identificato come Khaled al Nablusi, cittadino libanese di origine palestinese, affiliato all’Isis, che tuttavia non ha rivendicato l’attacco. Le autorità hanno confermato che almeno uno degli aggressori era noto ai servizi di sicurezza. A riferirlo è stato il direttore dell’Australian security intelligence organisation (Asio), Mike Burgess: «Uno di questi individui ci era noto, ma non con la prospettiva di rappresentare una minaccia immediata. Dobbiamo capire cos’è successo qui».
Resta aperto il nodo delle misure di sicurezza: l’assenza di un dispositivo rafforzato appare difficilmente spiegabile, considerata l’ondata di antisemitismo e le minacce contro la comunità ebraica che da mesi attraversano l’Australia. Invece di smantellare le reti estremiste, il governo ha permesso ai centri islamici legati all’ideologia radicale, tra cui l’Istituto Al Murad, di continuare a operare. Queste istituzioni hanno contribuito a radicalizzare i giovani e persino i bambini, creando le condizioni che hanno prodotto terroristi come Naveed Akram. Secondo quanto emerso, i due uomini armati sono arrivati indisturbati nei pressi dell’area dell’evento e hanno sparato per circa nove minuti utilizzando fucili a pompa Remington 870. Prima dell’intervento della polizia Hamad el Ahmed, arabo-australiano e gestore di un chiosco sulla spiaggia, ha affrontato a mani nude uno degli attentatori riuscendo a neutralizzarlo, salvando così altre vite umane. Colpito da due proiettili, è rimasto ferito e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato l’Australia di aver alimentato il clima di odio, affermando che il Paese «ha gettato benzina sul fuoco dell’antisemitismo» prima dell’attacco di Sydney. Netanyahu ha ricordato di aver inviato ad agosto una lettera al primo ministro Anthony Albanese. Come riportato dal Times of Israel, il premier israeliano ha sostenuto che le politiche di Albanese, incluso il riconoscimento di uno Stato palestinese, incoraggiano «l’odio per gli ebrei che ora infesta le vostre strade. L’antisemitismo è un cancro. Si diffonde quando i leader rimangono in silenzio. Dovete sostituire la debolezza con l’azione». Il presidente dell’Organizzazione sionista mondiale, Yaakov Hagoel, ha collegato la strage a una più ampia escalation globale: «La serie di aggressioni antisemite che si registrano in tutto il mondo è scioccante e richiama alla memoria i periodi più bui della storia». «Dal 7 ottobre è in corso una guerra che non colpisce soltanto lo Stato di Israele, ma ogni ebreo ovunque si trovi. Questo è diventato l’ottavo fronte di quel conflitto». Resta ora da chiarire se l’attacco sia opera di due «lupi solitari», ipotesi improbabile, o se vi sia una regia esterna.
Israele ha avviato consultazioni strategiche e di sicurezza per individuare eventuali mandanti. Negli ultimi mesi, le autorità israeliane avevano lanciato avvertimenti sulla possibile preparazione, da parte dell’Iran, di infrastrutture terroristiche destinate a colpire comunità ebraiche in Australia. Secondo le valutazioni israeliane, il principale sospettato resta Teheran, con possibili collegamenti a organizzazioni come Hezbollah, Hamas e Lashkar-e-Taiba, gruppi che negli anni hanno dimostrato capacità operative anche al di fuori del Medio Oriente; così come non va scartato l’Isis. L’ipotesi prevalente, però, è che l’Iran abbia fornito supporto logistico, finanziario o di addestramento, sfruttando reti già esistenti e canali di radicalizzazione attivi sui social media. Se dovesse emergere una responsabilità diretta di Teheran, la risposta di Israele sarà inevitabile, in linea con la dottrina di deterrenza adottata negli ultimi anni. Tempi, luoghi e modalità restano da definire ma potremmo scoprilo a breve.
Parlando alla Cbs, Erika ha ribadito che «l’unico modo per combattere il male, proprio come ha fatto Charlie, è attraverso il dialogo e non avendo paura di praticarlo». Quando le hanno fatto notare che Donald Trump aveva chiesto punizioni feroci per i democratici, Erika ha risposto con determinazione: «Non sarò mai d’accordo con la violenza politica». «Mio marito ne è vittima. Io ne sono vittima».
Non c’è spazio per l’odio nel cuore di Erika Kirk, c’è piuttosto il rifiuto per ogni forma di discriminazione vera, a partire dall’antisemitismo. Certo, Charlie aveva criticato la politica e gli attacchi di Israele su Gaza, ma «diceva sempre molto chiaramente che l’odio verso gli ebrei è frutto di un cervello marcio». Erika respinge dunque l’odio contro gli ebrei in quanto tali, e pure le teorie del complotto, comprese quelle sull’omicidio di suo marito. Anche per questo invita i genitori a limitare il tempo che i figli trascorrono sul Web. «Volete che vostro figlio diventi un leader di pensiero o un assassino?», domanda agli ascoltatori.
Erika risponde pure a tutti quelli che hanno giustificato più o meno direttamente l’uccisione di Charlie (e come sappiamo ce ne sono molti anche dalle nostre parti). «Vuoi guardare in alta risoluzione il video dell’omicidio di mio marito, ridere e dire che se lo merita? C’è qualcosa di molto malato nella tua anima, e prego che Dio ti salvi», dice. Quindi si rivolge ai vari commentatori e opinionisti che hanno tentato di dipingere suo marito come un odiatore, pescando qui e là fra i suoi interventi per suggerire che fosse intollerante, razzista, omofobo. «Mio marito non si lascia ridurre a due frasi...», spiega Erika. «No. Era un leader di pensiero, ed era un uomo brillante. Quindi va bene se si vogliono togliere le parole dalla sua bocca o decontestualizzarle senza dare la giusta prospettiva, ma è proprio questo il problema». Già: l’astio nei confronti di Charlie si è manifestato anche dopo la sua morte proprio attraverso la decontestualizzazione e manipolazione delle sue parole.
Hanno avuto il fegato, pure in Italia, di contestare il suo funerale, ovviamente trascurando ciò che Erika disse in quella occasione, la sua straordinaria lezione di umanità e amore. Alla Cbs ha raccontato come decise di perdonare il killer del marito. Prima di prendere il microfono e parlare al mondo si chiese: «Mi prenderò quel momento per dire: “Radunate le truppe, bruciate la città, marciate per le strade”? Oppure prenderò quel momento e farò qualcosa di ancora più grande, più potente, e dirò: “È una rinascita. E lascerò che si scateni, e lascerò che il Signore la usi in modi che nessun altro avrebbe mai potuto immaginare”?». Sappiamo che cosa abbia scelto Erika: ha respinto l’odio e scelto il perdono. E lo sceglie anche oggi: riceve ancora tonnellate di minacce di morte, ma non viene meno al suo impegno. Perché sa che solo così si può rispondere alla violenza. Mentre tutto attorno si consumano stragi, si sparge odio politico e si censurano le idee sgradite, la via di Erika resta l’unica percorribile: la più difficile, e la più forte.
Lorenzo Mariani è l’amministratore delegato di Mbda Italia, con sede principale a Roma, impegnata nella progettazione e realizzazione di sistemi missilistici con applicazioni terresti, aeree e navali. L’azienda è parte integrante della joint venture europea Mbda. Il numero di addetti, raddoppiato negli ultimi cinque anni, sta per raggiungere circa 3.000 unità. L’eccellenza tecnologica e la collaborazione con le università ne fanno una realtà strategica non solo per il settore della sicurezza e della difesa, ma anche per sistema economico nazionale.
Ingegner Mariani, ci sintetizza le tappe salienti del suo percorso professionale?
«Sono approdato nell’allora Alenia Difesa grazie alla mia tesi di laurea, un po’ come succede anche oggi ai tanti ragazzi che chiedono di laurearsi con noi. Da quel momento - erano i primi anni Novanta - ho ricoperto numerosi ruoli, dapprima più tecnici, poi con responsabilità crescenti, come nella jv Alenia Marconi Systems, fino a responsabilità manageriali sempre più rilevanti. In particolare, negli anni più recenti, in Leonardo sono stato prima direttore commerciale e ad di Leonardo International, poi condirettore generale e responsabile operazioni e sviluppo business del gruppo. In Mbda ho avuto il piacere di essere stato responsabile dei prodotti già nel 2002 e l’onore di essere, da aprile 2025, amministratore delegato di Mbda Italia e responsabile vendite e business development di Mbda gruppo».
Può schematizzarci i principali parametri economici di Mbda Italia e di Mbda gruppo?
«Siamo in una fase di grande incremento di produzione, legata anche agli attuali scenari geopolitici che ci richiedono maggiori volumi in tempi più rapidi. Mbda, in Italia, è un’azienda da oltre 1 miliardo di euro di ricavi, in ulteriore crescita, con ordinativi ad oggi superiori ai 2 miliardi annui e un portafoglio ordini che si avvicina agli 8 miliardi. Rispetto a meno di cinque anni fa le dimensioni complessive di Mbda Italia sono raddoppiate. Nel quinquennio abbiamo quasi raddoppiato anche il numero dei dipendenti e ora veleggiamo verso i 3.000 e più nei prossimi anni. Ciò si colloca anche nel contesto della crescita di Mbda gruppo che, nel 2024, ha raggiunto un portafoglio record di oltre 37 miliardi e ordini pari a circa 14 miliardi, con un numero di dipendenti ancora in crescita che al momento si attesta attorno ai 19.000 addetti, distribuiti nei cinque Paesi della joint venture, Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Spagna. Questa è la dimostrazione più evidente che la cooperazione è vincente da tutti i punti di vista, anche da quello dei parametri finanziari, sui quali c’è molta attenzione da parte dei nostri azionisti».
Quali sono le tipologie di prodotti realizzati?
«Mbda è un leader europeo per la difesa e la sicurezza e fornisce alle Forze armate sistemi complessi. L’innovazione tecnologica è una nostra impronta distintiva. Nel nostro settore essere all’avanguardia tecnologica significa garantire alle Forze armate l’operatività più efficace per la sicurezza di persone, assetti, territori. Perseguiamo questa missione progettando, sviluppando e realizzando sistemi per la difesa aerea, per la protezione dei contingenti, a supporto del campo di battaglia, fino ai sistemi per le operazioni di difesa navale. Si tratta di un’azienda con un ruolo chiave per la sicurezza e la protezione degli Stati. Si tenga conto che esistono applicazioni, come l’aria-aria, dove si fornisce al cliente il solo missile, e altre, invece, dove assieme al missile si consegna al cliente un vero e proprio sistema, costituito da lanciatore e unità di comando e controllo del lancio, inclusivo del radar per il tracciamento del bersaglio. Si parla, in tal caso, di sistemi di difesa aerea per applicazioni sia navali sia terrestri».
In Italia dove sono ubicati i siti produttivi di Mbda?
«In Italia siamo presenti a Roma, con oltre 1.500 addetti, al Fusaro (Bacoli, provincia di Napoli, ndr), dove siamo oltre 700, mentre a La Spezia, che comprende anche l’insediamento di Aulla (Massa Carrara, ndr) - un centro di riferimento per l’integrazione pirica missilistica in Italia - lavorano circa 300 addetti. Stiamo peraltro espandendo la nostra presenza in Campania con un insediamento anche a Pomigliano, dove concentreremo le attività relative ai lanciatori presso un’area di Leonardo, che ci ha messo a disposizione degli spazi anche a Torino dove abbiamo recentemente avviato attività legate ai laser e al programma GCap. Nello specifico, Roma, oltre ad essere la sede del management, è il sito dove insiste il centro di produzione e di integrazione software e dove svolgiamo le attività sistemistiche e di simulazione. Il Fusaro è il nostro sito di produzione; è la “casa del seeker”, l’occhio tecnologico di un sistema missilistico, in pratica un piccolo radar che guida il missile sul bersaglio. Si tratta di un centro di eccellenza a livello europeo per i radome ceramici, realizzati, a oggi, in oltre 10.000 esemplari per quasi tutti i missili prodotti dal gruppo Mbda. La Spezia è invece “la casa dei missili anti-nave”, un centro di sviluppo e integrazione dedicato a questa tipologia di sistemi».
In quali aree geografiche si realizza l’export?
«Quasi in tutto il mondo. Abbiamo, infatti, oltre 90 clienti al mondo e oltre la metà dei nostri ordini viene acquisita al di fuori dei nostri mercati domestici».
Che peso riveste la tecnologia italiana sui vostri prodotti?
«Considerando l’ecosistema della nostra supply chain, al 70% si parla di tecnologia made in Italy per i prodotti specificamente italiani, come i missili antinave Teseo, e Marte, o come Fulgur, il nuovo sistema per la difesa a cortissimo raggio che stiamo sviluppando per l’esercito italiano, così come le loitering munition italiane per la nostra Difesa. La nostra produzione è dunque di grande valore per tutta la catena produttiva presente in Italia. Lavoriamo soprattutto con pmi italiane, che sono più dell’80% del numero complessivo di fornitori, ma anche con centri di ricerca, università e start-up italiane».
Quali sono le figure professionali prevalenti in Mbda?
«In Mbda c’è una forte prevalenza d’ingegneri con specializzazioni di vario tipo, informatici, elettronici, meccanici, delle telecomunicazioni, dell’automazione, nonché fisici e matematici. Di base abbiamo un grande numero di laureati in discipline Stem, quantificabile in oltre il 60% del totale, cui oggi si dedicano anche tante donne. Non a caso, ad esempio, il nostro capo dell’ingegneria è una donna (ing. Stefania Sperandei, nd.). Essendo un’azienda complessa, abbiamo anche diversi profili dedicati alle funzioni di staff come amministrazione, personale e gestione degli stabilimenti».
Molto interessante è l’impegno di Mbda nel raccordo con istituti tecnico-scientifici e facoltà universitarie.
«La nostra azienda si fonda letteralmente sulle materie Stem, in particolare ingegneristiche. Riteniamo fondamentale uno stretto coordinamento con gli Its e le università per promuovere l’interesse verso le materie Stem. Siamo ben felici di avere tanti laureandi che ci scelgono per le loro tesi. A oggi, le università italiane producono laureati con un’elevata preparazione, che possono essere inseriti in tempi rapidi nelle nostre strutture d’ingegneria e produzione. Ovviamente la fase di addestramento, teorica e “on the job”, dura sempre alcuni mesi».
Ci parla delle vostre collaborazioni con atenei e centri di ricerca italiani?
«Per Mbda le collaborazioni con atenei e centri di ricerca sono un grande valore. Crediamo nell’innovazione e nella ricerca “aperta”. Tanti filoni di ricerca sono accelerati grazie a solidi accordi quadro con varie università in tutta Italia. Gli accordi riguardano soprattutto l’esplorazione di tecnologie emergenti per investire su quelle più promettenti e diventano incubatori di tecnologie attraverso contratti di ricerca e dottorati. Ci consentono di definire obiettivi di tesi di laurea attraverso le quali i laureandi possono avvicinarsi al tema complesso e affascinante dei sistemi missilistici ed essere poi dei nuovi possibili colleghi».
In un’intervista per La Verità del 16 dicembre 2024, l’ing. Giuseppe Cossiga, presidente di Mbda Italia e di Aiad, l’associazione delle imprese che realizzano prodotti per aerospazio, difesa e sicurezza, ha sottolineato che, lungi dalla veicolazione da parte di certa stampa di stereotipi negativi nei confronti delle aziende che producono sistemi d’arma, esse sono invece “uno degli strumenti a disposizione di un Paese democratico per garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito di un sistema legislativamente controllato”».
«Concordo pienamente con l’ing. Cossiga. Un sistema di difesa efficace e completo è un’assicurazione per i nostri valori, la nostra sicurezza e protezione. Un Paese non può farne a meno e noi siamo fieri, con i nostri sistemi, di poter garantire alle nostre Forze armate la migliore operatività, a garanzia della protezione e sicurezza del nostro Paese. Del resto è dimostrato che la sicurezza ha un effetto diretto sul benessere economico di un Paese».
Com’è la vita quotidiana di un top manager del suo livello?
«Densa, coinvolgente, a tratti divertente, sicuramente appassionante e senza soluzione di continuità…».
Fun-zio-ne-ran-no. Un anno fa qui ad Atreju Giorgia Meloni parlava in questi termini dei centri in Albania. Un anno è passato. E siamo sempre qui ad Atreju con Sara Kelany che in Fdi si occupa di sicurezza e interni.
Funzionano i centri?
«Stanno cambiando cose. In meglio. Oggi sono Cpr ordinari. Il nostro obiettivo era ed è quello di renderli centri per l’espletamento delle procedure accelerate di frontiera. Sentenze ideologizzate di alcuni giudici italiani hanno incagliato la dinamica. Col pretesto dei Paesi sicuri. Sottolineo che nessuna delle ordinanze emesse ha trattato la posizione dei singoli migranti rispetto al loro diritto di ottenere protezione. Stabilivano che non è lo Stato che può individuare i Paesi sicuri. Ma può esserlo un giudice. Ritenevano che Egitto e Bangladesh non fossero Paesi sicuri».
Lo sono?
«Premesso che sono anche egiziana, ora in Europa la situazione si è finalmente ribaltata. Optando per accelerare sul Patto per la migrazione e l’asilo. Nel Consiglio dei ministri dell’Interno si è approvato un regolamento. Si è fatta una lista dei Paesi sicuri e, guarda caso, sono ricompresi Egitto e Bangladesh. L’Ue dà ragione alle politiche migratorie del governo Meloni, quindi quando entrerà in vigore questo regolamento i centri potranno ritornare pienamente in attività».
Tempistiche?
«Verosimilmente tra gennaio e febbraio il Parlamento Ue dovrà esprimersi. I regolamenti sono direttamente applicabili dagli Stati membri, non abbiamo bisogno di fare direttive di recepimento».
La parola remigrazione rimane un tema. E il 2023 rimane «annus horribilis» in termini di sbarchi.
«Uso più volentieri il termine “rimpatrio”. Il problema dei rimpatri è diffuso in tutta Europa. Abbiamo aumentato e stiamo aumentando del 100% l’anno i rimpatri forzosi. E abbiamo un grandissimo numero di rimpatri volontari assistiti con l’ausilio di Unhcr. Stanno alleggerendo di molto la posizione italiana. Con riferimento al 2023, i dati erano connessi a motivi esogeni. Il conflitto russo-ucraino, disordini e colpi di Stato nel Sahel, tensioni in Libia e Tunisia. Nel 2024, a seguito anche delle politiche di questo governo, che si basano sui controlli delle frontiere, sulla lotta ai trafficanti e sulla esternalizzazione della gestione dei flussi migratori irregolari in partnership coi Paesi terzi, segnatamente Albania, abbiamo registrato un meno 57% di sbarchi sul territorio nazionale. Sulla base di questi dati l’Europa ha guardato con occhi completamente diversi all’Italia e infatti si sta spostando sulle nostre politiche. Governi anche di estrazione diametralmente opposta a quella italiana ci prendono ad esempio. Vedi la Danimarca. Non parliamo di Ue ma di Europa. La Gran Bretagna è laburista. Starmer è venuto in Italia a chiedere alla Meloni: “Come hai fatto?”».
Come spiegarsi il rapporto speciale che c’è fra Italia e Albania?
«Si fonda su due basi. L’autorevolezza del nostro presidente del Consiglio e la personale empatia tra i due presidenti. Il presidente Rama è un socialista ma indipendentemente dall’estrazione politica, quando un premier è autorevole agli occhi del mondo, non può cambiare un rapporto con lo Stato solo e unicamente perché si viaggia su linee politiche differenti».
Zelensky è andato a Londra e ha incontrato Macron, Starmer e Merz. Dopodiché è venuto a Roma. Quei tre non sono stati in grado di dargli delle garanzie e lui è venuto a chiederle a Giorgia Meloni?
«Per l’Ucraina l’Italia è un partner fondamentale nella risoluzione del conflitto. Siamo sempre stati al suo fianco. Siamo sempre stati convinti che difendere l’Ucraina fosse una questione anche di principio, per la difesa di principi democratici europei. Kyev è vittima di un’orrida guerra di aggressione da parte della Russia. L’Italia, oltre ad avere questo tipo di approccio nei confronti dell’Ucraina, è anche una delle nazioni con il miglior rapporto gli Stati Uniti. Non ci dobbiamo dimenticare che gli Usa sono fondamentali affinché si arrivi a una risoluzione. Ed è ineliminabile l'apporto di Donald Trump in questa faccenda, così come lo è stato e lo sarà nelle questioni mediorientali. Giorgia Meloni è il leader, tra questi che mi hai menzionato, più forte e più stabile in Europa. Macron, Starmer e Merz sono più deboli. La loro debolezza interna si riflette anche in politica estera».
Il documento pubblicato sul sito della Casa Bianca è motivo di imbarazzo o di orgoglio per voi?
«Non è né motivo di imbarazzo né motivo di orgoglio. È una fotografia. Naturalmente la grammatica politica degli Stati Uniti non è la nostra. Noi non possiamo guardare la politica statunitense con i nostri occhi. Non siamo abituati ai loro toni. Ciò non significa che noi non dobbiamo continuare a conservare un rapporto privilegiato. Saldamente ancorato all’Occidente. Perché io mi chiedo e chiedo alle sinistre italiane: l’alternativa qual è? La Cina? Noi non vogliamo avere come alternativa la Cina. Finché ci saremo noi al governo».