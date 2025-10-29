Paolo Del Debbio
2025-10-29

Lagarde «massaia». Scopre il mercato e che la verdura è diventata cara

Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente Bce doveva andare tra le bancarelle a Firenze per rendersi conto di quanto costano frutta e verdura: «Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati». Il timore è che per abbassarli decida di portare su i tassi di interesse.
christine lagarde

Portiere dell’Inter investe e uccide anziano in carrozzina

Ansa
Josep Martínez stava andando ad Appiano quando ha travolto per cause da chiarire il disabile: è indagato per omicidio stradale.
martinez incidente

Produzione chimica giù da 4 anni ma +183% import di prodotti cinesi

iStock
Francesco Buzzella: «L’anno scorso in Europa hanno chiuso impianti che fruttavano 11 milioni di tonnellate. Che oggi compriamo per lo più dall’Asia». Emanuele Orsini batte cassa in Ue: «Servono gli eurobond per sostenere l’industria».
produzione chimica

Caso Venezi: Argentina contro M5s

Beatrice Venezi (Imagoeconomica)
Un deputato attribuisce alla vicinanza a Fdi la nomina al Teatro Colon di Buenos Aires. Il sovrintendente reagisce: «Qui la vogliono gli artisti». Rischio incidente diplomatico.
beatrice venezi

Massacrava le donne senza alcun motivo: arrestato senegalese. Era l’incubo di Milano

Getty Images
Rifugiato, aveva già compiuto diverse rapine e terrorizzava Porta Venezia. Le persone erano costrette a cambiare strada.
cronache dell'invasione
Nuove storie
