{{ subpage.title }}

True
Gianluca Baldini
2025-12-13

Tra dazio europeo e tassa italiana, i pacchi costeranno 5 euro in più

Tra dazio europeo e tassa italiana, i pacchi costeranno 5 euro in più
iStock
Sale la spesa per gli acquisti online extra Unione. Misure contro l’invasione cinese.

L’intento è chiaro: la doppia tassa sui pacchi sotto i 150 euro prevista dall’Ue e dal governo italiano ha mire ben precise. Colpire i negozi online al di fuori dell’Unione europea, in particolare quelli cinesi. Andiamo con ordine.

Continua a leggereRiduci
e commerce
True

Meno francese e più americana: ora la finanza italiana sceglie con chi stare

Meno francese e più americana: ora la finanza italiana sceglie con chi stare
Ansa
La linea del governo cambia gli equilibri: Credit Agricole, Natixis e Vivendi fanno passi indietro, cresce il peso dei grandi fondi Usa.

Il pendolo della finanza internazionale torna a oscillare. Ma, sorpresa, questa volta non fa più tic verso Parigi e tac verso Milano. Il suo swing ricorda piuttosto quei vecchi metronomi da pianoforte che oscillano, inciampano un po’, e poi cambiano ritmo senza avvisare.

Continua a leggereRiduci
blackrock
True

In silenzio rieducano la famiglia del bosco

In silenzio rieducano la famiglia del bosco
La famiglia Trevallion-Birmingham e la nuova casa assegnata in comodato d'uso (Ansa)
Dopo aver diviso i figli dai genitori con la scusa della casa, lo Stato etico prova a convertire i rurali alla dottrina progressista: ciclo vaccinale e maestra a domicilio al posto della madre. E magari uno smartphone per aiutare i bambini a «socializzare».

Che cos’è lo Stato etico? Quello che entra nel bosco, divide una famiglia togliendo i figli ai genitori con la «promessa» (vi piace questa parola?) di ridarli se si seguono le regole della rieducazione. Beh, se la testa vi è andata alla famiglia nel bosco, a mamma Catherine e papà Nathan, avete fatto bene perché era esattamente lì che volevamo andare.

Continua a leggereRiduci
famiglia bosco
True

I diritti afro contano, i soldi di più: un’attivista fa sparire oltre 3 milioni

I diritti afro contano, i soldi di più: un’attivista fa sparire oltre 3 milioni
Nel riquadro, l'attivista Blm Tashella Sheri Amore Dickerson (Ansa)
Un Gran giurì incrimina Tashella Sheri Amore Dickerson, di Black Lives Matter, per 25 capi d’accusa: secondo l’Fbi ha dirottato fondi destinati alle cauzioni degli attivisti per acquistare immobili e pagarsi viaggi.
Continua a leggereRiduci
black lives matter
True

La Albanese crolla nei sondaggi. Un’indagine sui suoi sermoni a scuola

La Albanese crolla nei sondaggi. Un’indagine sui suoi sermoni a scuola
Francesca Albanese (Ansa)
La stellina pro Pal è già offuscata: cresce del 16% la quota di elettori che diffidano di lei. Interrogazione Fdi sulle lezioni.

Il 41% degli italiani non ha fiducia in Francesca Albanese e solo il 17% si esprime a favore della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. È quanto emerge dal sondaggio Youtrend pubblicato ieri. Un focus singolare, visto che non si tratta di un politico ma di un personaggio mediatico, ultimamente al centro di numerose polemiche e dibattiti.

Continua a leggereRiduci
francesca albanese
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy